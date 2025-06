Dalle scarpe che indossi per correre e per andare in città, ai capi più cool da mettere per lo sport e per il tempo libero, tutti firmati Nike.

Sportive, comode, chic: per essere favolose quando ci si dedica al running, o semplicemente quando si va a passeggio, basta scegliere i capi giusti.

E quindi spazio a sneakers che ci permettono di correre comodamente, ma anche da utilizzare per una passeggiata, oppure a pantaloncini da abbinare non solo con altro abbigliamento sportivo, ma perfetti per creare mix and match per tutti i gusti. I capi sportivi sono comodi e pratici, ma diventano intriganti quando si sfoggiano con scelte di stile a contrasto, che regalano carattere a ogni outfit.

E quindi il look da running diventa l’alleato per essere comode e favolose anche in estate, scegliendo tra le novità pensate da Nike che, non solo ci permettono di seguire il trend del momento, ma sono anche sinonimo di qualità.

In più, chi si iscrive alla membership gratuita, può ottenere tantissimi vantaggi.

Se vi dicessero che si possono ottenere tantissime opportunità, come le spese di spedizione gratuite, senza spendere nemmeno un euro cosa fareste? La risposta non può che essere aderire al programma.

Questi sono i privilegi che si ottengono con l’iscrizione alla membership di Nike: si può fare gratuitamente e in cambio si ottiene un mondo di vantaggi interessanti e unici.

Accesso prioritario a prodotti speciali: modelli esclusivi, colorway in edizione limitata e lanci in anteprima;

a prodotti speciali: modelli esclusivi, colorway in edizione limitata e lanci in anteprima; Ricompense : durante l’anno si possono ricevere offerte e sconti per il compleanno per premiare i propri progressi, che siano sportivi o sullo shopping fatto;

: durante l’anno si possono ricevere offerte e sconti per il compleanno per premiare i propri progressi, che siano sportivi o sullo shopping fatto; Due app per fare sport : grazie a Nike Run Club e Nike Trainig Club si accede a percorsi fitness e consigli di mindfulness di esperti, coach e trainer Nike Well Collective;

: grazie a Nike Run Club e Nike Trainig Club si accede a percorsi fitness e consigli di mindfulness di esperti, coach e trainer Nike Well Collective; Nike by you, che ti permette di personalizzare alcuni modelli di scarpe;

che ti permette di alcuni modelli di scarpe; Spedizione gratuita sui tuoi acquisti;

sui tuoi acquisti; Resi senza ricevuta;

senza ricevuta; Esperienze dal vivo con la community;

dal vivo con la community; Consigli degli esperti su sport e stile, grazie a Nike App.

Un mondo di vantaggi favolosi e imperdibili che si ottiene senza dover spendere nulla.

Le sneakers per correre (e non solo)

Correre, ma anche passeggiare in città, o andare a un aperitivo con le amiche. Ma sempre senza dimenticare due regole di stile che vale la pena seguire: essere comode e alla moda.

Chi pensa che lo stile sporty chic non faccia per lei, sbaglia perché mixare capi o accessori sportivi con altri dal taglio e dall’aspetto più elegante, non solo denota carattere, ma è anche una scelta di gusto e in trend.

Ecco che, allora, le sneakers Nike diventano le alleate che stavamo cercando per essere favolose sempre, ma anche per sentirsi a proprio agio mentre si fa attività fisica. Se poi sono un modello versatile, che si adatta a ogni stile, con un design accattivante, ecco che si possono sfoggiare non solo con un look sportivo ma anche con uno stile diverso composto – ad esempio – da un vestitino leggero e impalpabile, o da pantaloncini e canottiera per tutti i giorni. Per chi vuole osare, poi, un abbinamento cool è con un mini-dress da sera e una felpa.

Ci sono diversi modelli, pensati per ogni tipologia di corridore e per ogni stile. Come le Nike Vomero 18, progettate per le corse di tutti i giorni. Questa scarpa è dotata di doppia schiuma nell’intersuola, che va a creare ammortizzazione e morbidezza, inoltre pesa poco ed è bella da vedere. Oltre a essere molto comoda da indossare.

Sempre per le amanti del running, un altro modello rientra nei nostri must have: schiuma ZoomX, unità Air Zoom sagomata e schiuma ReactX, sono gli elementi che concorrono a rendere Pegasus Premium l’accessorio da avere per una super ammortizzazione. Scarpe perfette, quindi se abbiamo bisogno di grande reattività e un ritorno di energia. Tra le sue qualità non si deve dimenticare la tomaia leggera e a maglia circolare. E poi è davvero cool.

Gli shorts leggeri e versatili

Leggeri, in colori che si fanno notare, che vanno benissimo in tutte le occasioni e adatti a tutti i giorni: sono gli shorts, il capo che dona un tocco sportivo a ogni look, oltre a essere ciò di cui abbiamo bisogno per le nostre sessioni di corsa.

Da provare c’è il modello Nike AeroSwift. Tra le sue caratteristiche, che lo rendono un mai più senza per le sportive e per tutte coloro che prediligono look comodi, di tendenza e versatili, vi è la tecnologia dry-fit adv, che utilizza un tessuto traspirante per mantenere la pelle asciutta. In aggiunta, questi shorts hanno slip foderati con cuciture lisce e tre tasche interne.

Le nuance disponibili sono diverse e di tendenza, basta scegliere quella più adatta al proprio stile: sono azzurro chiaro, bianco, nero e viola.

Una validissima alternativa ce la offrono i pantaloncini Nike Tempo, a vita media e con tecnologia dry-fit che allontana il sudore. Dotati di cuciture morbide sullo slip interno, che aiutano a ridurre le irritazioni.

Morbidi e leggeri, si possono indossare per fare sport, ma sono favolosi anche con abbinamenti più particolari. L’ispirazione perfetta per un look da tutti i giorni? Con maglietta, camicia e sandali. E si è alla moda e comode in ogni occasione.

Le varianti colori sono: bianco, blu, giallo, nero e menta.

La canotta dry fit che si abbina con tutto

Fare sport in estate e con il caldo non è faticoso solo per le temperature più elevate, ma anche perché, quando si suda, i capi restano umidi e si appiccicano addosso, oppure sono troppo pesanti e danno fastidio. Insomma, l’unico desiderio è quello di indossare un tessuto impalpabile, che si asciuga in fretta, che non crea fastidi e che ci mantiene fresche a lungo.

La soluzione ideale, per sentirsi comode anche con 40 gradi, è una canottiera dry fit che si abbina con tutto e che ci permette di sentirci a nostro agio anche quando le temperature si alzano.

E il modello Nike Tempo Swoosh Run tra i suoi punti di forza ha la versatilità. Infatti sta benissimo con pantaloni sportivi, ma si può indossare tranquillamente con una gonna, oppure con degli shorts in jeans, osando con capi a contrasto per creare look unici. È elegante e traspirante, ha un taglio affusolato nella zona della vita e il bordo arrotondato.

La sua peculiarità è quella di essere dotata di una tecnologia che allontana il sudore, facendolo evaporare in maniera veloce e mantenendo la pelle asciutta. Si può acquistare in due colorazioni: rosa e nero.

Una valida alternativa alla canotta è il bra stampato, imbottito e a sostegno leggero Nike Zenvy. Il capo perfetto per fare sport con il caldo, ma anche per essere abbinato a un paio di pantaloni leggeri ed extra large, oppure con shorts corti per costruire look informali e, ancora, sotto una blusa aperta che lo lascia spuntare.

Anche il bra è dotato di tecnologia dry – fit che allontana il sudore, inoltre le due imbottiture sono removibili. Le spalline sono sottili e ha un’apertura sulla schiena. Il capo che ti fa smettere di avere paura delle temperature più elevate.

La giacca da running, anche per le passeggiate

E per quando piove, oppure nelle serate e nelle mattinate estive quando l’aria è più fresca e pungente? La soluzione è quella di avere con sé una giacca da running, che diventa l’alleata immancabile anche per le passeggiate.

Da usare in vacanza, se ci si dedica a lunghe camminate, la sera in città, oppure come capo per le nostre sessioni di allenamento all’aria aperta, la giacca da running della Nike è il perfetto compromesso tra abbigliamento sportivo e stile incredibilmente cool.

Leggera, progettata per ridurre le irritazioni e aumentare la traspirabilità, è anche idrorepellente e ha la protezione UV integrata, questo permette di ottenere un doppio risultato diventando efficace sia con la pioggia che con il sole.

Tra gli altri vantaggi il fatto di essere dotata di due tasche con zip e di poter essere ripiegata in una tasca, per occupare meno spazio. Inoltre, ha le chiusure regolabili sul cappuccio e sul bordo, per personalizzare il fit e adattarsi a tutti gli stili.

La si può indossare con ogni tipologia di outfit, divertendosi a dare vita a look sempre nuovi: da dettaglio particolare da mettere sopra un abito, abbinandola a un paio di sneakers, a capo per uno stile sportivo o casual adatto a tutti i giorni. Senza sottovalutare l’estetica: infatti la fantasia colorata è super power e adatta alla bella stagione.

Tanti capi e accessori pensati per i più sportivi, ma che diventano i complementi di stile per chi desidera divertirsi e osare con gli abbinamenti: dalle scarpe, ai pantaloncini, dalla canotta, alla giacca, Nike ha pensato a tutti.

E ci propone colori intriganti e che lasciano il segno, tessuti impalpabili e progettati per essere funzionali e belli, accessori leggeri e per tutti i gusti.