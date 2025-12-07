Sono piccole, ma versatili e perfette per avere a portata di mano proprio l'essenziale: dieci modelli di borse mini da sfoggiare

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Mini bag per l'inverno 2025: i modelli più cool

Piccole, super chic e perfette da mattina a sera: le mini bag di stagione sono versatili, si possono indossare in ogni occasione e con tutte le tipologie di outfit. E sono bellissime.

Spesso si ha paura di non riuscire ad avere tutto a portata di mano e, quindi, si scelgono borse di grandi dimensioni, capienti e che possano contenere davvero tutto. Ma la verità è che basta uscire con gli essenziali, selezionandoli con cura, per optare per le dimensioni più piccole. Quelle che ci regalano subito un’allure più sofisticata e adatta sia alle occasioni più informali che a quelle maggiormente eleganti.

Le borse piccole sono adatte a tutte le situazioni e ci permettono di essere elegantissime e senza sforzo: sono l’accessorio cool per il periodo delle festività natalizie, ma le possiamo sfoggiare senza timore per tutto il resto dell’inverno.

Dieci mini bag da comprare adesso e da usare tutte le volte che vogliamo.

Pochette di Philomena

Intrecciata, in pelle PU di qualità, è resistente e leggera: stiamo parlando della pochette di Philomena senza tracolla e adatta per essere portata a mano. Le dimensioni sono le seguenti: 30 cm (lunghezza) x 8 cm (larghezza) x 19 cm (altezza) e al suo interno possiamo farci stare telefono, portafoglio, qualche trucco per un veloce ritocco e le chiavi. Ed è deliziosa se sfoggiata con un abito elegante, magari un po’ retrò.

Pochette Philomena In pelle PU di alta qualità e intrecciata

Borsa mini di Peelanmall

È davvero mini, ma molto versatile la piccola borsa di Peelanmall: si può portare tenendola per la tracolla a mano, oppure a spalla ed è in materiale leggero e resistente. La capienza? Adatta a telefono, portafoglio, chiavi, dal momento che è compatta ma abbastanza spaziosa. È alta 11 centimetri e lunga 17. Da provare con un completo da giorno, per dargli un tocco speciale.

Borsa a tracolla Sheila piccola di Michael Kors

Michael Kors non ha bisogno di presentazioni: è un brand di alta qualità e molto amato. E la sua borsa a tracolla Sheila è decisamente favolosa: piccola, in ecopelle vegana, si può portare a tracolla (regolabile) oppure a mano. L’accessorio ideale da indossare con un paio di jeans, un maglione a collo alto e delle sneakers.

Offerta Borsa a tracolla Sheila di Michael Kors Piccola da portare a tracolla oppure a mano

Mini bag di Waiyqju

Intrecciata, elegantissima, con doppia maniglia e tracolla: la mini bag di Waiyqju è in pelle artificiale di alta qualità, così come sono bellissimi e studiati alla perfezione gli hardware. Ed è adatta a chi vuole avere sempre con sé gli oggetti essenziali. Si può abbinare a un look da giorno, ma anche all’outfit più chic da sera.

Offerta Mini bag di Waiyqju In pelle artificiale intrecciata e di alta qualità

Borsa a tracolla di Aucuu

In nylon e a tracolla: la borsa di Aucuu è morbida, resistente e capiente. Si può portare nell’incavo del gomito, a mano, oppure a spalla e ha la chiusura con una zip. Si tratta di un modello molto minimal, che si abbina facilmente a tutto: dal vestito, fino al completo giacca e pantaloni. Ha le seguenti dimensioni: altezza 23 centimetri, larghezza 27, spessore 7.

Crossbody Bag di Aboume

Realizzata in materiale di alta qualità, la Crossbody Bag di Aboume è piccola, ma può contenere davvero molti oggetti: cellulare, chiavi, cuffie, portafoglio, un gloss e anche gli occhiali da sole. È dotata di più tasche e ha una bella tracolla regolabile. Con un mini-dress da sera, o con un look preppy da giorno, è perfetta.

Crossbody Bag di Aboume Borsa con più tasche e tracolla regolabile

Borsa a tracolla di Roulens

Ha delle vibes super chic la borsa a tracolla di Roulens: dotata di due scomparti capienti, è in pelle sintetica e misura 9,5 cm, per 12 cm, per 5 cm. Inoltre, ha la chiusura con cerniera che si somma a quella con bottone. Con jeans, stivali super cool e una giacca elegante è l’accessorio che fa la differenza.

Offerta Borsa a tracolla di Roulens Con chiusura a cerniera e con bottone

Borsa a spalla di Afkomst

In ecopelle, marrone e dallo stile un po’ retrò: la borsa a spalla di Afkomst è bellissima e pensata per contenere telefono, occhiali, un piccolo portafoglio, una crema per le mani, qualche cosmetico e altro. Nonostante sia compatta, quindi, ci permette di portare con noi quello che più desideriamo. E la possiamo sfoggiare con un look country chic, per un abbinamento strepitoso.

Borsa a spalla di Afkomst A tracolla e con più tasche

Mini borsa a tracolla di LaRechor

Ha uno scomparto principale e le dimensioni giuste per avere a portata di mano l’essenziale: la mini-borsa a tracolla di LaRechor ha le seguenti dimensioni esterne 19 x 16 x 4 cm, la chiusura a cerniera e la fibbia. L’abbinamento ideale? Senza dubbio è adatta a essere indossata con pantaloni e giacca eleganti e per osare si può scegliere anche in un altra tonalità.

Mini borsa a tracolla di LaRechor A tracolla con zip e chiusura con fibbia

Mini bag nera di Calvin Klein

Iconica e intramontabile, la mini bag nera di Calvin Klein è uno di quegli accessori che non passeranno mai di moda. Ha una zip per chiuderla facilmente e renderla molto pratica, inoltre è minimal e si può indossare in tutte le occasioni con i look che più preferiamo. Si tratta di uno di quegli accessori che fanno la differenza anche con jeans, felpa e cappotto pesante. Tra gli altri dettagli da conoscere: è al 100% in poliuretano e ha la tracolla regolabile.

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.