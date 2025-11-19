Nike, le sneakers più desiderate della stagione a un prezzo mai visto con il Black Friday

Le iconiche sneakers Nike, e non solo, sono adesso in sconto grazie al Black Friday: risparmi fino al 50%. Ecco la lista delle occasioni da non perdere (e i nostri best ever)

C’è sempre un buon motivo per fare spazio nella scarpiera, e quest’anno il buon motivo si chiama Black Friday. In occasione del venerdì nero più atteso dell’anno, tutt’altro che spaventoso, le promozioni lanciate in anticipo ci permettono di fare dei veri affari, soprattutto se questi sono firmati Nike.

Pantaloni in tessuto, tute, felpe e giacche, per lui e per lei, da indossare nel tempo libero, per le attività outdoor e pure in palestra, ma soprattutto sneaker: le più desiderate della stagione a un prezzo mai visto. Questo è il Black Friday di Nike che dal 17 novembre ci regala sconti fino al 50% su alcuni dei prodotti iconici del brand per rinnovare l’armadio stagionale, per concedersi un regalo e anche per iniziare a pensare ai doni di Natale in anticipo, e senza stress.

Black Friday di Nike e risparmia fino al 50% su prodotti selezionati

Black Friday Nike: le sneakers più amate in sconto

Iconiche, comode e versatili: queste sono le sneakers Nike che non hanno bisogno di presentazioni perché da sempre – e oseremo dire da generazioni – sono sinonimo di qualità e di stile. Ce ne sono per tutti i gusti ed esigenze: da quelle sportive, da indossare in palestra o per lunghe passeggiate, a quelle da running per chi vuole il massimo comfort quando batte l’asfalto, passando per i modelli più casual e audaci capaci di conferire personalità a ogni look.

Tra le nostre preferite ci sono le Nike Free Metcon 6, una certezza in fatto di comodità che per chi cerca qualità durante l’allenamento, dentro e fuori dalla palestra. Il punto forte? Il tallone rinforzato con schiuma extra che regala più libertà per i movimenti dinamici durante gli esercizi, sia in sala pesi che durante le lezioni cardio. Ma il vero punto forte per una shopaholic è lo stile: il design bi-color, o total white nella sua versione più pura, è capace di elevare ogni look sportivo a un livello superiore. Anche prima e dopo gli allenamenti.

Nike

Nike Free Metcon 6

Se siete amanti delle lunghe passeggiate e delle gite fuori porta, che ben si prestano in questo periodo tra foliage autunnale e prime atmosfere natalizie, allora la scarpa su cui puntare è la Nike Motiva. Una calzatura da camminata pensata per accompagnarci tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per andare in ufficio, fare le commissioni in città e godersi il tempo libero, ma sempre con il massimo comfort. Questo modello infatti, grazie all’innovativa tecnologia Comfortgroove sulla suola e a un alto strato di schiuma, è pensato per assorbire ogni impatto su strada. Il design parla da solo: compatto, bold e chunky, come le tendenze autunno-inverno 2025 vogliono.

Nike

Nike Motiva

Se state cercando una sneaker versatile, da indossare prima, durante e dopo gli allenamenti, allora Nike Bella 7 – di nome e di fatto – è la calzatura giusta. Perché entra tra le nostre best ever di quest’anno è presto detto. L’ammortizzatore Air Zoom, tanto caro agli atleti, garantisce il mix perfetto tra stabilità e morbidezza. Lo stile poi fa il resto: il tessuto mesh, che ricorda la lavorazione a maglia, si abbina perfettamente a diversi outfit rendendo questa scarpa irresistibile, per qualsiasi look.

Nike

Nike Bella 7

Best seller da anni, Nike Cortez Leather entra di diritto nella lista delle sneakers più desiderate del 2025, acquistabile durante il Black Friday con il 30% di sconto. Si scrive Cortez, si legge tradizione: utilizzata per la corsa, poi diventata fenomeno di street style, questa calzatura dallo stile vintage e retrò è un must have da possedere, e da indossare, almeno una volta nella vita. Le caratteristiche le conosciamo bene: intersuola super soffice, dettagli ondulati e pelle morbida. Cos’altro? Ah sì, la possibilità di personalizzarla direttamente sul sito Nike.

Nike

Nike Cortez Leather

Quando la comodità incontra lo stile nascono icone, come nel caso di Zoom Vomero 5, la scarpa best seller di Nike progettata per il comfort, e per tutte le It Girl che vogliono rompere gli schemi. Cosa ci piace di queste scarpe? Praticamente tutto: i colori neutri, e quindi perfetti da matchare con ogni cosa, i materiali misti per un effetto strutturato e lo Swoosh metallizzato: un dettaglio di stile che fa davvero la differenza. In sconto del 40% grazie al Black Friday queste sneakers sono la vera occasione della stagione.

Nike

Nike Zoom Vomero 5

Altri tre modelli di scarpe completano la lista dei nostri preferiti che diventano occasione imperdibile da Black Friday. Tra queste ci sono le Nike Air Force 1 ’07 Vintage. Hanno bisogno di presentazioni? No, ma ve le descriviamo prendendo in prestito le parole di Nike: “Confortevoli, resistenti e intramontabili”, aggiungendo che la pelle pregiata e i lacci in velluto sono il perfetto mix and match per sneakers che fanno davvero la differenza. Le trovate sul sito di Nike al 20% di sconto.

Nike

Nike Air Force 1 '07 Vintage

Tra le promo del Black Friday di Nike, per nostra gioia, ci sono anche loro: le Shox R4, la versione rivisitata delle indimenticabili calzature icona dei primi anni 2000. Cosa è cambiato negli anni? Le linee sono rimaste le stesse, ma il modello è diventato più raffinato e femminile grazie al mix di materiali come pelle e suede. Restano le molle ben visibili, chiaramente, che non solo distribuiscono il peso e regalano un comfort superiore, ma diventano il segno distintivo di una scarpa che, da sola, è capace di dare carattere all’intero look.

Nike

Nike Shox

Ultima, ma non per importanza, è la Nike Gamma Force, la sneaker sostenibile realizzata con materiali riciclati. Il design è tradizionale, ma unico: i diversi strati, infatti, regalano un effetto multidimensionale che non passa inosservato. La forma è straordinariamente riconoscibile perché è eredità della leggendaria cultura del basket. Nasce così una scarpa dal sapore vintage che elogia lo sport e che può essere indossata in ogni momento della giornata, anche per le meno sportive.

Nike

Nike Gamma Force

Crea il tuo look approfittando degli sconti Black Friday Nike

Non solo sneakers, il Black Friday di Nike continua su tutta una serie di prodotti, per lo sport e il tempo libero, da indossare da mattina a sera. Qui trovate tutte le offerte con sconti fino al 50% di sconto per costruire il vostro look, ma se cercate ispirazione immediata ecco i nostri preferiti tra i best seller.

Al primo posto c’è Nike Zenvy, un body a 7/8 Dri-FIT che non sapevamo di desiderare, ma che ci ha conquistate al primo sguardo. Si tratta di una tuta realizzata in InfinaSoft, un tessuto leggerissimo che garantisce la massima libertà di movimento, anche e soprattutto durante l’allenamento. È pensata per sostituire, in tutto e per tutto, leggings e bra da palestra, ma guardatela: non vi viene voglia di indossarla così, con borsa tote e sneakers? Grazie allo sconto del 30% noi la eleggiamo a vero affare del Black Friday, da comprare adesso e utilizzare anche in primavera e in estate.

Nike

body Nike Zenvy

Al secondo posto della nostra personale classifica troviamo lui, il Parka ampio con cappuccio Therma-Fit della collezione Nike Sportswear Classic. Confortevole, caldo, stiloso: questo è il capospalla perfetto per la stagione fredda che tutte ci meritiamo. Cosa lo rende speciale è il nome stesso a suggerircelo: la tecnologia Nike Therma-Fit garantisce calore anche nelle giornate più rigide, perfetto per le più freddolose. Si indossa da mattina a sera e sta bene su tutto: dai capi sportivi a quelli più confortevoli, passando per quelli prettamente femminili. Provate a indossarlo con abito lungo e mezzi stivaletti: non passerete inosservate.

Nike

Parka Nike ampio con cappuccio Therma-FIT

Il look si completa con i pantaloni a gamba larga e vita alta della collezione Nike Sportswear Phoenix Fleece. Realizzati in fleece spazzolato, che li rende morbidissimi al contatto con la pelle, questi pantaloni a palazzo sono perfetti per creare look comfy chic all day. Possono essere indossati per le passeggiate fuori città, per le commissioni di tutti i giorni e persino per un aperitivo veloce. Abbinateli con felpe oversize, t-shirt e maglie cropped – opzione, quest’ultima, solo per le meno freddolose.

Nike

pantaloni a palazzo Nike Sportswear Phoenix Fleece

Immancabile, tra i best seller della stagione, è la felpa oversize. Il capo da indossare dentro e fuori casa, e in tantissime altre occasioni per un look comfy chic a prova di comodità. La scelta è stata ardua, ma noi abbiamo eletto la preferita della stagione appena l’abbiamo vista. Si tratta della felpa a girocollo oversize con stampa animalier della collezione Nike Sportswear Phoenix Fleece. Realizzata in fleece, e quindi morbidissima al contatto con la pelle e anche all’esterno, questo modello eleva ogni look in maniera glamour e originale. Può essere indossata con leggings, pantaloni e jeans, ma anche con minigonne e shorts. Da abbinare, chiaramente, alle vostre sneakers preferite!

Nike

felpa Nike a girocollo oversize con stampa della collezione Nike Sportswear Phoenix Fleece