“10mila euro di incassi in una notte”, Giovanni di Temptation Island sbanca con le sue brioches

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Fra i personaggi che hanno conquistato il pubblico in questa edizione di Temptation Island c’è senza dubbio Giovanni. Il giovane siciliano, che ha scelto di partecipare allo show insieme alla fidanzata Sabrina, è entrato nel cuore dei telespettatori. Così tanto che il suo carretto di brioches, citato più volte dalla fidanzata e definito come un “non lavoro”, è stato preso d’assalto dai fan, facendogli incassare la bellezza di 10mila euro in una notte.

Il successo di Giovanni dopo Temptation Island

Arrivato a Temptation Island, Giovanni aveva raccontato alle telecamere dello show condotto da Filippo Bisciglia il suo lavoro. Il siciliano aveva svelato di avere un carretto che vendeva delle brioches. Entrate nel villaggio del programma, la fidanzata Sabrina aveva però sminuito il lavoro del ragazzo e l’aveva accusato di non avere un futuro.

“È un mammone, la valigia per venire qui gliel’ha fatta sua mamma – aveva raccontato alle altre fidanzate -. A 30 anni ha capito che gli alberi di Natale dei cinesi sono finti. Non lo sopporto, è distratto e assente, mi dà fastidio qualsiasi cosa faccia. Saranno mesi che non facciamo l’amore e, quando lo facciamo, io fingo”.

Puntata dopo puntata però il pubblico si è affezionato a Giovanni che è diventato sempre più famoso. Così tanto che il suo carretto di brioches è diventato un vero e proprio fenomeno. Preso d’assalto, Giovanni si è regalato un bagno di folla con tantissime persone che sono passate a trovarlo al lavoro per assaggiare una brioches e scattare qualche foto con lui.

I video che lo ritraggono con i fan hanno fatto il giro dei social e, secondo alcune indiscrezioni, Giovanni sarebbe riuscito a incassare ben “10mila euro in una notte” grazie al suo carretto delle brioches.

La rabbia di Giovanni a Temptation Island e il falò con Sabrina

A Temptation Island 2026, Giovanni e Sabrina stanno vivendo non poche turbolenze. Il loro percorso nel reality di Maria De Filippi è iniziato in salita dopo che Giovanni ha scoperto il tradimento della fidanzata. Sabrina infatti, certa di non essere di fronte alle telecamere, ha confidato di aver tradito Giovanni, rivelando anche di essere attratta dal tentatore Lory.

“Io dovevo ascoltare mia madre, le madri non sbagliano mai – ha tuonato il concorrente, prima di chiedere un falò di confronto immediato -. Mi diceva di non perdonarla, il problema è che non mi ha lasciato mai dicendomi la verità, lasciandomi dubbi”.

Di fronte all’annuncio di Filippo Bisciglia di un falò di confronto, Sabrina ha però detto di “no”, facendo infuriare ancora di più il compagno. Il loro percorso ha poi subito una svolta ulteriore nella quarta puntata di Temptation Island quando Giovanni, dopo aver visto alcuni video in cui la fidanzata era molto vicina al tentatore.

Giovanni ha perso la testa, minacciando di distruggere il villaggio dello show e chiedendo di incontrare immediatamente Sabrina.

“Mi sta facendo impazzire – ha tuonato -. L’ho chiamata e ho chiesto il falò, vieni a dirmelo che non mi vuoi più. Cosa devo restare a fare per farle fare il suo percorso? Ci va lei diretta da lui, ancora non ha finito qua”. Poi ha aggiunto: “Prendo il villaggio e lo butto sotto e sopra. Non è una minaccia, è un avvertimento”.