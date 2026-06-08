Sabrina Kvist Jensen, chi è la compagna di Christian Eriksen

Sabrina Kvist Jensen è la compagna del calciatore Christian Eriksen: la loro storia d'amore e il sostegno durante il malore del 2021

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IPA Sabrina Kvist Jensen, la compagna di Christian Eriksen

Nel mondo del calcio, dove le partner dei giocatori finiscono spesso sotto i riflettori quasi per osmosi, Sabrina Kvist Jensen ha sempre scelto una strada diversa.

Discreta, lontana dai social e dal glamour che circonda certi ambienti, è rimasta lontana dalle luci dello spettacolo per anni, fino a quando, un pomeriggio di giugno del 2021, è diventata un volto familiare a milioni di persone in tutto il mondo mentre era accanto a Christian Eriksen nel momento più difficile della sua vita.

Chi è Sabrina Kvist Jensen

Sabrina Kvist Jensen è nata nel 1992 a Tommerup, una piccola cittadina della Danimarca, a pochi chilometri dalla città natale di Eriksen. Si è formata come parrucchiera professionista, costruendo una sua carriera prima ancora che il calcio entrasse a fare da cornice alla sua vita.

Quando Eriksen ha firmato con il Tottenham ha scelto di seguirlo a Londra spostando così la sua carriera dalla Danimarca. In Inghilterra ha lavorato come stylist e ha collaborato anche con un’azienda di abbigliamento.

Parallelamente, Sabrina si è occupata di un’organizzazione no-profit di beneficenza.

Sui social mantiene un profilo piuttosto riservato: account chiuso, niente storie patinate, niente della retorica WAG che il gossip sportivo tenderebbe ad applicarle automaticamente. Eriksen stesso ha detto in un’intervista: “Siamo solo una famiglia normale che si trova a vivere nel mondo del calcio.”

L’amore con Eriksen e il sostegno nei momenti più difficili

Sabrina e Christian sono una coppia dal 2012, quando lui giocava ancora con l’Ajax. Più di dieci anni costruiti lontano dalle copertine: nel 2018 è arrivato il loro primo figlio Alfred, e nel 2021 una bambina, il cui nome la coppia ha scelto di non rendere pubblico.

Il momento che ha cambiato tutto arriva il 12 giugno 2021. Allo Stadio Parken di Copenaghen, durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia, Eriksen si è accasciato a terra al 42° minuto. Il medico della nazionale ha detto il giorno dopo che il giocatore non aveva polso prima di essere rianimato con il defibrillatore.

Sabrina era sugli spalti. Quando il suo compagno è caduto a terra, è corsa immediatamente in campo. Simon Kjær e Kasper Schmeichel l’hanno raggiunta e abbracciata cercando di rassicurarla, mentre lei era convinta che per Christian non ci fosse nulla da fare. Le immagini di quei minuti hanno fatto il giro del mondo.

Nei mesi successivi Sabrina è rimasta al suo fianco durante tutto il recupero, l’impianto del pacemaker, il ritorno graduale al calcio. Nel 2023 i due sono apparsi insieme ai Laureus World Sport Awards a Parigi, dove Eriksen era candidato come Comeback of the Year, uno dei rarissimi momenti pubblici della coppia.

Il 7 giugno 2026, durante un’amichevole tra Danimarca e Ucraina a Odense, Eriksen si è toccato il petto ed è collassato di nuovo al 65° minuto. Questa volta il pacemaker ha risposto come doveva: Eriksen è uscito dal campo camminando da solo, cosciente, e si è recato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Un epilogo diverso dal 2021, anche grazie alla tecnologia impiantata in quel corpo che torna a spaventarci, e che Sabrina conosce meglio di chiunque altro.