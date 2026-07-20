Temptation Island 2026, Sabrina rifiuta il falò con Giovanni. L’abbraccio di Filippo Bisciglia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 20 luglio 2026 di Temptation Island 2026 ci ha regalato numerosi colpi di scena con falò mancati, innamoramenti improvvisi e decisioni inaspettate. Dopo una lunga attesa il pubblico sperava di assistere al falò di confronto fra Giovanni e Sabrina, ma le aspettative sono state presto deluse.

Sabrina rifiuta il falò con Giovanni per la seconda volta

Giovanni e Sabrina formano una delle coppie più seguite di Temptation Island 2026. La loro storia ha fin da subito appassionato il pubblico. Nei video di presentazione infatti Giovanni aveva raccontato di sospettare un tradimento di Sabrina.

Tradimento che, arrivata nel villaggio dello show, Sabrina ha confessato alle sue compagne d’avventura. Poco dopo la con giovane siciliana ha criticato duramente il suo fidanzato, descrivendolo come un “mammone” e mostrando interesse per un tentatore.

Se il primo falò di confronto immediato, richiesto da un Giovanni furibondo, non era andato a buon fine, il pubblico sperava che il faccia a faccia fra i due si sarebbe realizzato nella nuova puntata del programma. Ma così non è stato.

Di fronte agli ennesimi video di Sabrina, intenta a flirtare con il tentatore Lory, Giovanni ha espresso tutta la sua amarezza.

“Ho chiamato il falò immediato – ha spiegato -. Voglio rispettare me stesso, non me ne faccio niente di una come questa. Ingrata, senza limiti, si deve vergognare. Quello neanche se la sta filando. Io qua sto impazzendo, se dice di no non ci sono parole. Dall’altra parte c’è una ragazza che veramente mi piace”.

Arrivato in spiaggia, Giovanni si è sfogato con Filippo Bisciglia che, mai come quest’anno, ha mostrato una grandissima sensibilità e capacità di gestire anche le situazioni più critiche (come il falò di Sara e Gabriele).

“Può fare quello che vuole per me, ma deve sedersi qui e deve dirmelo – ha detto -. Non posso più permettere tutto questo. Non voglio farla sentire in colpa, ma ha superato il limite. Non incolpo il tentatore, non ha fatto niente di male. Urgentemente ti chiedo di portarmela qui, ha sempre cercato di abbattersi. Ho bisogno di capire la sua risposta”.

Giovanni disperato: Filippo Bisciglia lo consola

Poco dopo Filippo Bisciglia ha raggiunto il villaggio delle fidanzate, chiedendo a Sabrina di partecipare al falò di confronto con il suo fidanzato. Lei è apparsa sorpresa dalla richiesta e dopo poco ha deciso di rifiutare, affermando di non sentirsi ancora pronta per fare una scelta.

“Non voglio fare una cosa forzata per il suo bene – ha detto -. Non ho fatto nulla di grave. Non mi sento risolta con me stessa, non ho capito bene quello che voglio”.

A Filippo Biscigilia il compito di comunicare la scelta di Sabrina a Giovanni. Il concorrente si è disperato, convinto che la ragazza lo avrebbe raggiunto.

“Ma come fa a dirti no? – ha sbottato Giovanni -. Aiutami tu Filippo. Sono stanco di vedere che è lei che prende l’iniziativa con il tentatore. Io non mangio, non bevo, mi sono isolato da tutti. Lei è la mia persona, abbiamo vissuto 6 anni insieme”.

Poi l’abbraccio di Filippo Bisciglia che ha provato a consolare Giovanni, consigliandolo e parlando con lui. E così il concorrente ha lasciato la spiaggia con la certezza di non voler più stare con la fidanzata. “Non so se sono ancora innamorato”, ha confessato amareggiato.