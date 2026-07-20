La Ruota della Fortuna sfida la finale dei Mondiali. E Samira Lui brilla come non mai

Domenica sera in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui, anche contro la finale dei Mondiali: ma è lei a brillare sotto gli occhi di tutti

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IPA Samira Lui

Una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, anche contro la finale dei Mondiali: mentre su Rai1 andava in onda l’ultimo match della Coppa del Mondo Spagna – Argentina, su Canale5 i fan affezionati del game show hanno potuto assistere a una partita avvincente. A sfidarsi la neo campionessa, Chiara di Caltagirone, che ha vinto 36 mila euro, Gianluca, consulente finanziario di Rivarolo Canavese (Torino) e Raffaella, direttrice amministrativa di Senigallia (Ancona).

La Ruota della Fortuna, Samira Lui brilla con un look mozzafiato

Come nel corso di ogni puntata, dopo la presentazione dei concorrenti è il momento di Samira Lui. E come sempre tutti gli occhi sono su di lei: un minidress blu elettrico ricoperto di paillettes, che mette in risalto il suo punto vita. Il braccio destro di Gerry Scotti ha rubato la scena per qualche minuto, incantando tutti.

E non sono mancati i complimenti del conduttore, che ha accolto la bellissima Samira con un saluto speciale: “Ciao, splendida creatura, come va?”. “Benissimo”, replica lei. Ma Gerry è pronto a rispondere e a salutare il suo pubblico: “Io benino, non dico mai benissimo. Ringrazio il cielo che anche in questa torrida estate il mio momento più bello e fresco della giornata è venire qui in mezzo a voi. Grazie davvero di cuore”. E lei non può che concordare: “Si sta sempre bene qua”.

Dopo i convenevoli però è il momento di iniziare a giocare: il primo round viene vinto da Raffaella, che conquista i suoi primi 1.000 euro. La partita prosegue con il tabellone “Cartoline da”, dal tema “Bora Bora”: a dare la risposta esatta è Gianluca, che guadagna 2.100 euro.

Il gioco è ancora aperto, anche se la campionessa è rimasta a zero euro dopo aver beccato lo spicchio della “Bancarotta”. Ma la fortuna è ancora dalla parte di Gianluca che indovina la soluzione raggiungendo 4.800 euro.

Come è andata la sfida

Mentre Gianluca è in vantaggio, le due concorrenti provano a raggiungerlo: con il tabellone “Ciak, si gira” Chiara arriva a 4.100 euro, tallonando lo sfidante. Arriva il momento del “Traghetto Express”, altra manche che può cambiare le sorti della gara se si trova lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria. Il tabellone, che ha come tema “In Nord Europa”, ribalta le sorti della partita: a trovare lo spicchio è Raffaella, che non si lascia sfuggire l’occasione e dà la soluzione guadagnando ben 6.000 euro.

La campionessa Chiara torna al punto di partenza con un pugno di mosche in mano, ma come sappiamo il “Triplete” può completamente cambiare le carte in tavola: il match finisce con Raffaella in testa a 8.000 euro, con Gianluca a 7.800 euro, mentre Chiara chiude a 1.000 euro. È l’ultimo round, come sempre, a stabilire chi diventerà il nuovo campione della serata: dopo un errore della campionessa, Raffaella si aggiudica la vittoria, arrivando a 33.000 euro.

Raffaella ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo già ricco bottino con “La Ruota delle Meraviglie”, con tre frasi a tema “Dottore”. Nel corso delle manche Gerry chiede alla concorrente se sia dottoressa: “Sì, in Scienze della Comunicazione”, risponde lei. E Scotti è pronto a complimentarsi: “Collega. Sono onorato di essere tuo collega”, dopo che haconseguito il titolo honoris causa. La neo campionessa indovina la prima e la terza, trovandosi con due buste verdi: la prima le due biciclette elettriche, mentre la seconda, che contiene 100 euro, incrementa il suo bottino a 33.100 euro.