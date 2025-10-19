Stanno bene con un look casual, ma anche con qualcosa di più elegante: sono le cow bag e le possiamo indossare ogni giorno per un look al top

Getty Cow bag: i migliori modelli per l'autunno

Sono super cool, adatte da mattina a sera, facili da abbinare con ogni tipo di stile e accessorio: sono le cow bag e sono tutto ciò che ci serve per dare un tocco unico ai nostri outfit. In commercio si trovano i modelli più disparati, dalle borse da portare a spalla, agli zaini, senza dimenticare tote o forme più ampie e capienti. Stanno benissimo con jeans e camicia, ma anche con un abito abbastanza elegante da essere sfoggiato per un aperitivo o una cena.

E regalano un po’ di carattere all’insieme, facendosi notare e diventando l’accessorio must-have e irrinunciabile di questo autunno 2025.

I modelli da provare? I più disparati per forma e dimensione. Qualche suggerimento per sfoggiare anche noi la perfetta cow bag in base alle nostre esigenze.

Cow bag di piccole dimensioni: per un tocco di classe e carattere

Regalano classe e carattere le cow bag di piccole dimensioni, da abbinare con look diversi. Con stampa muccata, che regala un contrasto tra colori, si abbinano a tutti gli stili e diventano l’accessorio che si fa notare nel nostro outfit.

Tra i modelli quello di Modarno: si tratta di una borsa a tracolla in pelle, che regala un aspetto super cool a un abito nero e minimal. Inoltre è un prodotto realizzato in maniera artigianale, ha una tasca interna con zip e una tracolla regolabile. Infine, ha la chiusura a girello e le seguenti dimensioni: 28cm x 11cm x 15cm.

Borsa a tracolla Modarno Realizzata in pelle e artigianale

Solo per l’essenziale, invece, la pochette di FrasiBags in cavallino: ha una tracolla a catena removibile, la chiusura a cerniera e le dimensioni adatte per avere con sé tutto ciò che serve ma senza essere ingombrante, infatti è 24x15x3 cm. L’abbinamento perfetto è con pantaloni, camicia e giacca di pelle.

Pochette di FrasiBags Da portare a mano o con tracolla

Un modello super cool e particolare, poi, ce lo offre Fandare: il suo zaino monospalla è grintoso, pratico e adatto a uno street look sportivo. Ha le dimensioni adatte per avere a portata di mano tutto l’essenziale e gli spallacci larghi e regolabili. È in morbida pelle PU, con rivestimento in poliestere: così è leggero e resistente all’acqua.

Zaino Fandare Monospalla, comodo e regolabile

Hsajas ci propone un design strutturato, in similpelle, che promette di durare e di essere resistente. Sta bene con tutto, ma questa borsa è favolosa con un maglione, pantaloni larghi e comodi e sneakers.

Borsa Hsajas Comoda e da portare a spalla

Le borse più capienti per chi ha bisogno di spazio

Se siamo una di quelle persone che hanno bisogno di avere sempre tutto a portata di mano, di portarci dietro ogni cosa che possa eventualmente servire e teniamo conto degli imprevisti della giornata, allora la scelta migliore sono le borse di grandi dimensioni.

Aileese ci propone un modello con manici e tracolla – removibile – che possiamo indossare nei modi più disparati: quindi a spalla, sul braccio, tenendola in mano, oppure cross body. Con un look casual da ufficio e giacca scamosciata abbiamo il perfetto stile da giorno dell’autunno 2025.

Borsa Aileese A tracolla oppure con manici

È in velluto a coste e molto sportiva la borsa con manici e tracolla di Kalidi, ha una cerniera e può contenere anche un notebook da 13,5 pollici. Da mettere con una tuta e sneakers alla moda.

Borsa Kalidi In velluto a coste

Dello stesso materiale la proposta di YSTrillion, che ha uno scomparto principale e due tasche interne. Ed è anche resistente dal momento che le cuciture sono rinforzate.

Borsa YSTrillion In velluto a coste

Montana West ci propone una borsa a tracolla con catena in metallo, è in pelle vegana, spaziosa e sta bene con jeans stretti, scarpe chic e cappotto.

Borsa Montana West Con catena in metallo

Dello stesso brand il modello più casual con manici e tracolla regolabile e staccabile. Bellissima da vedere, resistente e comoda da portare si tratta della Wrangler by Montana West.

Vanlison, infine, propone un modello a tracolla, molto capiente, con cinque tasche in Oxford durevole, che può arrivare a contenere anche un pc fino ai 13 pollici. Perfetto per andare al lavoro o all’università.

Borsa Vanlison Molto grande e capiente

