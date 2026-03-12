Dopo due anni tutti parlano ancora di questa borsa. E se non ce l’hai devi puntare su questi modelli in primavera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La borsa più trendy del momento da comprare

Una borsa super pratica, ma chic, tote per fare shopping, con una comoda tracolla per andare ovunque. La borsa Kipling ormai da tempo è un must per chi vuole essere alla moda senza rinunciare al comfort. Merito di tanti modelli, amatissimi anche dalle star, e di un tessuto che ha fatto storia.

Con l’arrivo della bella stagione è arrivato il momento di rinnovare la tua collezione di bag e per farlo ti basteranno meno di 50 euro. Grazie alle Offerte di Primavera Amazon 2026 infatti è possibile acquistare tantissimi modelli di borse Kipling a prezzi scontati. Hai tempo fino al 16 marzo per scegliere la tua borsa preferita (o più di una) e assicurartela ad un prezzo mai visto, approfittando delle tantissime offerte straordinarie presenti sul portale su tantissimi prodotti e marchi in tutte le categorie.

L’iconica borsa Gabbie di Kipling con tracolla regolabile e in materiale idrorepellente, nel colore blue, costa solo 47 euro, grazie al taglio del 53% sul prezzo!

Borsa a tracolla media Kipling Art

Compatta, colorata, capiente molto più di quanto sembri: la Kipling Art circola sui social da due anni senza dare segni di cedimento. In nylon leggero e idrorepellente pesa appena 650 grammi e ha scomparti interni organizzati per tenere tutto a portata di mano. La tracolla è regolabile: puoi usarla a spalla per un look casual oppure allungata per tenere le mani libere. In primavera funziona su tutto senza mai sembrare fuori posto.

Tote bag grande Kipling Asseni

Spaziosa e ultraleggera, questa tote bag si trasforma in tracolla quando serve. La versione Argento Metallic è quella che questa primavera fa davvero la differenza: il finish metallizzato funziona con capi nude e pastello di giorno ed è perfetta anche per una serata più elegante.

La borsa smart casual Kipling Art Mini

Uno dei modelli più iconici di Kipling, reinterpretato in centinaia di colori senza perdere mai la sua identità. In poliammide resistente all’acqua, questa borsa ha due manici superiori, spallaccio rimovibile e scomparti con zip che la rendono una piccola organizer da portare a spalla. La forma è regolabile attraverso i passanti laterali: più compatta o più aperta a seconda di quello che devi portare con te. Perfetta in primavera con pantaloni in lino, mocassini e camice leggere.

Borsa a tracolla mini Kipling Gabbie S

Tasche frontali, laterali, posteriori e scomparti interni organizzati: nella Gabbie S ogni oggetto ha il suo posto e niente si perde mai. Pesa 400 grammi, ha una capienza 12 litri e una tracolla regolabile da 65 a 155 cm. In primavera è perfetta con sneakers bianche, trench beige e pantaloni a gamba dritta.

Mini borsa a tracolla Kipling Abanu

Mini e super pratica, la Abanu è quello che ti serve per affrontare la primavera con sprint. Pesa 250 grammi, ha due scomparti con zip e tasche interne organizzate per telefono, portafoglio e chiavi. La tracolla regolabile fino a 145 cm la rende adatta a qualsiasi altezza. In primavera si porta a tracolla su abiti midi, minigonne o jeans.

