Stanno bene con un look casual, ma anche con qualcosa di più elegante: sono le cow bag e le possiamo indossare ogni giorno per un look al top

Pubblicato: 19 Ottobre 2025 09:00

Getty
Cow bag: i migliori modelli per l'autunno

Sono super cool, adatte da mattina a sera, facili da abbinare con ogni tipo di stile e accessorio: sono le cow bag e sono tutto ciò che ci serve per dare un tocco unico ai nostri outfit. In commercio si trovano i modelli più disparati, dalle borse da portare a spalla, agli zaini, senza dimenticare tote o forme più ampie e capienti. Stanno benissimo con jeans e camicia, ma anche con un abito abbastanza elegante da essere sfoggiato per un aperitivo o una cena.

E regalano un po’ di carattere all’insieme, facendosi notare e diventando l’accessorio must-have e irrinunciabile di questo autunno 2025.

I modelli da provare? I più disparati per forma e dimensione. Qualche suggerimento per sfoggiare anche noi la perfetta cow bag in base alle nostre esigenze.

Cow bag di piccole dimensioni: per un tocco di classe e carattere

Regalano classe e carattere le cow bag di piccole dimensioni, da abbinare con look diversi. Con stampa muccata, che regala un contrasto tra colori, si abbinano a tutti gli stili e diventano l’accessorio che si fa notare nel nostro outfit.

Tra i modelli quello di Modarno: si tratta di una borsa a tracolla in pelle, che regala un aspetto super cool a un abito nero e minimal. Inoltre è un prodotto realizzato in maniera artigianale, ha una tasca interna con zip e una tracolla regolabile. Infine, ha la chiusura a girello e le seguenti dimensioni: 28cm x 11cm x 15cm.

Borsa a tracolla Modarno
Borsa a tracolla Modarno
Realizzata in pelle e artigianale
69,90 EUR
Acquista su Amazon

Solo per l’essenziale, invece, la pochette di FrasiBags in cavallino: ha una tracolla a catena removibile, la chiusura a cerniera e le dimensioni adatte per avere con sé tutto ciò che serve ma senza essere ingombrante, infatti è 24x15x3 cm. L’abbinamento perfetto è con pantaloni, camicia e giacca di pelle.

Pochette di FrasiBags
Pochette di FrasiBags
Da portare a mano o con tracolla
64,90 EUR
Acquista su Amazon

Un modello super cool e particolare, poi, ce lo offre Fandare: il suo zaino monospalla è grintoso, pratico e adatto a uno street look sportivo. Ha le dimensioni adatte per avere a portata di mano tutto l’essenziale e gli spallacci larghi e regolabili. È in morbida pelle PU, con rivestimento in poliestere: così è leggero e resistente all’acqua.

Zaino Fandare
Zaino Fandare
Monospalla, comodo e regolabile
32,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Hsajas ci propone un design strutturato, in similpelle, che promette di durare e di essere resistente. Sta bene con tutto, ma questa borsa è favolosa con un maglione, pantaloni larghi e comodi e sneakers.

Borsa Hsajas
Borsa Hsajas
Comoda e da portare a spalla
8,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Le borse più capienti per chi ha bisogno di spazio

Se siamo una di quelle persone che hanno bisogno di avere sempre tutto a portata di mano, di portarci dietro ogni cosa che possa eventualmente servire e teniamo conto degli imprevisti della giornata, allora la scelta migliore sono le borse di grandi dimensioni.

Aileese ci propone un modello con manici e tracolla – removibile – che possiamo indossare nei modi più disparati: quindi a spalla, sul braccio, tenendola in mano, oppure cross body. Con un look casual da ufficio e giacca scamosciata abbiamo il perfetto stile da giorno dell’autunno 2025.

Borsa Aileese
Borsa Aileese
A tracolla oppure con manici
31,20 EUR
Acquista su Amazon

È in velluto a coste e molto sportiva la borsa con manici e tracolla di Kalidi, ha una cerniera e può contenere anche un notebook da 13,5 pollici. Da mettere con una tuta e sneakers alla moda.

Borsa Kalidi
Borsa Kalidi
In velluto a coste
21,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Dello stesso materiale la proposta di YSTrillion, che ha uno scomparto principale e due tasche interne. Ed è anche resistente dal momento che le cuciture sono rinforzate.

Borsa YSTrillion
Borsa YSTrillion
In velluto a coste
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Montana West ci propone una borsa a tracolla con catena in metallo, è in pelle vegana, spaziosa e sta bene con jeans stretti, scarpe chic e cappotto.

Borsa Montana West
Borsa Montana West
Con catena in metallo
24,81 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Dello stesso brand il modello più casual con manici e tracolla regolabile e staccabile. Bellissima da vedere, resistente e comoda da portare si tratta della Wrangler by Montana West.

Borsa Wrangler by Montana West
Borsa Wrangler by Montana West
Con manici e tracolla
54,71 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Vanlison, infine, propone un modello a tracolla, molto capiente, con cinque tasche in Oxford durevole, che può arrivare a contenere anche un pc fino ai 13 pollici. Perfetto per andare al lavoro o all’università.

Borsa Vanlison
Borsa Vanlison
Molto grande e capiente
19,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

