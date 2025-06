Emanuele Filiberto di Savoia rompe il silenzio su Adriana Abascal: “Meravigliosa”

Getty Images Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta della sua nuova compagna, Adriana Abascal, e non può che dire che è una donna meravigliosa.

La confessione di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal sono ufficialmente una coppia, anche se il Principe è ancora sposato con Clotilde Courau. I due sono usciti allo scoperto lo scorso maggio, confermando la loro relazione. Ma fino a questo momento nessuno dei due aveva rilasciato dichiarazioni e i dettagli del loro amore erano rimasti ancora segreti.

Ci ha pensato Emanuele Filiberto a raccontare come si sono conosciuti e innamorati. In occasione del suo 53esimo compleanno, il Principe ha fatto il punto sulla sua vita e sui suoi affetti in una lunga intervista a Point de Vue.

“Faccio il punto della situazione ogni giorno. Verso le due o le tre del mattino, mi sveglio di notte, rifletto sulla giornata appena trascorsa e su quella che vivrò domani, prima di riaddormentarmi. Ogni giorno, cerco di pensare a cosa posso realizzare. Prendermi cura degli ordini dinastici significa mantenere viva la storia che ho ereditato.”

E a proposito di eredità, sicuramente con suo padre Vittorio Emanuele condivide il senso di libertà con cui vive la sua vita e prende le sue decisioni. “Mio ​​padre è stato uno dei primi principi ereditari a sposare la donna che amava . Ha avuto un vero matrimonio d’amore. Lo condivido“.

Emanuele Filiberto di Savoia, le prime parole su Adriana Abascal

Inevitabilmente, Emanuele Filiberto parla della sua nuova compagna, Adriana Abascal: è la prima volta che racconta di lei. L’ex modella ha accompagnato il Principe a un ricevimento di ordini dinastici in Giappone e quella è stata l’occasione dove i due hanno ufficializzato la loro relazione.

“Adriana è una donna molto intelligente che ha già svolto molte attività caritatevoli in prima persona. Apprezza anche la dimensione tradizionale di questi eventi, legata all’idea di aiutare gli altri”. Emanuele Filiberto ha solo parole d’elogio per lei: “Adriana lavora tantissimo. Ha creato qualcosa di importante […] è una donna straordinaria!“.

L’intesa tra loro è perfetta: “Comunichiamo molto. Le chiedo spesso consigli, sia sul mio lavoro che sugli ordini. Infatti, mi aiuterà a creare una delegazione degli ordini dinastici in Messico, dove non ci eravamo ancora stabiliti. Conosce molte persone influenti lì che potrebbero sostenere i nostri sforzi”.

Emanuele Filiberto di Savoia, il racconto della sua storia d’amore

Il Principe finalmente rivela come ha conosciuto la Abascal. “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune. Ci hanno presentato a Gstaad , dove Adriana va da circa quindici anni. E io, che vivevo lì, non l’avevo mai incontrata. Questa è la vita! È un grande sostegno per me, una persona con cui vado molto d’accordo e con cui posso parlare. Siamo molto uniti e molto felici”.

Intanto per l’estate, Emanuele Filiberto prevede di passare un mese in Corsica con sua madre, Marina Doria, dove prevede di riposarsi un po’, prima del secondo capitolo degli ordini dinastici che si terrà a Roma. E lì probabilmente avrà al suo fianco Adriana che purtroppo è stata colpita da un grave lutto poco prima del compleanno del Principe. Ha infatti perso la sua adorata mamma.