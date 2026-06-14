La Ruota della Fortuna, la risata isterica di Samira Lui contagia tutti (tranne Gerry Scotti)

Nella puntata del 14 giugno 2026 de "La Ruota della Fortuna", Samira Lui è stata travolta da un attacco di risate che l'ha portata alle lacrime. Però ha ammesso: "Sono esaurita"

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna è tornata su Canale 5 con una nuova puntata travolgente e, stavolta, davvero super divertente. A intrattenere il pubblico affezionatissimo del game show, oltre al gioco stesso che si è fatto di manche in manche sempre più adrenalinico, è stato soprattutto un attacco acuto di risata incontrollabile che ha colpito Samira Lui.

La co-conduttrice non è riuscita a controllarsi e nemmeno Gerry Scotti è stato in grado di intervenire, mentre il pubblico è stato immediatamente contagiato dalla ridarella. Ma cosa ha scatenato il tutto?

Samira in preda a una risata isterica

Samira Lui è ormai uno dei volti simbolo de La Ruota della Fortuna: elegante, solare e sempre pronta a scherzare con Gerry Scotti tra una battuta e uno stacchetto. Nella puntata di domenica si è presentata in studio con un raffinato abito nero dalla gonna in tulle e scollo a cuore molto glamour, accompagnata per l’ultima volta dalle note di Al mio paese, diventato negli ultimi giorni una sorta di tormentone affettuoso del programma.

L’atmosfera era già particolarmente distesa quando Gerry Scotti l’ha presa bonariamente in giro per il cambio di stacchetto previsto dalla puntata successiva: “Come farò?”. Il momento più divertente, però, è arrivato poco dopo, durante il tabellone dedicato al Regno degli Animali. Il titolo da indovinare era “La sputacchina” e già la sola lettura della parola ha messo a dura prova la sua concentrazione generando più di una risatina. Samira ha cercato di portare avanti la spiegazione con la consueta professionalità, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

La risata l’ha travolta completamente. Tra le lacrime e l’impossibilità di trattenersi, ha confessato divertita: “Sono esaurita, mi nascondo un attimo”, mettendosi subito in un angolo del tabellone, appena fuori portata. Gerry Scotti, dal canto suo, non si è lasciato sfuggire l’occasione per una battuta: “A questo punto mi faccio portare una poltrona”, ha detto. Poi ha sentenziato: “Non so se ne usciamo vivi”.

E in effetti Samira non riesce ancora a riprendersi e ogni parola le genera un’altra piccola risata, fino ad avere le lacrime agli occhi. Lei e noi che guardiamo. Perché vederla in preda a un attacco acuto come quello è stato decisamente divertente e contagioso.

Cosa è successo a La Ruota della Fortuna

In gara c’erano Federica, insegnante di Bisignano e campionessa in carica dopo una vincita da 24.400 euro, Luca, cuoco di Forlì impegnato in uno stabilimento balneare a Cesenatico, ed Eleonora, medico specializzando in Pediatria a Torino.

Il gioco si è acceso con Il Giramondo, che ha portato in studio la parola turca “Pimpirikli”, usata per indicare una persona molto meticolosa. Federica ha trovato la soluzione e ha incassato i primi 1.000 euro. Poi è arrivato il Round Musicale, conquistato da Eleonora, che da quel momento ha costruito una partita sempre più solida arrivando a dominare il gioco con un distacco molto ampio sugli altri due concorrenti.

Eleonora è la nuova campionessa, quanto ha vinto

La serata si è trasformata presto in una corsa a tre, ma Eleonora ha mantenuto il controllo. Dopo il vantaggio conquistato con il Round Jackpot e la manche sui libri ispirata a Le cronache di Narnia, ha continuato a rispondere con precisione nei momenti decisivi.

Il Round Express ha permesso agli avversari di recuperare terreno, soprattutto a Federica, ma L’Ultimo Round ha deciso la sfida. Eleonora ha trovato la soluzione corretta e ha chiuso la gara con 19.400 euro, diventando la nuova campionessa.

Alla Ruota delle Meraviglie non ha completato tutte e tre le frasi, ma ha scelto la busta verde da 15.000 euro. Il bottino finale è così salito a 34.400 euro, più un weekend a Gardaland per quattro persone.