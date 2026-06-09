Sabrina e Giovanni, la terza coppia di Temptation Island 2026: “Peggio di Squid Game”

Sei anni insieme, una convivenza e una crisi sempre più profonda: Sabrina e Giovanni arrivano a Temptation Island tra dubbi, sospetti e verità da affrontare

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia, Temptation Island

Il cast di Temptation Island 2026 continua a prendere forma. Dopo l’annuncio delle prime due coppie, Sara e Gabriele e Francesca e Danilo, la produzione del reality condotto da Filippo Bisciglia ha ufficializzato la partecipazione di Sabrina e Giovanni, fidanzati da sei anni e conviventi.

La loro presentazione, diventata prontamente virale attraverso i canali social del programma, ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico per la sincerità con cui entrambi hanno svelato la profonda crisi che stanno attraversando. A scrivere alla redazione è stato Giovanni, di Catania, che nella vita vende brioche con un carretto ambulante e che oggi ammette di non avere più la stessa fiducia di un tempo nella compagna.

Nel video, il ragazzo racconta come negli ultimi mesi Sabrina abbia iniziato a mettere in discussione il loro rapporto, chiedendo pause e manifestando dubbi sui propri sentimenti. Un cambiamento che, secondo lui, si sarebbe riflesso anche nella vita quotidiana della coppia e nella sfera più intima della relazione.

Quella che per anni è stata una storia stabile sembra così essere arrivata a un bivio decisivo, tanto da spingere entrambi a mettersi alla prova nel programma prodotto da Maria De Filippi.

Temptation Island 2026, i dubbi di Sabrina e i sospetti di Giovanni

A pesare sull’equilibrio della coppia di Temptation Island 2026 non sono soltanto le incomprensioni accumulate nel tempo, ma soprattutto una crescente distanza emotiva. Nella clip Giovanni confida di aver percepito un progressivo allontanamento da parte della fidanzata e di aver iniziato a sospettare che dietro quel cambiamento potesse esserci un’altra persona.

Dubbi che si sono rafforzati davanti alle continue richieste di spazio e al raffreddamento della loro intimità. Per questo motivo ha deciso di partecipare al programma guidato da Filippo Bisciglia, nella speranza di ottenere risposte che, a suo dire, non è mai riuscito ad avere direttamente da Sabrina.

Dal canto suo, la giovane non nasconde la propria confusione sentimentale. Nel filmato di presentazione sottolinea apertamente di non essere più certa di essere innamorata del compagno e rivela un elemento destinato ad avere un peso importante nel loro percorso televisivo: nell’ultimo anno ha avuto una “distrazione”, un interesse per un’altra persona che l’ha portata a interrogarsi ancora di più sul futuro della relazione.

Una confessione che fotografa il momento delicato vissuto dalla coppia e che lascia intuire quanto il loro rapporto sia oggi segnato da interrogativi ancora irrisolti.

Un percorso tra verità e confronti nel villaggio dei sentimenti

La partecipazione a Temptation Island rappresenta dunque per Sabrina e Giovanni l’ultima occasione per capire se ci siano ancora delle basi solide o se sia arrivato il momento di separare definitivamente le proprie strade.

I temi che accompagneranno il loro percorso saranno ancora una volta quelli che da sempre caratterizzano le storie più seguite dal pubblico del format Mediaset: la perdita di fiducia, la gelosia, la distanza emotiva e il timore di un tradimento. Elementi che potrebbero emergere con forza durante i falò di confronto e attraverso i video che i due riceveranno nel corso dell’esperienza.

Intanto sul web, l’entusiasmo degli spettatori si è tradotto – come sempre del resto – in una pioggia di commenti. Tra questi, ha attirato l’attenzione il riferimento alla famosa serie coreana Squid Game.

“Peggio di Squid Game”, ha infatti scritto un’utente, come a sottolineare quanto le coppie di quest’anno appaiano fragili e già fortemente compromesse. Rapporti che sembrano destinati a crollare uno dopo l’altro, e con estrema facilità, proprio come accade ai concorrenti di Netflix.

La nuova edizione di Temptation Island prenderà il via il 24 giugno in prima serata su Canale 5 e Sabrina e Giovanni si candidano già a essere una delle coppie più osservate della stagione. Da una parte c’è chi spera che il confronto possa aiutarli a ritrovarsi; dall’altra, chi ritiene che la loro storia sia ormai vicina al capolinea.

Sarà il viaggio nel villaggio dei sentimenti a stabilire se sei anni d’amore saranno sufficienti per superare una crisi che appare più profonda che mai.