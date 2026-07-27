I designer hanno smesso di costruire i mobili e hanno iniziato a coltivarli, usando funghi e alghe al posto di legno e plastica

Il micelio dei funghi diventa struttura solida in pochi giorni e si decompone in circa 45, mentre le alghe sostituiscono tinture chimiche e plastiche: benvenuti nella bio-fabbricazione, dove i mobili nascono vivi e finiscono per nutrire il suolo

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels Una texture naturale che invita al tatto: è un design che celebra l'imperfezione organica

Nel panorama dell’interior design contemporaneo, siamo abituati a pensare ai materiali in termini di estrazione o sintesi: legno tagliato dalle foreste, marmo scavato dalle cave, plastiche derivate dal petrolio o metalli fusi. Tuttavia, una rivoluzione silenziosa sta germogliando nei laboratori di tutto il mondo. Non si tratta di una nuova tecnica di falegnameria, ma di biologia applicata: benvenuti nell’era della bio-fabbricazione, dove i prossimi mobili non saranno spediti da un magazzino, ma coltivati all’interno di stampi.

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Il concetto sfida la nostra percezione tradizionale di oggetto: se fino a ieri la sostenibilità significava riciclare la plastica o utilizzare legno certificato, oggi la frontiera si è spostata verso la creazione di materiali che sono vivi durante il processo produttivo e completamente inerti e biodegradabili una volta terminata la loro funzione.

Non è un fenomeno isolato: si inserisce nella più ampia rivoluzione dei materiali bio nell’interior design, di cui il micelio è già uno dei protagonisti. I protagonisti di questa svolta specifica sono due organismi spesso sottovalutati: il micelio dei funghi e le alghe.

Il micelio

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Il micelio è la struttura radicale dei funghi, una rete fitta e fibrosa di filamenti bianchi che cresce normalmente sottoterra. Nel design, questa rete viene utilizzata come un legante naturale straordinario. Il processo produttivo è quasi magico: i designer prendono scarti agricoli, come pula di riso, stocchi di mais o segatura, e li inoculano con spore di micelio all’interno di uno stampo con la forma desiderata.

In pochi giorni, il fungo mangia i rifiuti organici, legandoli insieme in una struttura solida, leggera e incredibilmente resistente. Una volta che l’oggetto ha raggiunto la densità necessaria, viene essiccato a temperature che interrompono la crescita del fungo, rendendo il materiale inerte e sicuro per l’uso domestico.

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Il risultato è un materiale che ricorda la solidità del legno ma con la leggerezza del polistirolo, dotato di eccellenti proprietà termiche e acustiche. Ma il vero miracolo avviene alla fine della sua vita utile: un tavolino o una sedia in micelio, se fatti a pezzi e interrati, si decompongono in circa 45 giorni, trasformandosi in prezioso nutrimento per il suolo invece di finire in una discarica.

Le alghe

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Se il micelio si occupa della struttura solida, le alghe stanno rivoluzionando il mondo dei tessuti, delle vernici e dei rivestimenti. Le macro e micro-alghe sono organismi incredibilmente efficienti nel consumo di CO2 durante la loro crescita. Trasformate in bioplastiche o filati, offrono una gamma cromatica naturale che va dai verdi profondi ai bruni dorati, eliminando la necessità di tinture chimiche tossiche.

Una seduta la cui scocca è realizzata in polimero di alghe viene prodotta con un’impronta di carbonio negativa ed è anche intrinsecamente traspirante e biocompatibile. Alcuni designer stanno sperimentando con “bio-marmi” ottenuti pressando alghe e minerali marini, creando superfici per cucine e bagni che sembrano pietre preziose. Questi materiali, se smaltiti correttamente, non rilasciano microplastiche nell’oceano, chiudendo perfettamente il cerchio ecologico.

Il nuovo lusso

Adottare mobili bio-fabbricati significa anche accettare una nuova estetica. Non troveremo mai la perfezione seriale e fredda della plastica stampata a iniezione.

Ogni pezzo ha venature uniche, piccole variazioni di colore e una texture naturale che invita al tatto: è un design che celebra l’imperfezione organica e la transitorietà. La sfida per i designer d’interni è integrare questi pezzi vivi in contesti moderni, creando un contrasto affascinante tra l’alta tecnologia degli elettrodomestici e la bassa tecnologia della biologia.

Il lusso viene qui ridefinito: non è più il possesso di un materiale raro e immutabile nel tempo, ma il privilegio di convivere con un oggetto che rispetta profondamente il ciclo biologico della terra. Stiamo passando da un’economia circolare a una vera e propria economia rigenerativa.