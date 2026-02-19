Il più dolce dei ricordi d'infanzia è l'assoluto must-have dell'inverno 2026, dalla borsa alle scarpe, e ci invita a prenderci meno sul serio a partire dalla moda: gli accessori effetto Teddy da non lasciarsi sfuggire secondo le passerelle di stagione

Comoda e soffice, classificabile come il più caldo degli abbracci, peccato glamour dell’altra moda per eccellenza, la pelliccia continua a sedere incontrastata sul trono delle tendenze dell’inverno 2026 ma nella sua più nobile declinazione ecologica. E c’è un’altra novità: si indossa da capo a piedi. Letteralmente. Sono le passerelle a dirlo.

Il classico feticcio della signora benestante non solo resta, ma ricopre ogni cosa in questa gelida stagione ancora in corso: lo abbiamo visto in mille lunghezze, forme e fantasie sulle buffe furry skirt, e persino sulle ballerine, far storcere il naso ed insieme conquistare le più aggiornate fashion addicted. Dalle décolleté preistoriche alle pantofole, dalle voluminose fasce che si vedono bordare le gonne e i baveri delle giacche ai charms irsuti che oscillano appesi alle It bags del momento, c’è una scelta praticamente per tutti.

Ma c’è un tenero prediletto: stiamo parlando del dettaglio Teddy, così gli inglesi hanno soprannominato quello strato di peluche che da qualche tempo a questa parte riveste capispalla, calzature e accessori, in precario equilibrio tra fanciullesco e sfarzo assoluto.

Tutti gli accessori Teddy con cui arricchire il tuo look invernale del 2026

La moda quest’anno non si è limitata al riportare in auge l’eco-pelliccia, ma ha osato estenderla sino a scarpe, borse, sciarpe e cappelli. Se in pedana Miu Miu posava con studiata nonchalance un finto visone sul braccio della sua donna in slip dress satinato, Etro si rivaleva su pullover e denim e le altre griffe non hanno certo fatto di meno.

Da MSGM il cosiddetto furry touch era colorato, un lampo di rosso vibrante ad accendere il grigiore tutt’attorno, il bordo peloso un colpo di scena inaspettato su sandali e pumps dalla silhouette altrimenti classica. Da Simone Rocha, invece, cingeva il collo delle modelle come la più calda delle sciarpe in contrasto ad abitini in seta vedo-non-vedo ed era lo stesso il concetto di Chloé, che ha accessoriato i suoi minidress svolazzanti color pastello con il medesimo accessorio ma arricchito da ninnoli pelosi.

Insomma, ognuno ha trascinato in passerella una evoluzione diversa — in molti casi persino inedita — della faux fur, ma una in particolare ha saputo attirare lo sguardo più di altre.

Niente letargo, quest’inverno, per l’orsetto: il più dolce dei ricordi d’infanzia è ora il must-have più giocoso e confortevole non solo della gelida stagione, ma probabilmente che si sia mai visto. Emblema di forza e protezione, tra sconfinate tenerezza e leggerezza, quella riconoscibile copertura riccia effetto peluche è il twist ironico (e assai piacevole da accarezzare) da aggiungere a qualsivoglia look del momento.

Ce lo hanno annunciato le sfilate e poi lo ha confermato il panorama streetwear, attraverso i tanti cappotti oversize, le borsette iconiche, gli stivali foderati e addirittura i portachiavi a forma di veri e propri Teddy Bear, adesso riproposti in veste di autentici talismani di stile formato tascabile. È una femminilità giocosa quella in auge, che invita a prendersi forse un po’ meno sul serio, a partire dalla moda.

Ai piedi di qualche celebrità, o a quelli delle innate trendsetter senza titolo, sempre più spesso le calzature Teddy sono protagoniste dei look urbani nelle più grandi capitali della moda, da Milano a Parigi. Riconoscerle è molto facile: realizzate in shearling oppure addirittura in sofficissimo peluche, sono praticamente l’apoteosi della morbidezza, del calore e anche del glamour.

Malgrado il gelo e l’indiscutibile aura di stravaganza, sono in assoluto le ballerine il modello in pelliccia più gettonato. Subito secondi, anche mocassini, slippers e tacchi occupano un posto d’onore tra le tendenze più calde (e per davvero) dell’inverno 2026.

Niente paura, non servono occasioni speciali per indossarle: versatili e decisamente meno impegnative di quanto possano sembrare a primo acchito, le scarpe cocoon si prestano sorprendentemente bene anche alle tenute casual di tutti i giorni. Si portano facilmente con denim e bomber, ma anche sotto a pantaloni sartoriali, gonne midi e completi in maglia. Il segreto? Giocare, sì, ma per contrasto. Le nuances più desiderate sono quelle neutre, dal Cloud Dancer al beige fino al cioccolato, ma non mancano nemmeno accenti più decisi che accendano la mise all’istante.

Dopo stagioni dominate dal minimalismo più rigoroso e, diciamocelo, a volte persino un filo soporifero, la moda del 2026 sembra abbracciare un’estetica più bold e sensoriale, mettendo in primo piano volumi esasperati, avvolgenti e le texture tattili. È il risultato inevitabile del comfort che torna al centro dell’attenzione, e quale modo migliore per farlo se non con calzature che mettono d’accordo estetica e praticità?

C’è qualcosa di molto serio nella borsa pelosa. Dopo essere approdata su scarpe, sciarpe, colletti e accessori vari, l’eco-fur ha inghiottito anche le It Bags più desiderate in circolazione. Lo ha fatto tramite superfici fitte, mosse, quasi organiche, più simili ad un manto che a qualcosa di artificiale, ma anche stile pupazzo.

Ognuna di esse, dalla hobo alla bassotto sino alle maxi bags, come visto da Tod’s e Stella McCartney, dalle misure mini e micro ai bauletti, ha la propria versione Teddy e in una palette golosa che va dal panna al cannella, dalla cioccolata noisette a quella fondente. Da sfoggiare senza troppa serietà su jeans e cappotti en pendant, oppure come ciliegina sulla torta degli ensemble serali più eleganti per sortire l’effetto sorpresa.

E, qualora sembri tutto ancora troppo, è concesso partire con cautela dal portachiavi: è il caso del ciondolo-orsetto firmato Prada, ma anche su numerose altre passerelle haute couture i materiali e i simboli iconici delle griffe sono stati reinterpretati in chiave infantile. Lo avevamo detto, del resto: ce n’è per tutti.

