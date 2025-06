Emanuele Filiberto di Savoia, lutto per Adriana Abascal: morta la mamma

IPA Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

Grave lutto per la nuova compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal. Giovedì 19 giugno è morta sua mamma Nieves. Ad annunciarlo è stata l’ex modella con un messaggio toccante su Instagram.

Emanuele Filiberto di Savoia, morta la mamma di Adriana Abascal

L’idillio amoroso tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è stato dolorosamente interrotto dalla morte della madre dell’ex modella. Con un post commovente la fidanzata del Principe ha comunicato la scomparsa della sua adorata mamma.

Adriana ha condiviso una foto di qualche tempo fa che la ritrae sorridente, seduta accanto alla madre, per annunciarne la scomparsa: “Mamma, oggi ci lasci e ti dico addio. Ma vivrai in me, nei tuoi nipoti, in tutti coloro che hai amato e che ti hanno amato”.

Il messaggio toccante prosegue: “Eri un’anima così aggraziata, divertente, elegante e magica.

Grazie per essere stata mia madre. Ti porterò con me e ti onorerò per sempre. 💔✨”.

A quanto si apprende, Adriana e sua madre avevano un rapporto speciale, Nieves è stata per lei molto più di un genitore, è stata un modello di vita.

Le cause del decesso non sono state rivelate. Non sono emersi nemmeno dettagli sul funerale o se Emanuele Filiberto di Savoia sia fisicamente accanto alla compagna in questi tristi giorni.

Emanuele Filiberto di Savoia, i messaggi toccanti per il lutto di Adriana Abascal

Sul profilo Instagram della Abascal sono arrivati moltissimi messaggi di condoglianze, di amici e follower, come questo: “Che bella foto. Mi dispiace tanto, Adriana. So quanto tutta la tua famiglia amasse la nonna e come ti prendevi sempre cura di lei. E mi è piaciuto tantissimo incontrarla, divertirmi con lei e guardare i video che Jime ha fatto con lei. ❤️❤️❤️❤️❤️ Sarà sempre con te. Ti mando tanti abbracci. 🫂”. L’ex modella risponde: “Quanto ci ha lasciato la nostra Nieves! Gioia, valori, amore, divertimento”.

E ancora: “Mi dispiace tanto, tesoro, solo chi viene dimenticato muore, le mie più sentite condoglianze 🙌”. “Ti mando le mie più sentite condoglianze a te e alla tua famiglia, possa riposare in pace ❤️🕊️”, “Mi dispiace tanto per la tua perdita, Adriana. Bellissimo post in suo onore. 🤍🤍🤍”.

“Parole molto profonde. E parole in cui mi ritrovo. Amiamo le nostre madri e ci mancano tantissimo. ❤️” “Adorata Adriana ti sono vicino in questo triste momento ! Ti porgo le mie più sentite condoglianze 🙏🙏🙏”.

Emanuele Filiberto di Savoia, i figli di Adriana Abascal

Un pensiero arriva anche dai nipoti: “Ti porteremo sempre nei nostri cuori, sei stata la nonna migliore di sempre ❤️❤️❤️❤️ ci mancherai mille volte grazie”.

Adriana Abascal ha incluso nel messaggio di addio per la mamma scomparsa anche i tre figli, nipoti di Nieves, Paulina, Diego e Ximena, nati dal matrimonio con Juan Villalonga Navarra, il suo secondo marito.