La Ruota della Fortuna, Samira Lui vestita da pesce mandarino e il campione torna a casa in bicicletta

IPA Samira Lui

Quello con La Ruota della Fortuna è ormai uno degli appuntamenti imperdibili per gli italiani, e anche stasera Gerry Scotti torna a fare compagnia con il suo game show. Una puntata in cui tabelloni e frasi danno da fare ai concorrenti, che a volte faticano a trovare la soluzione.

Ma è Samira Lui che ruba la scena con un abito colorato che ricorda la livrea del pesce mandarino, protagonista di uno dei tabelloni di stasera. Lei stessa nota la somiglianza, e con la solita ironia e spigliatezza non manca di far notare la coincidenza.

La gara tra pesci tropicali e film cult

Il 19enne neodiplomato Edoardo è chiamato a difendere il titolo, dopo averlo conquistato ieri sera. A dargli filo da torcere ci sono Alessia da Roma e Rosaria da Napoli, che si dimostrano concorrenti agguerrite e preparate.

Il primo tabellone è dedicato a un piatto estivo: “Piatto caldo che si mangia molto in estate soprattutto in alcune zone” anticipa Samira Lui. Paella è il titolo della manche vinta dal campione, che inizia bene… ma per lui la partita è ancora lunga e ricca di insidie.

La seconda sfida, In fondo al mar, è dedicata al pesce mandarino: “Perfetto dopo la paella!” scherza Gerry Scotti. Alessia domina la partita, si aggiudica lo spicchio con la Topolino e dà la soluzione. Ed è qui che Samira Lui strappa a tutti una risata. Quando la regia mostra una foto dell’animale acquatico, è la prima a notare la simpatica coincidenza. Il pesce ha colori accesi e fluo, proprio come quelli che compongono la fantasia dell’abito che indossa la showgirl. “Sono vestita da pesce mandarino!” esclama tra le risate di Gerry e dei concorrenti.

Si torna subito seri con la manche dedicata ai Tormentoni. La canzone che dà il titolo al tabellone è Con te sulla spiaggia, brano famosissimo ma Alessia è in difficoltà e nonostante la soluzione sia quasi critta, non riesce a dare la soluzione. “La gelosia dell’italiano medio sui litorali” è la frase da trovare, ma concorrente sbaglia e dice “melodia” regalando la vittoria a Rosaria che subito azzecca la risposta esatta. La concorrente napoletana domina da sola anche la manche successiva dedicata all’Isola d’Elba.

Con L’avvocato del diavolo i concorrenti entrano in crisi e Gerry li invita a riflettere su una frase che Al Pacino dice nel film. Un aiuto fondamentale per Edoardo che trova la soluzione finale. Nessuno dei concorrenti si aggiudica il triplete, con Rosaria che indovina due frasi e Alessia una. C’è tempo per un altro giro ed è di nuovo Rosaria a vincere. I giochi sembrano fatti ma Edoardo, dopo una partita in sordina, con un colpo di coda all’ultima manche conferma il titolo di campione con 22mila800 euro.

Edoardo si conferma campione

Alla Ruota delle Meraviglie si trova a dover dare definizioni sul tema “caldo“. Edoardo non è particolarmente fortunato, e riesce ad accendere di verde solo la busta numero due. Quello che c’è all’interno sono le due biciclette, che si vanno ad aggiungere al montepremi già conquistato.