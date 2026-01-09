Emanuele Filiberto di Savoia smentisce la relazione con Tracey Amon: “Momento delicato”

IPA Emanuele Filiberto di Savoia

La relazione finita tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal ha dato adito a numerose indiscrezioni negli ultimi giorni, tra cui l’ipotesi di una nuova relazione del Principe con Tracey Amon. L’ufficio stampa di Emanuele Filiberto ha fatto chiarezza in merito ai pettegolezzi circolati, e in un momento delicato: è arrivata ufficialmente la smentita.

Emanuele Filiberto di Savoia, nessuna relazione con Tracey Amon

Tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal la storia è finita, ma non c’entra in alcun modo un’altra donna. Con una nota stampa condivisa anche sui canali social, è intervenuto con una precisazione ufficiale, per smentire ufficialmente le ricostruzioni degli organi di stampa. “Il Principe smentisce in modo chiaro e definitivo le illazioni riportate: non esiste alcuna relazione sentimentale in corso con la signora Tracey Amon, né alcun collegamento tra quest’ultima e la precedente relazione con la signora Adriana Abascal”.

Tutto è nato per una fotografia usata a sostegno dell’ipotesi: in realtà, lo scatto risale a un evento del 2024, avvenuto a New York. Nella nota stampa viene ribadito che in occasione di questi eventi il Principe Emanuele Filiberto di Savoia si ritrova spesso a posare per alcuni scatti con tante donne, senza che però ne consegua – ovviamente – una relazione sentimentale.

Si legge inoltre nella nota che “la narrazione proposta, oltre a risultare priva di fondamento, appare lesiva e irrispettosa, sia nei confronti della signora Adriana Abascal, sia nei confronti dello stesso Principe, in un momento particolarmente delicato della sua vita privata. L’attribuzione a terzi di ruoli o responsabilità inesistenti contribuisce a diffondere una rappresentazione fuorviante che non corrisponde alla realtà dei fatti”. L’intervento si è reso dunque necessario ai fini di una corretta informazione.

Perché è finita tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

No, tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia non c’è un’altra donna. La relazione sembrava andare a gonfie vele: nelle occasioni pubbliche, l’ormai ex coppia è apparsa più volte affiatata, oltre che meravigliosa, sempre pronti a fare sognare con il loro savoir faire. Eppure, è stata l’ex modella stessa a confermare la rottura e spiegare i motivi per cui è finita: “Non sono disposta a fare l’amante”.

Lei stessa si è ritrovata a smentire le accuse pubblicate nei suoi confronti, dove è stata dipinta come una donna ossessionata dal titolo nobiliare (che, come ha detto lei stessa, non esiste). “Non ho mai chiesto nulla. E poi, Principessa di un Regno che non c’è… Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l’amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro. Sono i miei principi e la mia fede cattolica a impedirmi di restare con un uomo che amo, stimo e che forse amerò per sempre, ma che è ancora sposato”. Ha aggiunto inoltre di stimare l’impegno nel sociale del suo ex – lo ha definito un uomo straordinario – ma le sarebbe piaciuto essere la sua fidanzata.

