Nell’opinione comune i diamanti saranno anche i migliori amici delle donne, come una delle più grandi icone della storia ci ha insegnato, eppure, dopo ben settantatré anni, la legione di fashion addicted all’ascolto si permette di dissentire: non meno brillanti né tantomeno preziose, le borse sanno esserlo persino di più.

Alleate di stile per eccellenza, queste ci accompagnano fedelmente in ogni passo della nostra giornata — nonché della nostra vita — e possono svoltare l’apparenza dell’intero ensemble con il minimo sforzo, addirittura elevandone uno da giorno ad uno da gran sera. Leggenda narra, inoltre, che a volte basti appena la giusta It-bag ad innalzare l’umore, e persino a curare un cuore infranto. Alla luce di ciò, esiste regalo migliore da fare o, perché no, da farsi a San Valentino?

AAA regalo di San Valentino 2026 cercasi, tutte le It-bag da donare a chi ami

Solo ieri era Natale, oggi il temutissimo 14 febbraio incombe all’orizzonte. E, se alcune di noi sono perdutamente innamorate della propria dolce metà, con ogni probabilità incontrata dopo non poche peripezie, altre lo sono dell’unico grande amore che conoscono: la moda.

Tutti noi, da grandi appassionati o semplici curiosi, siamo soliti osservare rapiti le passerelle alternare sobrietà e massimalismo, sovrapporre dettagli che non urlano ad altissimi picchi di glamour. Sebbene nulla resti davvero immune all’estro dei designer, sono da sempre gli accessori a prestarvisi maggiormente: e quindi ecco prendere forma sul palcoscenico del fashion immortali It-bag, nonché (quasi) impossibili oggetti del desiderio, destinate ad entrare nei libri di storia e ad essere sospirate — con il medesimo pathos — di generazione in generazione.

Parliamo allo stesso modo di borse di tendenza dal design essenziale, ed esattamente per quest0 dall’aura eterna, ma anche di tutti quei modelli che per natura lasciano a bocca aperta, a metà tra la meraviglia e lo sconcerto. Quelle che catturano ogni sguardo per forme, texture e sfumature. Ebbene, è proprio tra le proposte riconducibili a quest’ultima categoria che possiamo mettere a fuoco il regalo perfetto per San Valentino 2026.

Diamanti per il 14 febbraio? No, assolutamente, grazie. Ma una nuova borsa, quella sì: sarebbe su per giù questa la più schietta risposta di ogni fashionista meritevole di tale appellativo, se sottoposta a domanda diretta. A volte farci felici è molto più semplice di quanto non si creda, del resto.

Quasi come se stessero tendendo l’orecchio, sono con un tempismo perfetto le più prestigiose maison d’haute couture a fornire a chi ne necessita la giusta dose di ispirazione per il proprio pegno d’amore. Dopotutto “Love is in the air”, letteralmente, e in questo periodo dell’anno più che mai.

Rosse, come la passione, metallizzate, tappezzate di strass, corredate di bag charms a tema, in stampa cavallino, animalier o dalle finiture più diverse, addirittura furry, le borsette a forma di cuore sono a detta degli esperti senza dubbio il dono più romantico del 2026. Piccole dichiarazioni di stile in formato da viaggio, che parlano il linguaggio della dolcezza ma anche dell’unicità.

Non soltanto, perciò, il regalo da manuale per la Festa degli Innamorati ma soprattutto l’accessorio cult da sfoggiare trecentosessantacinque giorni l’anno, a completamento di mise da sera o tenute casual, con quel tocco ironico e personale che non guasta.

Se Vivienne Westwood ce ne ha proposta una grintosa versione scarlatta pitonata, con manici rigidi e logo iconico in argento, Oscar de la Renta ha controbattuto con estrema eleganza sfornando una clutch bianco perla e satinata, dai contorni in metallo dorato.

È rigida e strutturata quella in pelle di Alaïa, ricoperta di cristalli multicolore quella di Self-Portrait, mentre non si è certo accontentata di un cuore solo Bottega Veneta.

Moschino, dalla sua, ha unito romanticismo e carattere adattando l’iconico design del brand, quello dalle sembianze di un chiodo di pelle, all’emblema dell’amore accontentando finanche gli animi più rock. Dr. Martens invece ha coniugato pelle opaca e lucida aggiungendovi una grande fibbia argentata.

È una vera e propria clutch rigida e metallica quella di Saint Laurent, lucente e solida come un grosso lingotto d’oro, mentre in morbida pelle nera quella di Chloé, arricchita di piume, ninnoli e frange. Ha scelto la pelliccia Coperni, e Kurt Geiger il denim.

Ci troviamo alle prese con un accessorio particolare, non c’è dubbio, che è perfetto per chi non ha paura di nascondere il proprio lato romantico, da inossidabile sognatrice, men che meno intende rinunciare ad un’estetica sofisticata e riconoscibile.

Tra i modelli più popolari avvistati per le strade, saldamente agganciati al braccio — o al collo — delle trendsetter più ferrate, spiccano anche versioni ultra chic, minuscoli gioielli da portare a mano, come quello di Chanel dotato di maxi catena oro, oppure la famosissima mini bag Seprenti Cuore targata Bvlgari. Le alternative accessibili, in ogni caso, si sprecano.

E, quando cuori e cuoricini non fanno al caso proprio, ecco spuntare qua e là rigogliosi bouquet veri e propri sulla silhouette delle borse di tendenza più desiderate: è questa la preferenza di Valentino ma anche di Desigual, deliziosa su proposte a mano quanto su piccole o grandi kiss lock, dall’aura ancor più vintage.

Non è raro, inoltre, nemmeno imbattersi in creazioni di pelletteria dall’apparenza preziosa, rivestite di strass e cristalli da cima a fondo, che certo non faranno sentire alla fortunata destinataria la mancanza di un anello al dito. Prada e Balenciaga sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda in merito, ed anche Guess.

Insomma, la moda anche per quest’anno ha fatto il suo: ora tocca a noi. D’altra parte, per quanto arido e malconcio un cuore possa apparire, non vi è nessuno al mondo che nel giorno di San Valentino sia davvero solo. In fin dei conti si tratta di una ricorrenza dedicata all’amore in senso assoluto che, come diceva qualcuno che in materia la sapeva lunga, “move il sole e l’altre stelle”. Un sentimento tanto potente da non poter essere ridotto unicamente al rapporto tra partner, motore di vita e dei più grandi cambiamenti.

E, nel caso proprio non vi sia nessun innamorato pronto a donarci l’It-bag di turno, possiamo comunque regalarcela da sole. Hai già scelto la tua?

