Dieci mini bag di stagione da indossare anche di giorno. Ed essere favolosa

Sono piccole, ma versatili e perfette per avere a portata di mano proprio l'essenziale: dieci modelli di borse mini da sfoggiare

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato:

Dieci mini bag di stagione da indossare anche di giorno. Ed essere favolosa
iStock
Mini bag per l'inverno 2025: i modelli più cool

Piccole, super chic e perfette da mattina a sera: le mini bag di stagione sono versatili, si possono indossare in ogni occasione e con tutte le tipologie di outfit. E sono bellissime.

Spesso si ha paura di non riuscire ad avere tutto a portata di mano e, quindi, si scelgono borse di grandi dimensioni, capienti e che possano contenere davvero tutto. Ma la verità è che basta uscire con gli essenziali, selezionandoli con cura, per optare per le dimensioni più piccole. Quelle che ci regalano subito un’allure più sofisticata e adatta sia alle occasioni più informali che a quelle maggiormente eleganti.

Le borse piccole sono adatte a tutte le situazioni e ci permettono di essere elegantissime e senza sforzo: sono l’accessorio cool per il periodo delle festività natalizie, ma le possiamo sfoggiare senza timore per tutto il resto dell’inverno.

Dieci mini bag da comprare adesso e da usare tutte le volte che vogliamo.

Pochette di Philomena

Intrecciata, in pelle PU di qualità, è resistente e leggera: stiamo parlando della pochette di Philomena senza tracolla e adatta per essere portata a mano. Le dimensioni sono le seguenti: 30 cm (lunghezza) x 8 cm (larghezza) x 19 cm (altezza) e al suo interno possiamo farci stare telefono, portafoglio, qualche trucco per un veloce ritocco e le chiavi. Ed è deliziosa se sfoggiata con un abito elegante, magari un po’ retrò.

Pochette Philomena
Pochette Philomena
In pelle PU di alta qualità e intrecciata
29,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borsa mini di Peelanmall

È davvero mini, ma molto versatile la piccola borsa di Peelanmall: si può portare tenendola per la tracolla a mano, oppure a spalla ed è in materiale leggero e resistente. La capienza? Adatta a telefono, portafoglio, chiavi, dal momento che è compatta ma abbastanza spaziosa. È alta 11 centimetri e lunga 17. Da provare con un completo da giorno, per dargli un tocco speciale.

Piccola borsa di Peelanmall
Piccola borsa di Peelanmall
Compatta ma abbastanza capiente
15,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borsa a tracolla Sheila piccola di Michael Kors

Michael Kors non ha bisogno di presentazioni: è un brand di alta qualità e molto amato. E la sua borsa a tracolla Sheila è decisamente favolosa: piccola, in ecopelle vegana, si può portare a tracolla (regolabile) oppure a mano. L’accessorio ideale da indossare con un paio di jeans, un maglione a collo alto e delle sneakers.

Offerta
Borsa a tracolla Sheila di Michael Kors
Borsa a tracolla Sheila di Michael Kors
Piccola da portare a tracolla oppure a mano
149,00 EUR −5% 142,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Mini bag di Waiyqju

Intrecciata, elegantissima, con doppia maniglia e tracolla: la mini bag di Waiyqju è in pelle artificiale di alta qualità, così come sono bellissimi e studiati alla perfezione gli hardware. Ed è adatta a chi vuole avere sempre con sé gli oggetti essenziali. Si può abbinare a un look da giorno, ma anche all’outfit più chic da sera.

Offerta
Mini bag di Waiyqju
Mini bag di Waiyqju
In pelle artificiale intrecciata e di alta qualità
22,06 EUR −10% 19,87 EUR
Acquista su Amazon

Borsa a tracolla di Aucuu

In nylon e a tracolla: la borsa di Aucuu è morbida, resistente e capiente. Si può portare nell’incavo del gomito, a mano, oppure a spalla e ha la chiusura con una zip. Si tratta di un modello molto minimal, che si abbina facilmente a tutto: dal vestito, fino al completo giacca e pantaloni. Ha le seguenti dimensioni: altezza 23 centimetri, larghezza 27, spessore 7.

Borsa a tracolla di Aucuu
Borsa a tracolla di Aucuu
In nylon, minimal e spaziosa
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Crossbody Bag di Aboume

Realizzata in materiale di alta qualità, la Crossbody Bag di Aboume è piccola, ma può contenere davvero molti oggetti: cellulare, chiavi, cuffie, portafoglio, un gloss e anche gli occhiali da sole. È dotata di più tasche e ha una bella tracolla regolabile. Con un mini-dress da sera, o con un look preppy da giorno, è perfetta.

Crossbody Bag di Aboume
Crossbody Bag di Aboume
Borsa con più tasche e tracolla regolabile
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borsa a tracolla di Roulens

Ha delle vibes super chic la borsa a tracolla di Roulens: dotata di due scomparti capienti, è in pelle sintetica e misura 9,5 cm, per 12 cm, per 5 cm. Inoltre, ha la chiusura con cerniera che si somma a quella con bottone. Con jeans, stivali super cool e una giacca elegante è l’accessorio che fa la differenza.

Offerta
Borsa a tracolla di Roulens 
Borsa a tracolla di Roulens 
Con chiusura a cerniera e con bottone
21,24 EUR −6% 19,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borsa a spalla di Afkomst

In ecopelle, marrone e dallo stile un po’ retrò: la borsa a spalla di Afkomst è bellissima e pensata per contenere telefono, occhiali, un piccolo portafoglio, una crema per le mani, qualche cosmetico e altro. Nonostante sia compatta, quindi, ci permette di portare con noi quello che più desideriamo. E la possiamo sfoggiare con un look country chic, per un abbinamento strepitoso.

Borsa a spalla di Afkomst
Borsa a spalla di Afkomst
A tracolla e con più tasche
24,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Mini borsa a tracolla di LaRechor

Ha uno scomparto principale e le dimensioni giuste per avere a portata di mano l’essenziale: la mini-borsa a tracolla di LaRechor ha le seguenti dimensioni esterne 19 x 16 x 4 cm, la chiusura a cerniera e la fibbia. L’abbinamento ideale? Senza dubbio è adatta a essere indossata con pantaloni e giacca eleganti e per osare si può scegliere anche in un altra tonalità.

Mini borsa a tracolla di LaRechor
Mini borsa a tracolla di LaRechor
A tracolla con zip e chiusura con fibbia
18,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Mini bag nera di Calvin Klein

Iconica e intramontabile, la mini bag nera di Calvin Klein è uno di quegli accessori che non passeranno mai di moda. Ha una zip per chiuderla facilmente e renderla molto pratica, inoltre è minimal e si può indossare in tutte le occasioni con i look che più preferiamo. Si tratta di uno di quegli accessori che fanno la differenza anche con jeans, felpa e cappotto pesante. Tra gli altri dettagli da conoscere: è al 100% in poliuretano e ha la tracolla regolabile.

Offerta
Mini bag nera di Calvin Klein
Mini bag nera di Calvin Klein
Con tracolla regolabile
79,90 EUR −33% 53,19 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Borse