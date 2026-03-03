Dimentica i marchi di lusso: la borsa che ha fatto impazzire Oprah Winfrey è economica e geniale

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La borsa più cool e low cost per viaggiare, copiata a Ophra

Oprah Winfrey non ha certo bisogno di presentazioni: iconica conduttrice televisiva, attrice, produttrice e filantropa americana, è da decenni una delle donne più influenti e amate al mondo. È nota non solo per le sue interviste profonde e il suo impero mediatico, ma anche per il suo celebre “tocco di Re Mida”. Le sue liste annuali delle “Favorite Things” (le sue cose preferite) sono un appuntamento fisso e hanno il potere di trasformare qualsiasi prodotto in un best-seller assoluto. Quando Oprah consiglia qualcosa, il pubblico sa che ci si può fidare.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Bagsmart, il brand low cost di borse per donne tuttofare ma sempre on point

Proprio per questo, gli appassionati di viaggi e di moda hanno subito drizzato le antenne quando la regina della TV è stata vista viaggiare sfoggiando una borsa incredibilmente pratica e versatile. Se siete abituati a pensare che le star viaggino esclusivamente con bauli di lusso da migliaia di dollari, preparatevi a ricredervi. Per i suoi spostamenti, Oprah ha optato per un marchio decisamente accessibile, in particolare i modelli di casa Bagsmart, noti per la loro funzionalità, confermando che stile e praticità non richiedono necessariamente un conto in banca a sei zeri.

Bagsmart Borsone da Viaggio Donna, 24L

Il dettaglio più sorprendente? Questa borsa è assolutamente low cost. È infatti comodamente in vendita su Amazon a partire da circa 20 euro. Si tratta di un vero e proprio affare per chiunque sia alla ricerca della perfetta compagna di viaggio.

Bagsmart Borsone da Viaggio Donna, 38L

Per adattarsi alle esigenze di ogni viaggiatore, questo modello è disponibile in diverse varianti e dimensioni. Potete trovarla sia in versione piccola — perfetta per tenere a portata di mano documenti, telefono, chiavi e i piccoli essenziali per il volo o per organizzare il beauty case in valigia — sia in versione oversize, che funge da vero e proprio bagaglio a mano spazioso. La variante più grande è un vero “salvavita”: ha spazio a sufficienza per un laptop, un cambio di vestiti, libri, bottiglie d’acqua e tutto ciò che vi serve per affrontare un lungo viaggio o un weekend fuori porta con il massimo del comfort.

Sulla stessa lunghezza d’onda, troviamo vari modelli simili, adatti ad ogni esigenza e gusto personale. Ad esempio, il modello a ”tote bag’‘, perfetto anche per il lavoro o l’università, con tante pratiche tasche laterali per avere sempre tutto a portata di mano

Bagsmart Borsone da Viaggio Donna, 38L

E se la tua giornata è così ricca di impegni che hai sempre bisogno di avere tutto con te ma non vuoi rinunciare ad un tocco cool e unconventional, amerai questo modello con porta scarpe incorporato e una forma che si differenzia dal ”solito” borsone”. Amerai il porta borraccia venduto insieme al borsone, per rimanere idratata da mattina a sera. E se hai un baby con te, questa borsa diventerai il tuo mai-più-senza!

Bagsmart Borsa sportiva da donna leggera + porta borraccia

Non lasciatevi ingannare dal prezzo contenuto, perché si tratta di borse davvero ottime. Le recensioni entusiaste confermano che i materiali (nylon o tessuti tecnici trapuntati) sono leggeri ma estremamente resistenti, oltre ad essere facili da pulire. Il design è studiato nei minimi dettagli, con pratiche chiusure e tasche intelligenti progettate per tenere tutto organizzato e separato, dicendo finalmente addio al disordine.

Se siete alla ricerca del vostro prossimo accessorio da viaggio, seguite il consiglio di chi di viaggi ed efficienza se ne intende. Che la preferiate in versione mini o oversize, questa borsa approvata da Oprah potrebbe essere proprio l’acquisto perfetto per la vostra prossima avventura.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp