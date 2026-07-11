Teddy Reno compie 100 anni, l’amore scandaloso con Rita Pavone e la malattia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rita Pavone e Teddy Reno

Teddy Reno compie 100 anni, celebrando una vita fatta di successi e canzoni indimenticabili, segnata dall’amore per Rita Pavone, al suo fianco ormai da tantissimi anni.

La carriera di Teddy Reno e i suoi 100 anni

La vita di Teddy Reno è così appassionante e ricca di colpi di scena da sembrare un film. Classe 1962, il cantante è nato a Trieste e la sua infanzia è stata segnata dalle leggi razziali e dal fascismo. Suo padre infatti era austro-ungarico, mentre sua madre ebrea. Vero nome Ferruccio Merk Ricordi, l’artista fuggì insieme a sua madre l’8 settembre del 1943, nascondendosi a Cesena e poi nel Ferrarese.

I due vennero poi arrestati e rinchiusi nel carcere di Codigoro, in seguito, per fortuna, riuscirono entrambi a riconquistare la libertà. Il debutto come cantante arrivò per Teddy Reno quando aveva solamente 12 anni, grazie ad un concorso, e per tutto il periodo della guerra la musica divenne la sua ancora di salvezza.

Negli anni Cinquanta, divenne uno fra i personaggi più amati e seguiti della musica italiana con brani entrati nella storia come Accarezzame, Na voce na chitarra e o’ poco e’ luna o Addormentarmi così.

Nel 1953 arriva secondo al Festival di Sanremo con il brano Un bacio sulla fronte. Fonda poi la sua etichetta discografica e si dedica alla tv con programmi come Souvenir o Canzoni al caminetto. Al cinema recita con Totò e con Rita Pavone in numerose pellicole.

L’amore di Teddy Reno e Rita Pavone

L’amore per Rita Pavone ha rappresentato un punto fermo in tutta la vita di Teddy Reno. Un sentimento che, all’epoca del loro primo incontro, finì al centro delle cronache rosa, dando scandalo per via della grande differenza d’età fra i due. All’epoca infatti fra i due c’erano ben 19 anni di differenza.

Un dettaglio che non fermò i cantanti che nel 1968 si sposarono a Lugano, subito dopo il divorzio di Teddy Reno da Vania Protti Traxler, sua prima moglie e madre del primogenito Franco Ricordi.

“Mi sono innamorata di lui quando ho capito che ero gelosa – aveva raccontato Rita Pavone qualche tempo fa al Corriere della Sera – per il matrimonio ero stata chiara: “Alle nozze voglio arrivarci illibata”. Mamma ci teneva. Papà non approvava. “È troppo vecchio per te”. Quando gli chiese la mia mano, lo spinse giù dalle scale. “Se la sposi ti tolgo da questo mondo”. Dopo la nascita del mio primo figlio si arrese: “Mi sa che con voi due ho proprio toppato””.

La coppia ha poi avuto due figli: Alessandro, nato nel 1969, e Giorgio, avuto nel 1974.

Come sta Teddy Reno

Oggi Teddy Reno si è ritirato dalle scene e soffre di problemi di memoria che sono legati, ovviamente, alla sua età. L’artista festeggerà i suoi 100 anni insieme a tutta la famiglia, come rivelato dalla stessa Rita Pavone.

“È una bellissima data – ha detto l’artista all’Adnkronos -. Il geriatra mi ha detto che Teddy ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni. Festeggeremo tranquillamente, con il figlio del primo matrimonio, i nipoti, i miei figli. Facciamo una festa in famiglia, che è la cosa più bella di tutte, dobbiamo godercelo noi questo traguardo”.