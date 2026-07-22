Elodie cambia look, il nuovo taglio (e colore) con cui accoglie l’estate

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Getty Images Elodie cambia look

Con Elodie c’è una certezza: ogni cambio di look è un piccolo evento. Basta una foto sui social perché il nuovo taglio, o il nuovo colore, finisca subito sotto la lente di fan e appassionati di beauty.

Da sempre tra le artiste italiane più attente alla propria immagine, la cantante sorprende ancora una volta con un look completamente rinnovato: via il colore scurissimo degli ultimi mesi, spazio a un caschetto più corto e a una tonalità ramata luminosa che sembra catturare tutta la luce della bella stagione.

Elodie, il caschetto ramato è look dell’estate

L’ultimo colpo di scena beauty di Elodie parte dal colore dei capelli. Il nero intenso che ha caratterizzato i suoi look più recenti lascia il posto a un colore tutto nuovo e super estivo: un rame vibrante, pieno di riflessi, che cambia a seconda della luce e scalda immediatamente il viso. Una scelta che sembra fatta apposta per i mesi caldi, quando anche i capelli cercano sfumature più morbide e luminose.

Ma la cantante non ha deciso di cambiare solo il colore. Il cambio look passa anche attraverso la scelta di accorciare ancora il caschetto, taglio che aveva già sfoggiato negli ultimi mesi. Con il nuovo look firmato Michael Cuzzilla si lancia però con una piega mossa, dall’effetto naturale, accompagnata da una riga laterale. Uno stile che non punta sull’effetto perfetto, ma su quella leggerezza un po’ effortless che negli ultimi anni è diventata una delle firme dello stile estivo.

Chi la segue lo sa: Elodie ama sorprendere anche attraverso la sua immagine. E i capelli sono spesso il primo dettaglio a cambiare. Da quando è salita sul palco di Amici ha attraversato decine di trasformazioni, passando dal pixie cut alle lunghezze extra, dal biondo, al rosa fino al nero corvino. Ogni cambio di look sembra seguire un momento diverso del suo percorso artistico, senza dare mai l’impressione di inseguire una tendenza. Piuttosto, è il contrario: spesso è lei a far venire voglia di provarla.

Elodie, un’estate di cambiamenti accanto a Franceska

Un nuovo taglio di capelli, un colore inedito e un’estate che sembra raccontare un momento particolarmente sereno. Il cambio look di Elodie arriva infatti mentre la cantante si gode una stagione all’insegna dell’amore insieme a Franceska, la ballerina che sembra aver portato una ventata d’aria fresca nella vita della cantante.

Negli ultimi mesi le due sono state avvistate in diverse occasioni, mentre si godevano giornate al mare, uscite in barca e momenti di svago condivisi con gli amici. Sui social, poi, non sono mancati gli scatti che raccontano una quotidianità vissuta con spontaneità: sorrisi, abbracci e piccoli gesti che restituiscono l’immagine di una coppia sempre più affiatata.

IPA

Dopo aver scelto di rendere pubblica la loro relazione, Elodie e Franceska sembrano vivere questo amore con naturalezza, senza rincorrere i riflettori ma senza nemmeno sottrarsi agli sguardi. E il nuovo look per i suoi capelli sembra inserirsi perfettamente in questo momento: tanto sole, affetto, relax e un dettaglio di stile che accompagna un’estate vissuta con il sorriso e la voglia di godersi ogni istante.