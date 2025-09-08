Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ad una sola stagione corrispondono circa mille buoni motivi per impinguare la lista dei propri desideri fashion: è questa, su per giù, la strategia con cui noi tutte stiamo tentando — spesso senza successo — di consolarci in vista del rientro in città. Però c’è del vero: non vi è niente di meglio che inforcare delle It-shoes fiammanti per appropinquarsi a percorrere la via del ritorno. Ebbene, buone notizie per l’orda di shoe-aholic all’ascolto: le tendenze scarpe dell’autunno 2025 sono già qui, e sono più accattivanti che mai.

Tendenze scarpe autunno 2025: 5 modelli da collezionare per rientrare con il sorriso

Settembre è appena iniziato e, per i più fortunati di noi, la colazione vista mare è ancora una realtà. Potrebbe dunque sembrare presto per parlare di tendenze scarpe per l’autunno 2025, ma non lo è affatto: indossiamo (quasi) tutti ancora le infradito, eppure per le strade i nuovi feticci moda che non sappiamo ancora di voler calzare sembrano già prendere forma, più invitanti di sempre, se possibile.

A colpire dritto dritto al cuore, con l’infallibilità di un cecchino, sono silhouette audaci o ultra femminili, dettagli eye-catching e materiali inediti quanto sorprendenti.

Incontrastati protagonisti di stagione saranno, come di consueto, gli stivali, declinati in versioni alte, basse, classiche o inaspettate. Tra le calzature più in voga ecco procedere verso di noi a passo deciso sulle loro rassicuranti suole spesse, chunky, mocassini, stringate e Mary Jane, a loro volta contrastate a colpi di danza dalle opposte ballerine, regine delle proposte flat ed eleganti.

E, dato che è la comodità il nuovo vero lusso, e lo sappiamo tutti, non possono mancare all’appello nemmeno sneakers all’ultimo grido, dal design affusolato e futuristico, pronte ad offrirci la loro agilità.

Ma bando alle ciance, e passiamo al lato pratico: ecco nelle prossime righe stilata un’anteprima delle 5 scarpe che saranno al centro dell’attenzione nei prossimi mesi, con tanto di link diretto all’acquisto. Ringraziateci alla fine, non c’è fretta.

Stivali, sono ancora loro i sovrani assoluti

Se c’è un pensiero ad accomunare ogni fashion victim, questo è il seguente: un paio di stivali, versatili e comodi, sono di certo tutto ciò di cui aver bisogno per affrontare con stile la temuta stagione fredda. Il che, considerata la vastissima offerta di modelli di tendenza, apre un mondo a parte.

Tra i favoriti dell’autunno 2025 troviamo quelli alti, tanto da coprire anche parte delle cosce e persino il ginocchio, i cosiddetti equestrian boots, quelli bassi o alti ma con la punta quadrata e, dulcis in fundo, i sempiterni biker boots, rilanciati la scorsa stagione da Miu Miu.

Mocassini, per esibire uno stile preppy da manuale

Un mocassino in pelle (ma anche eco va benissimo) è un alleato fall/winter per sempre, lo dice la moda e lo confermano le fashion addicted. Allo scoccar d’ogni autunno nuovamente sul trono a regnare sul panorama calzature per una buona ragione, quelli del 2025 mettono in risalto ciò che rende questo pezzo essenziale del linguaggio preppy così speciale: una silhouette neutra, che sa apparire sempre elegante.

A lasciare il segno — ma forse dovremmo dire l’impronta — in passerella sono stati quelli di Bottega Veneta firmati Matthieu Blazy, lucidi come il pavimento di un museo ma rivisitati in chiave old-style vicino a pantaloni chino a vita alta color sabbia, camicia a righe, cravatta jazz e giacca in pelle. Splendidi anche quelli di Miu Miu, dal taglio rétro, in pelle cuoio effetto volutamente consumato o neri, abbinati a calze a gambaletto e gonne al ginocchio.

Mary Jane, le scarpe da bambola sono (ancora) le più cool

Come predetto con largo anticipo dalle statistiche di Pinterest Predicts, le Mary Jane sono riemerse all’alba del 2025 dal lontano passato con intatta tutta la loro allure da brava bambina, e non sembrano avere intenzione alcuna di abbandonarci.

In vista dell’autunno 2025, come visto in passerella da Chloè, Bally, Celine, Dior e Miu Miu, i modelli prediletti sono ancora in pelle ma soprattutto in vernice, con tacco più o meno basso, colpevoli di ricreare alla sola vista quelle silhouette ad effetto bambola attualmente così ricercate. Un graditissimo ritorno all’infanzia, e in piena regola , insomma. Sì, con tanto di occhietti sul dorso inclusi, proprio come un tempo.

Ballerine, per sconfiggere la nostalgia a passo di danza

Dalle vie di Milano a quelle di Parigi, passando per Londra, le ballerine sono tornate a calcare le passerelle qualche stagione fa e lo stesso hanno fatto in vista dell’autunno/inverno 2025, con la grazia silenziosa e sottile di un étoile: un esercito ordinato e flat di forme tonde o acuminate, armato di fiocchi e fibbie, dai toni nude o squillanti, avanza deciso verso il guardaroba in piena metamorfosi.

Non si tratta di un revival nostalgico, ma di un grande classico che fa ritorno al posto che gli spetta di diritto: i modelli autunnali chiudono il look direzionandone l’estetica complessiva, che sia grazie allo charme infantile delle Mary Jane, con l’aura barocca di applicazioni dorate, o a colpi di punk per mezzo di cinturini doppi e borchie. Il ventaglio di scelta è smisurato, basta scegliere quello più adatto al proprio stile oppure ognuno di essi.

Sneakers, comode, pratiche, tremendamente glamour

In un panorama moda ricco di ghiotte novità urge fare ricorso a tutto l’estro creativo di cui si dispone: anche sul fronte sneakers, perciò, ecco al lavoro i colossi dello sportswear impegnati più che mai a sfornare una pletora di stili virali pronti a sfidare la scena modaiola nei prossimi mesi.

Tra i modelli favoriti delle It-girl ci sono quelle con fibbia di Miu Miu, quelle ad effetto used di Prada, le ibride con lacci in raso di Simone Rocha e le declinazioni retrò di Stella McCartney.

