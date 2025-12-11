Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal annuncia la fine della loro storia

IPA Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

A pochi mesi dalla ufficializzazione della loro relazione, Adriana Abascal ha annunciato la fine della storia d’amore con Emanuele Filiberto di Savoia. Nessuno se lo sarebbe aspettato, dato che l’ultima apparizione insieme risale a poco tempo fa e i due sembravano sereni e tranquilli. E invece evidentemente non era così.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, amore al capolinea

Adriana Abascal ha quindi ufficializzato la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia con queste parole: “Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”.

Al momento il Principe non ha commenta, preferendo dedicarsi ai suoi impegni dinastici e di lavoro. L’ultima volta che è stato visto in compagnia dell’ex Miss Messico e imprenditrice è stato a metà novembre a Firenze, quando insieme hanno partecipato al gala e a una serie di eventi per la Consulta dei Senatori del Regno e gli Ordini Dinastici di Casa Savoia.

Adriana era magnifica con un abito fiabesco mentre posava insieme a Emanuele Filiberto e ai Principi Romanov di cui erano andati al battesimo della figlia. Niente avrebbe fatto presagire che di lì a poche settimane tutto sarebbe finito.

Emanuele Filiberto di Savoia tace

La Abascal non ha spiegato le ragioni della rottura, ma a quanto sembra ha fatto sparire dal suo profilo Instagram ogni riferimento al Principe. Quest’ultimo, al contrario, non solo tace difronte alle dichiarazioni della sua ex, ma non rinnega i momenti passati assieme.

Probabilmente avrà scelto la via della discrezione come sempre fa per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, per mesi non aveva detto nulla sulla separazione da sua moglie, l’attrice Clotilde Courau con la quale per altro è ancora formalmente sposato, dato che non hanno mai divorziato. Così come aveva taciuto sulla storia con Adriana Abascal. Solo dopo diverse paparazzate ha dovuto suo malgrado ufficializzare la relazione con l’imprenditrice messicana. Ma appunto l’idillio è durato solo pochi mesi.

In una intervista Emanuele Filiberto aveva raccontato come aveva conosciuto Adriana: “Ci hanno presentato degli amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena da Fagnoli a Parigi e ci siamo trovati subito bene. La vita continua. Adriana ed io siamo felici, ci vediamo spesso, anche se lei vive in Francia per lavoro e io a Montecarlo . Trascorriamo l’estate insieme. Va d’accordo con mia madre e, credo, anche con le mie figlie.”

Forse la distanza non ha giovato all’amore, d’altro canto anche il suo rapporto con la moglie negli ultimi tempi era segnato dalla lontananza, lei a Parigi, lui nel Principato.

A proposito della Courau, Emanuele Filiberto ha raccontato che quando ha conosciuto Adriana erano separati da tempo con la moglie e forse per questo non le aveva detta della loro relazione, pentendosene amaramente: “ Finché non decidi di iniziare una nuova vita, non sei obbligato a dirlo al pubblico. Andiamo molto d’accordo. All’inizio non è stato facile. Ho commesso l’errore di non dirle subito di Adriana, e lei lo ha scoperto tramite la stampa. Colpa mia. Consiglio a chiunque legga questo di non commettere il mio stesso errore. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto dirglielo prima”.

