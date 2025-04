Re Carlo a Ravenna infiamma la contesa tra Emanuele Filiberto di Savoia e Aimone

Carlo e Camilla concludono il viaggio in Italia a Ravenna dove l'incontro con il cugino Aimone di Savoia scatena la contesa con Emanuele Filiberto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Camilla insuperabile in turchese al Banchetto di Stato, Meloni sorprende con il pizzo nero

Ultimo giorno in Italia per Re Carlo e Camilla. Dopo essere stati a Roma, oggi 10 aprile si sono trasferiti a Ravenna ed è qui che tra i diversi appuntamenti, si svolge l’incontro tra il Sovrano e il suo cugino di Casa Savoia. Ma non si tratta di Emanuele Filiberto, bensì di Aimone, Duca di Aosta.

Re Carlo e Camilla a Ravenna

Carlo e Camilla concludono il loro viaggio in Italia a Ravenna dopo aver soggiornato per tre giorni a Roma nella magnifica Villa Wolkonsky. Le loro vacanze romane sono terminate nel miglior modo possibile con un magnifico banchetto al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altre personalità del mondo politico e dello spettacolo, come Andrea Bocelli.

L’ultimo giorno in Italia Carlo e Camilla lo trascorrono a Ravenna. Trasferimento al mattino, poi nel pomeriggio la visita alla tomba di Dante. I Sovrani si dividono di nuovo, perché il Re è atteso a San Vitale e Galla Placidia, mentre la Regina al Museo di Byron. Entrambi partecipano a un evento in municipio e al Festival dell’Emilia Romagna. Per rientrare infine a Londra in serata.

Re Carlo, l’incontro con suo cugino Aimone di Savoia

Tra gli appuntamenti della giornata ce n’è uno in particolare che ha alimentato le contese in corso da anni a Casa Savoia e ritornate in auge recentemente tra Emanuele Filiberto di Savoia e Aimone, Duca di Aosta.

Il Principe Aimone di Savoia, Duca di Aosta è stato invitato formalmente dalle autorità britanniche a un incontro con Re Carlo alle 13.30 del 10 aprile a Ravenna. Aimone e Carlo sono cugini alla lontana, grazie alla Regina Vittoria. I due si sono recentemente visti a Highgrove dove hanno parlato della famiglia e delle attività benefiche del Sovrano che hanno raccolto centinaia di sterline a sostegno dei giovani e di iniziative per l’ambiente. In una recente intervista il Duca ha raccontato di questo incontro e di quanto ammiri il cugino britannico.

Emanuele Filiberto di Savoia, niente invito da parte di Carlo e Camilla

Emanuele Filiberto di Savoia non ha invece ricevuto alcun invito. Tra il Principe e il Duca è in corso da anni una rivalità circa il ruolo di capo di Casa Savoia che al momento è ricoperto da Aimone.

Fonte: Getty Images

Inoltre, Emanuele Filiberto e Aimone sono entrati in polemica qualche settimana fa per la questione dei gioielli dei Savoia. Il Principe ne vorrebbe la restituzione dal governo italiano e ha intentato una causa, mentre il Duca ritiene che debbano essere riconsegnati ai Savoia.

Fonte: Getty Images

Emanuele Filiberto quindi è stato escluso dall’incontro con Carlo e Camilla che oggi lasciano l’Italia. E d’altro canto non è stato nemmeno invita al banchetto di Stato al Quirinale dove invece i Sovrani britannici hanno cenato con altri nobili italiani come Lavinia Borromeo, accompagnata dal marito John Elkann.