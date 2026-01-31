Tutte pazze per la “borsa bassotto”: ironica ed elegante, è lei la perfetta alleata di stile da mattina a sera

Da migliore amico dell'uomo a migliore amica di ogni fashionista: unica e spiritosa, la borsa bassotto è la It Bag che mancava a completare il guardaroba dell'inverno 2026. I modelli da non perdere

Getty Images Fiorucci fashion show Spring/Summer 2026

È bislunga, tubolare addirittura, decisamente insolita ed ha lunghi manici ad arco, spesso esagerati: stiamo parlando della cosiddetta borsa bassotto, al momento ambizione prima di ogni fashion addicted sul pianeta. C’è chi a questa voce pensa alla famosa quanto buffa razza canina tedesca, nota per il suo corpicino allungato, gli arti a paragone un filo troppo corti e l’andatura simpatica, e chi invece mette immediatamente a fuoco l’It Bag regina dell’inverno 2026.

Le due cose, in ogni caso, non sono poi così lontane: basti pensare che ad originare il modello è stata la leggendaria Teckel di Alaïa, lanciata dal direttore creativo del brand, Pieter Mulier, nell’estate 2023 proprio in omaggio alla passione per gli amatissimi cani di Azzedine Alaïa, founder della Maison francese. Una storia tenera quanto divertente, che nessuno immaginava potesse dare il via ad una vera e propria ossessione.

La borsa bassotto è tutto ciò di cui non sapevi di aver bisogno per l’inverno 2026

Se è stata lei la prima, eternamente scolpita nella memoria di noi tutti, l’estro creativo dei designer non si è certo esaurito a quel punto: manici corti e lunghi — a volte lunghissimi — ma anche tracolle che abbracciano con gentilezza il corpo, le varianti sono infinite e molto diverse tra loro ma compaiono insieme nella nutrita lista di It bags di stagione.

Quella della borsa bassotto è una categoria tanto vasta quanto sorprendente, con solo e unico minimo comun denominatore, come suggerisce il nome stesso d’altronde, la silhouette allungata. A rendere ogni modello speciale sono i dettagli, a volte sobri, altre più bizzarri.

Per le strade basta guardarsi attorno per veder trionfare modelli super colorati, nelle più vibranti tonalità di stagione, anche se restano in vetta le proposte più essenziali, in classico nero o marrone, dal cammello al cioccolato.

Sono tanti i maxi fiocchi, i bag charms, i lucchetti, le fibbie, i motivi animalier, tutti intenti a popolare il mondo di alternative più accessibili della Cannolo di Jil Sander o della Kye di Khaite.

Tra toni pastello, finiture metalliche, texture scamosciate e altri supplementi di sorta, sono ovviamente state in moltissime le Case di Moda ad aderire al trend: Balenciaga ha lanciato il modello Carrie, in camoscio e con maxi manici, Ferragamo ha fatto lo stesso con la Wanda, dal design rigido e pulito, Miu Miu ha risposto con la Arcadie mentre Bottega Veneta ha detto la propria rimanendo fedele ai suoi storici codici distintivi, rivisitando la Cassette dagli iconici tasselli intrecciati sull’impronta della bassotto.

Ma come si abbina una borsa del genere? Secondo le trendsetter più scrupolose sulla piazza come parte integrante di outfit monocolore — alla couture maniera — con tanto di pelliccia coordinata, oppure in contrasto, secondo le regole dell’audace color block. È, se possibile, una scelta ancor più furba però accostare una di loro alla più semplice delle tenute: sarà lei l’assoluta protagonista, e catturando qualsiasi sguardo farà dimenticare in un attimo il minimo errore di stile.

Facci indovinare, adesso: hai già scelto la tua favorita, ed è stato amore a prima vista. Non ci resta che augurarti buono shopping!

