La Ruota della Fortuna, nuovo stacchetto per Samira. Poi la frecciata di Gerry sull’Italia ai Mondiali

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono la Ruota della Fortuna

Nuovi giri di ruota, tabelloni da indovinare e un’atmosfera già proiettata verso la bella stagione. La puntata di lunedì 15 giugno de La Ruota della Fortuna mette sul piatto più di una novità.

Samira entra in studio con uno stacchetto inedito e l’estate sembra ufficialmente essere arrivata. Gerry Scotti, sempre ironico, tira in ballo anche i Mondiali. Nel frattempo, Eleonora prova a difendere il titolo di campionessa.

“La Ruota della Fortuna”, Samira inaugura un nuovo stacchetto

Dopo il consueto ingresso in studio, Gerry Scotti ha dato il via alla puntata presentando i tre protagonisti della serata. Al centro della sfida è tornata Eleonora, chiamata a difendere il titolo di campionessa. A contenderle la vittoria sono Federico, giovane studente di economia arrivato da Monza, e Silvia, impiegata nell’azienda di famiglia e originaria delle Marche.

A movimentare i primi minuti della puntata ci ha pensato però l’entrata in scena di Samira. La showgirl ha fatto il suo ingresso con un look blu elettrico e una piccola novità che non è sfuggita ai telespettatori più affezionati: un nuovo stacchetto musicale sulle note di Boom, Boom, Boom, Boom!! dei Vengaboys, una scelta decisamente estiva che ha subito acceso l’atmosfera in studio.

E l’estate, in effetti, è uno dei temi della serata. Gerry ha infatti colto l’occasione per annunciare una novità in arrivo già dalla prossima settimana: da lunedì La Ruota della Fortuna apre ufficialmente la sua versione estiva. Come già anticipato negli scorsi mesi, nessuna pausa per il game show di Canale 5, che accompagnerà il pubblico per tutta la bella stagione con nuove sorprese e qualche elemento inedito pensato per rinnovare il format senza snaturarlo.

Gerry Scotti bacchetta l’Italia (non) ai Mondiali

Il tabellone musicale della serata è dedicato a Emis Killa e, fin dalle prime battute, ha visto Eleonora prendere il controllo del gioco.

Vedendola dominare la manche, Gerry Scotti ha scherzato: “Se vuoi li mando a casa eh, lascia qualcosa anche agli altri”. Una battuta arrivata poco prima di un piccolo passo falso della campionessa, che non è riuscita a trovare la lettera corretta dopo essere finita sullo spicchio della macchina.

A provare a tenere aperta la partita è stato soprattutto Federico, rimasto a lungo in scia di Eleonora. Alla fine, però, è stata ancora la campionessa a spuntarla conquistando il primo round della serata.

La soluzione del tabellone era Maracanã, uno dei brani più celebri del rapper. “Era del 2014, per i Mondiali”, ha ricordato Samira dopo la soluzione. Un assist perfetto per Gerry, che non ha perso l’occasione per una delle sue battute: “Non mi ricordo, tanto l’Italia non c’era andata, tanto per cambiare“.

Eleonora si conferma campionessa

La puntata ha decisamente dato del filo da torcere ai tre concorrenti, che si sono imbattuti più volte con passi e le bancarotte. Giri di ruota che, qualche volta, di fortuna ne vedono davvero poca.

Alla fine però, Eleonora riesce a confermarsi campionessa. Il tema della Ruota delle Meraviglie è Ora. Eleonora riesce ad accendere di verde una sola busta. All’interno c’erano solo mille euro, ma la felicità per Eleonora rimane: è comunque campionessa e, tra la puntata di oggi e quella di ieri ha incassato già un discreto gruzzolo.