È in atto una vera e propria rivoluzione streetwear. Chi la guida? Le sneakers, ovviamente, anche sotto a tailleur e gonne in satin: svelati i modelli Nike più cool dell'autunno 2025, con tanto di link diretti all'acquisto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Forse non avranno lo charme di un vertiginoso paio di tacchi a spillo, eppure nessuno le batte in materia di comodità. Che, si sa, incarna appieno il concetto di moderno lusso: la presenza delle sneakers in un guardaroba che si rispetti è tra quelle imprescindibili, che va ben oltre mode passeggere e gusti personali, ma non può certo non tenerne conto. Ecco perché ci è sembrato doveroso stilare una dettagliata lista comprensiva dei modelli di tendenza per l’autunno 2025 firmati Nike. Ringraziateci pure dopo aver visto i link diretti all’acquisto.

Sneakers per l’autunno 2025: tutti i modelli Nike per la tua collezione

Indipendentemente dalla stagione o dalle tendenze momentanee, le sneakers andranno sempre di moda e questo è un dato certo. Ecco perché aggiungerne un nuovo paio alla propria — per quanto già vasta — collezione non può e non potrà mai suonare come un acquisto compulsivo, ma piuttosto come un vero e proprio investimento. O, almeno , questo è ciò che noi incurabili fashion addicted amiamo ripeterci per giustificare ogni ennesimo nuovo ingresso.

Sfidando apertamente i mocassini, le Mary Jane e le ballerine che tracciano i contorni del panorama calzature dell’autunno 2025, le scarpe da ginnastica in questo momento sembrano essere le assolute protagoniste di una rivoluzione streetwear in piena regola: al centro di look minimalisti dalle vibrazioni contemporanee, a metà tra lo stile casual e quello sfarzo silenzioso alla quiet luxury, le sneakers ora di tendenza stanno scardinando passo per passo il culto dei tacchi altissimi ponendo sotto ad una nuova luce comodità e versatilità.

Scopri qui tutte le sneakers Nike di tendenza

Sta succedendo davvero, sì: coloro che un tempo erano confinate esclusivamente al contesto di palestre e tempo libero all’aperto si stanno velocemente guadagnando un posto fisso nei nostri guardaroba e, forse, prima ancora, nei nostri cuori: in giro per le strade si vedono ora indossate sotto tutto, dai più eleganti tailleur alle gonne midi in raso, e non più solo in combo a jeans, tute e leggings.

Ed è esattamente per questo motivo che i ​​modelli che domineranno questa fredda stagione sono più vari e, perché no, anche variegati di sempre: adesso abbastanza raffinati da saper reggere il confronto con gli outfit più formali, o semplicemente elevare capi di abbigliamento di stampo basic, questi sono stati oggetto di una autentica fashion-metamorfosi.

L’intenzione di trovare un equilibrio tra eleganza e disinvoltura, tra taglio moda e taglio classico, è evidente guardando alle silhouette più in voga: si nota una crescente enfasi su texture e colore, fra tonalità più profonde o più vibranti e finish metallici e tattili che procedono di pari passo con l’autunno. Anche le forme originariamente ispirate alla performance sono state rielaborate, ovviamente, in chiave glamour, ergendosi in alcuni casi addirittura a pezzi statement. Ma vediamone una alla volta.

Sneakers nere

Super cool per la corsa quanto per il tempo libero

Se è vero che le sneakers bianche non passeranno mai di moda, per questo autunno 2025 l’orientamento delle tendenze è diretto verso l’altro estremo dello spettro cromatico: eleganti, sobrie e altrettanto portabili, le sneakers nere hanno tutte le carte in regola per affermarsi come le predilette degli amanti dello stile minimalista.

Se le It-girl attualmente amano abbinarle a tutto, dai capi sartoriali più rigorosi alle giacche in denim e tela più rilassate, gonne a matita comprese, sono gli amanti della corsa ad averle nel cuore: tra le loro preferite ci sono sicuramente le Nike Vomero 18: comode, pratiche, morbide e per questo super adatte allo sport, ma anche al tempo libero. È l’incredibile ammortizzazione tipica di questo modello che regala ai piedi il comfort ideale per affrontare ogni tipo di sfida giornaliera, dalla A alla Z.

Clicca qui per acquistare le Nike Vomero 18

Scarpe da ginnastica o ballerine?

Sneakerine e sneakers sottili conquistano l’autunno

Scarpe da tennis o ballerine? Questo sembrerebbe essere ora il più diffuso fashion dilemma: ma perché scegliere quando si possono tranquillamente indossare entrambe, nello stesso momento? Come una perfetta sinfonia di gorp– e balletcore, la più stravagante tra le scarpe sportive di tendenza quest’autunno si chiama sneakerina, nome d’arte che prova a fornire un’identità precisa a quell’ibrido tra sneakers e ballerine in ascesa nello scenario moda già da un paio di stagioni.

Appendice ultima della controversa sottocategoria delle cosiddette ugly shoes, parliamo di una tipologia di calzatura che — come ogni altro elemento di gran carattere del resto — sta dividendo in fazioni antagoniste gli appassionati del settore: la colpa è, con ogni probabilità, da imputare alle sue suole tecniche e a tratti massicce contaminate dall’allure vezzosa tipica delle rasoterra da ètoile. Così, mentre ancora capiamo se ci piacciano davvero, ci toccherà vederle piroettare per le strade fino a che ciò non accadrà.

Nel frattempo, una valida alternativa ci è gentilmente offerta dalle sneakers slim, quelle sottili e affusolate per intenderci, hanno rubato la scena per tutto il tempo finora e promettono di continuare a farlo: questo nuovo design aerodinamico ha pian piano preso il posto delle amatissime dad sneakers e delle declinazioni chunky, sportivo ma delicato e, per questo, da considerarsi modernamente elegante.

Non è affatto raro scorgerle per la città ai piedi di celebrities e trendsetter abbinate a camicie, gonne tubolari o a ruota e pantaloni a palazzo, persino come degno completamento di accattivanti mise da ufficio.

Se vuoi dare una chance alla tendenza trovi qui le Nike Air Superfly

In questo senso le Nike Air Superfly inaugurano una nuova era di un design, sempre ispirata al mondo del running ma che strizza l’occhio alle necessità del fashion: alla caratteristica struttura a basso profilo abbinano il motivo sulla suola che richiama la tradizione atletica, ma sono le finiture testurizzate ad aggiornare il look.

Sneakers colorate

Per ravvivare le giornate più uggiose e le sessioni di running

I colori cupi e profondi saranno anche stati super cool per le passate stagioni fredde, ma non è questa la filosofia modaiola di quella in corso: per l’autunno 2025 è entrata in gioco una nuova gamma di tonalità, sì, anche per le scarpe da ginnastica. A regnare al momento sono le nuance vibranti e vivaci e quelle pastello, pronte a portare una sferzata di gioia in quelle giornate grigie che, davvero, non piacciono a nessuno. Che ci si stia dirigendo a passeggiare in città oppure a correre.

Sature e monocromatiche o in varianti moderne che sembrano esserlo state un tempo, lasciate al sole a scolorire, sono adesso le sneakers colorate il modo più immediato per rinnovare i tuoi jeans quanto le tue confortevoli tute.

Tra le nostre preferite ci sono le Nike Free Metcon 6. Dal powerlifting alle scalette, dall’erba sintetica all’asfalto, queste scarpe supportano ogni sbuffo, ringhio e successo. Quelle attualmente di tendenza sono state potenziate nella loro struttura proprio a questo scopo: il risultato? Le alleate perfette dei movimenti liberi e dinamici quanto delle “corse” che la vita quotidiana comporta. Dulcis in fundo, sono disponibili in una miriade di splendide sfumature.

Trovi a questo link le Nike Free Metcon 6 bordeaux

In alternativa, per tutte coloro che sono alla ricerca di una giusta via di mezzo tra sobrietà e colore, ecco le Air Max Moto 2K pronte a risolvere il problema: sempre familiari ma adesso arricchite da un’aura più contemporanea e accattivante, queste si pongono in quest’autunno 2025 come la soluzione ideale per accompagnare ognuna di noi nelle proprie avventure di ogni giorno, dal mattino alla sera.

Qui, invece, le Air Max Moto 2K rosa e grigie

Il tocco alla moda? Gli elementi metallizzati che ne completano i dettagli, ispirati alle prestazioni e all’ammortizzazione firmata Max Air.

Sneakers metallizzate

Il vero gioiello (running style) delle shoeaholics

Ma come distinguersi davvero, come spiccare indossando un paio di semplici scarpe da ginnastica? La risposta, quest’autunno, risiede nelle sneakers metallizzate: secondo il parere dei più incalliti shoeaholics — e noi ci fidiamo ciecamente — è indossarne un paio d’oro o d’argento la chiave per aggiungere un tocco di raffinatezza e personalità extra a qualsivoglia outfit, da giorno ma anche da sera, al posto di tacchi alti o ballerine. Quel che si dice un autentico colpo di scena, ma soprattutto di stile, insomma. E, se temi risultino troppo vistose, dai loro una possibilità per scoprire quanto possano invece rivelarsi versatili.

Tra le predilette della suddetta categoria, spesso comprensiva degli animi più nostalgici, abbiamo le Nike Shox TL, con la loro iconica ammortizzazione meccanica che permette di raggiunge nuove vette di glamour. Frutto della rivisitazione dell’indicabile versione del 2003, uniscono mesh traspirante e tecnologia per un assorbimento ideale degli impatti e un look che ruba la scena ovunque si vada.

Prova con le Nike Shox TL argento

Lo capiamo alla perfezione: di fronte ad un panorama ricco di calzature per questo autunno 2025 scegliere una ed una sola scarpa può rivelarsi un’impresa assai difficile, a tratti impossibile. D’altro canto, fortunatamente, le scarpiere di una fashion addicted sono generose e sconfinate, e non si tirano mai indietro davanti a nuovi acquisti. Noi, però, te lo chiediamo lo stesso: quali sono le tue preferite?