Rania di Giordania a Roma incanta Carlo e Camilla si consola con la pizza

Camilla non è l’unica Regina ad essere a Roma. Nella nostra capitale è arrivata anche Rania di Giordania, bellissima e affascinante come sempre. Anche lei è stata accolta il 9 aprile da Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, proprio come Re Carlo mentre la sua consorte era in visita a una scuola dove le è stata offerta una deliziosa fetta di pizza.

Rania di Giordania incontra Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, con un magnifico tailleur bianco, ha accolto a Villa Pamphilj, Roma due teste coronate nel corso della mattinata del 9 aprile: prima Re Carlo in visita in Italia insieme a sua moglie Camilla e poi Rania di Giordania.

Fonte: Getty Images

L’incontro tra il Presidente del Consiglio e la Regina, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “ha evidenziato l’eccellente cooperazione bilaterale tra Italia e Giordania, incluso nei settori dell’istruzione e della tutela della famiglia e dell’infanzia, rispetto ai quali la Regina Rania ha avviato numerose iniziative a livello nazionale e globale”. Durante il colloquio si è parlato della situazione di Gaza, nei confronti della quale Rania ha sempre avuto posizioni molto chiare.

Rania di Giordania incanta con l’abito aderente bordeaux

La Regina ha saputo attrarre l’attenzione non solo per l’importanza degli argomenti trattati, ma anche per il suo stile. Rania si è presentata all’incontro con Giorgia Meloni con un lungo abito aderente in maglia bordeaux, un colore non proprio primaverile, ma di sicura eleganza. Spesso Principesse e Regine lo scelgono in alternativa al blu.

Il vestito attillato con maniche lunghe, presenta un effetto peplo sul davanti. Una sottile cintura in pelle, dello stesso colore, esalta la linea della Regina che sceglie per slanciare la figura delle décolleté di vernice con diversi cinturi e dal tacco altissimo.

Fonte: Getty Images

Rania di Giordania, la borsa di Louis Vuitton

L’accessorio griffatissimo del look di Rania è la borsa. Si tratta di una handbag trapuntata con logo sul davanti di Luis Vuitton, il cui valore supera di gran lunga i 2mila euro. Altro dettaglio chic sono gli occhiali da sole che ha tolto per le foto ufficiali con Giorgia Meloni. Da notare anche la splendida manicure bianco latte.

Fonte: Getty Images

Rania di Giordania e Re Carlo a Villa Pamphilj

Difficile resiste al fascino e all’eleganza della Regina di Giordania, già nonna di due nipotine. Non sappiamo se ha avuto modo di incrociare Re Carlo mentre era a Villa Pamphilj, ma i due si conoscono molto bene e si sono incontrati più volte. Rania e suo marito Abdullah era anche all’incoronazione del Sovrano britannico.

Camilla si mangia la pizza

Mentre Carlo (e Rania) si trova a Villa Pamphilj, la Regina Camilla era in visita all’Istituto Alessandro Manzoni in occasione degli ottant’anni del British Council.

Sua Maestà è stata accolta da una folla festante di bambini che l’hanno salutata in un perfetto inglese, le hanno donato fiori e hanno scambiato con lei qualche battuta. Camilla è rimasta impressionata dalla loro conoscenza della lingua inglese e si è complimentata.

Poi per lei c’è stato un fuoriprogramma molto gustoso. Infatti, le è stata offerta una fetta di pizza che ha molto gradito. Una piccola e piacevole consolazione, mentre Carlo, dopo Giorgia Meloni e forse Rania di Giordania, ha incontrato il Commissario Montalbano, alias Luca Zingaretti.