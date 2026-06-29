Il design gonfiabile è il trend del momento, ma le sue origini sono più vintage che mai: vediamo come integrarlo negli spazi di casa.

iStock Il mondo degli arredi e complementi gonfiabili sta vivendo una stagione di successi. Ma come integrare questo trend in casa nostra?

I mobili gonfiabili sono leggeri, scenografici e sempre più sofisticati, così questo tipo di design “sui generis” è tornato alla ribalta più agguerrito che mai. Lo potremmo definire un ritorno vintage, ma come vedremo di seguito il trend attuale ha poco in comune col passato.

Oggi le forme “pneumatiche” nascono per essere parte integrante delle abitazioni contemporanee, dialogano con l’architettura, diventano installazioni artistiche e conquistano persino le manifestazioni più nobili, come la Milano Design Week.

Ma, come accennato, il fascino del gonfiabile ha una storia lunga, interessante e ricca di dettagli. Già tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, designer e architetti avevano intuito le potenzialità di materiali plastici, camere d’aria e strutture gonfiabili.

Gli arredi dovevano essere il simbolo di un’abitazione più libera, flessibile e democratica. Ma quella ricerca, a lungo rimasta confinata alle avanguardie, oggi torna con nuove tecnologie, materiali riciclati e un’attenzione crescente alla sostenibilità. Una fusione di innovazione, confort, spettacolarità e colore, difficile da ignorare.

Il risultato è un’estetica morbida, giocosa e quasi onirica, capace di trasformare gli ambienti senza appesantirli. Dai divani alle lampade, fino alle grandi installazioni artistiche, ecco perché il design gonfiabile è una delle mode più interessanti del momento.

Quali sono le origini dei mobili gonfiabili?

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Per comprendere il fenomeno attuale occorre fare un passo indietro e tornare alla seconda metà del Novecento. Negli anni Sessanta il design iniziò a sperimentare materiali plastici innovativi, immaginando abitazioni più flessibili e meno vincolate alla tradizione.

Il gonfiabile diventò il simbolo di una nuova idea di arredo: economico, facile da trasportare, trasformabile e quasi “nomade”. In quegli anni nacquero sedute, poltrone e ambienti pneumatici che sfidavano il concetto classico di mobile come elemento permanente.

Oggi quella stessa filosofia è stata reinterpretata con materiali più performanti e con una maggiore cura per estetica e impatto ambientale. Le aziende investono in PVC riciclato, TPU e tessuti tecnici ad alta resistenza, capaci di garantire durata e bellezza.

Perché il design gonfiabile è tornato di moda

Il ritorno del design gonfiabile nasce dall’incontro tra ricerca tecnologica e desiderio di vivere spazi più dinamici. Le nuove membrane tecniche sono più resistenti rispetto al passato, mentre i sistemi di gonfiaggio permettono strutture stabili, leggere e trasportabili.

Ma accanto agli aspetti funzionali esiste anche una componente emozionale. Le superfici morbide, le forme arrotondate e l’effetto sospeso trasmettono una sensazione di confort che si inserisce nel trend contemporaneo del cosiddetto soft design.

In poche parole, il benessere dell’abitare diventa protagonista. Non è un caso che numerosi progettisti stiano riscoprendo il valore delle strutture pneumatiche anche nell’architettura temporanea, negli allestimenti museali e negli eventi internazionali.

Si tratta infatti di ambiti nei quali rapidità di montaggio, leggerezza e impatto scenografico sono caratteristiche ricercate. In più si può giocare con forme e volumi, rendendo il messaggio delle installazioni più immediato.

Come il design gonfiabile ha rivoluzionato la Milano Design Week

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Negli ultimi anni la Milano Design Week ha contribuito a trasformare il gonfiabile in un vero linguaggio progettuale. L’edizione 2026 ha visto Moncler protagonista, grazie a un gigantesco polpo gonfiabile installato presso 10 Corso Como.

Lo spazio pop-up si è trasformato così in una vera esperienza immersiva, dove l’elemento plastico è diventato la star dell’identità del marchio. Ma il percorso era iniziato già in precedenza.

L’artista e designer Sara Ricciardi aveva infatti esplorato il potenziale emozionale delle forme gonfiabili già durante il Fuorisalone 2024. Per American Express aveva infatti progettato l’installazione “Serotonin – the chemistry of happiness”, ospitata nel Loggiato della Pinacoteca di Brera.

Qui, gigantesche bolle d’aria colorate simulavano il respiro umano, espandendosi e contraendosi a cadenza regolare. Un esempio eclatante di come si possa trasformare un materiale sintetico in qualcosa di più umano, diventando esperienza sensoriale.

L’approccio moderno al design gonfiabile ci dice infatti quanto la plastica non sia più soltanto un materiale, ma uno strumento narrativo capace di coinvolgere il pubblico attraverso movimento, luce e percezione dello spazio.

I grandi eventi internazionali confermano il trend

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Il fenomeno non riguarda solo Milano: sempre più manifestazioni mondiali dedicate al design e all’arte contemporanea ospitano installazioni pneumatiche di grandi dimensioni, utili a ridefinire piazze, musei e spazi pubblici.

Anche numerosi brand del lusso stanno adottando questo linguaggio per creare esperienze immersive e facilmente riconoscibili. Le stesse installazioni meneghine di Moncler sono state progettate come un format internazionale destinato a viaggiare nel mondo.

Un esempio di come il design gonfiabile possa diventare parte integrante della comunicazione di un marchio globale. In parallelo, gli studi di progettazione più illuminati stanno già da tempo investendo su questo punto.

Il Padiglione Brasile alla Biennale di Venezia del 2022 ospitava un cuore plastico pulsante, ideato dell’artista Jonathas de Andrade. E come non citare anche il celebre Drift Pavilion di Snarkitecture per l’evento Design Miami/ già nel 2012.

Un semplice intreccio di tubi gonfiabili bianchi sospesi era stato in grado di trasformare il classico tendone fieristico in un’installazione artistica immersiva. E già, ancora oggi è uno dei riferimenti più citati dalla critica architettonica internazionale.

Come inserire i mobili gonfiabili nell’arredamento di casa

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Ma arriviamo al dunque: dopo avere dato una buona infarinatura sul tema, vediamo come integrare il design gonfiabile anche nelle nostre umili dimore. L’effetto scenografico è indiscutibile, ma scadere nel poco edificante kitsch è un attimo.

La parola chiave è equilibrio, per cui il consiglio è di puntare su pochi elementi selezionati, evitando di trasformare l’ambiente in uno spazio ludico. Per farlo abbiamo qualche opzione facile tra cui scegliere, a seconda degli spazi disponibili:

una poltrona dalle forme morbide come unico elemento protagonista;

una lampada pneumatica capace di diffondere una luce soffusa;

piccoli complementi trasparenti che alleggeriscano lo spazio.

In generale, preferiamo colori neutri, come il Cloud Dancer, o tonalità pastello per mantenere eleganza e continuità con il resto dell’ambiente. Le tinte fluo e il color block sono soluzioni pittoresche per chi ama gli azzardi, ma sono anche le più difficili da integrare.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, l’ideale è accompagnare la plastica a superfici più naturali come legno, pietra e tessuti materici, creando un piacevole contrasto tra solidità e leggerezza.

Il futuro del design gonfiabile

Il settore del design “pump” continua a evolversi grazie alla ricerca sui materiali intelligenti e sulle strutture pneumatiche programmabili. Per cui le prospettive future su arredi e complementi gonfiabili sempre più glamour e resistenti sono piuttosto rosee.

Non si parla più soltanto di mobilio, ma di architetture temporanee, spazi espositivi, installazioni interattive e persino sistemi costruttivi capaci di modificare forma e volume in funzione delle esigenze.

È proprio questa capacità di adattarsi che rende il design gonfiabile una delle espressioni più contemporanee del progetto. Da semplice curiosità estetica è diventato un laboratorio di sperimentazione dove architettura, arte e design si incontrano.

Poi, c’è a chi piace e chi preferisce un intramontabile stile scandinavo in colori naturali per casa propria. Ma se siamo “nel mezzo”, nulla ci vieta di osare, poggiando una bella abat-jour con camera ad aria sul comodino in legno di acero grezzo.

“S’ei piace, ei lice”, ossia, se piace è lecito. E se lo diceva Torquato Tasso, non possiamo che fidarci.