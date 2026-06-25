Temptation Island 2026, pagelle della prima puntata: Giovanni scopre il tradimento di Sabrina (4), la “follia” di Gabriele (6)

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Ufficio stampa Fascino Le coppie di Temptation Island

Dopo un anno di attesa, Filippo Bisciglia è tornato con una nuova edizione di Temptation Island. Una stagione che, già dalla prima puntata, ha messo in crisi legami che fin dalla partenza avevano molto su cui lavorare.

Ma se comunicazione e prese di coscienza non bastano, per queste sette nuove coppie è forse la vicinanza (e la convivenza) con tentatrici e tentatori a fare da spartiacque nella nebbia confusionaria dei loro rapporti.

Gli ingredienti sono sempre gli stessi: gelosie, dubbi, pianti e, ovviamente, filmati già destinati a entrare nella storia del programma. Il viaggio nei sentimenti è partito con il piede ben piantato sul dramma. Le nostre pagelle.

Gabriele, per lui Sara è “follia” (6)

Se dovessimo fare un bilancio della parola più pronunciata nella prima puntata di Temptation Island, sul podio ci sarebbe senza dubbio “follia“.

La parola preferita di Gabriele, soprattutto dopo aver ascoltato le prime dichiarazioni della fidanzata Sara. I due stanno insieme da sei anni e mezzo, ma il loro rapporto è un continuo tira e molla. Lui è arrivato nel programma per capire se sia davvero la donna della sua vita, anche dopo aver trovato alcune chat sul telefono di lei.

Il problema, però, sembra essere soprattutto la sua gelosia. Sara lo dice chiaramente: si sente soffocata e, quando decide di lasciarlo, lo fa anche per riprendersi i propri spazi, divertirsi e respirare un po’. Più che un tira e molla, il loro sembra un rapporto con tanto di ora d’aria programmata.

Gabriele è controllante da morire, e Sara nel villaggio sembra ritrovare una certa serenità. Il suo fidanzato non le manca, e lui vive un patimento video dopo video, con tanto di lacrimoni al primo falò.

Per ora, più che le tentazioni, a mettere davvero alla prova questa coppia sembra essere una gelosia che entrambi raccontano in modo molto diverso. E se per Gabriele tutto è “follia”, il suo tormento rischia di trasformarsi molto presto nel primo tormentone di questa edizione.

Rosario, Alessandra e il dramma della single Giada (5)

Incontrare un flirt del passato mentre sei in compagnia della tua fidanzata è già un discreto incubo. Farlo a Temptation Island, dove sei arrivato proprio per salvare la relazione, è decisamente peggio.

Rosario si ritrova davanti Giada, tentatrice ed ex conoscenza. C’è solo un dettaglio: è anche un’ex amica della sua fidanzata Alessandra.

La situazione è delicatissima, ma lui avrebbe una strategia semplicissima per uscirne indenne: ignorarla. Del resto è la promessa fatta ad Alessandra prima di entrare nel villaggio.

Peccato che, appena arrivato nel villaggio, Rosario decida di fare esattamente l’opposto. Battute, sorrisi e una certa confidenza con Giada: il piano “facciamo finta di non conoscerci” è durato giusto il tragitto dalla strada al resort.

Giovanni scopre il tradimento di Sabrina (4)

Sabrina è arrivata a Temptation Island per capire se Giovanni sia davvero l’uomo che vuole al suo fianco. Peccato che, almeno dalle prime dichiarazioni, la risposta sembri già abbastanza chiara.

Nel suo identikit del fidanzato ideale, Giovanni colleziona un difetto dopo l’altro: troppo mammone, poco autonomo e incapace di farla sentire davvero al primo posto. Il curriculum del partner perfetto non sembra essere il suo. Non stupisce, quindi, che nel corso della loro relazione i due abbiano attraversato più di una pausa di riflessione.

Quello che però non ci si aspetta è il capitolo successivo. Parlando con le altre fidanzate, Sabrina torna sulla famosa “distrazione” avuta nei mesi passati, quella per cui Giovanni ha deciso di portarla a Temptation Island. Peccato che, racconto dopo racconto, quella che fino a quel momento sembrava una semplice parentesi assuma contorni decisamente più approfonditi. Altro che intesa platonica.

Come se non bastasse, Sabrina sembra aver già trovato una certa sintonia con il single Lory. Ammette che le piace, ma soprattutto confessa di sentirsi in colpa per un motivo ben preciso: non le manca Giovanni.

Anzi, dice di non provare più quello che provava un tempo e descrive la loro relazione con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Siamo due coinquilini“. Poi arriva l’affondo finale: “Non nota nulla, posso fargli le corna davanti. Lo vorrei più sveglio di me”.

Sabrina sembra aver fatto un upgrade della versione ufficiale dei fatti. E viene da pensare: se Giovanni è davvero così lontano dall’uomo che cerca e l’interesse per Lory è nato nel giro di poche ore, forse la risposta alla domanda con cui è entrata nel programma l’aveva già trovata prima ancora di mettere piede nel villaggio.

Falò di confronto in tempo record (8)

Dopo aver ascoltato le parole di Sabrina e, soprattutto, aver visto il suo (cortissimo) percorso nel villaggio, Giovanni decide che per lui può bastare così. Mantiene una calma quasi inedita per gli standard di Temptation Island, almeno fino al momento in cui vede la fidanzata avvicinarsi al single Lory con una confidenza che culmina in una leccata sul collo. E lì, inevitabilmente, salta tutto.

La richiesta del falò di confronto arriva praticamente in tempo record. È bastata una sola puntata perché qualcuno, seduto sul tronco davanti al falò con gli altri fidanzati, tirasse fuori il cartellino del “basta, voglio parlarci subito”. Un classico del programma che, puntuale come ogni estate, non poteva mancare. Peccato che Filippo Bisciglia decida di lasciarci con il fiato sospeso.

Sabrina accetterà il confronto oppure no? Lo scopriremo nella prossima puntata. Certo, Temptation Island ci ha abituati a falò anticipati per molto meno. Ma, si sa, interrompere la puntata proprio sul più bello è una tentazione a cui il programma non riesce mai a resistere.

Filippo Bisciglia, serata (quasi) tranquilla (9)

Per una volta, Filippo Bisciglia può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Nella prima puntata della nuova edizione di Temptation Island ha avuto decisamente meno lavoro del solito: niente corse tra un villaggio e l’altro, un numero contenuto di tablet da consegnare e anche poche spalle su cui far sfogare fidanzati e fidanzate in lacrime.

Certo, qualche crisi non è mancata e il primo falò di confronto è già stato richiesto. Ma, rispetto agli standard del programma, il bilancio è quasi rilassante. La sensazione, però, è che sia solo la quiete prima della tempesta. E conoscendo Temptation Island, difficilmente Filippo riuscirà a godersi un’altra serata così.