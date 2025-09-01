Fucsia, viola e arancioni. Le sneakers colorate sono protagoniste dell’autunno, e questo modello è già tendenza

Fucsia, arancioni oppure viola? Le sneaker dell'autunno sono colorate e di tendenza. E noi vogliamo acquistarle tutte

Getty Images Skechers colorate per l'autunno

Le sneakers colorate sono le scarpe protagoniste dell’autunno, perfette per affrontare la stagione fredda, stilose e adatte ad ogni occasione. Su Amazon le trovi in tonalità favolose, per completare qualsiasi look e renderlo semplicemente unico. Le Skechers sono da sempre delle scarpe iconiche, capaci di unire bellezza estetica e comodità. Comfort e ammortizzazione sono le caratteristiche che rendono queste sneakers decisamente iconiche.

Grazie alle solette in memory foam e alla tecnologia di ammortizzazione infatti l’impatto con il terreno è ridotto, con un ottimo sollievo per schiena e piedi. Sono inoltre adatte a tantissimi usi, dalle passeggiate alle uscite con le amiche, passando da contesti informali a quelli più formali con facilità. Non a caso si trattano di un investimento davvero intelligente per chi vuole arricchire il proprio guardaroba, soprattutto in autunno.

Il prezzo di 63 euro rende queste scarpe accessibili a tutti, rivelandosi un ottimo investimento a lungo termine. Non solo praticità, ciò che rende le Skechers delle scarpe da non perdere è soprattutto la varietà di colori a disposizione. Su Amazon le trovi in nuance favolose, dal viola al fucsia, per le più romantiche, sino all’arancione. Scontate del 30% sono le scarpe giuste per rendere glam e unico qualsiasi look.

Skechers: gli sconti sulle sneakers colorate (e come abbinarle)

Viola, fucsia o arancione: sono i tre colori iconici in cui si declinano le Skechers Street Uno – Night Shades. Tonalità sgargianti e di tendenza, vivaci e semplicemente stupende. Le scarpe presentano una tomaia traforata in materiale tecnico liscio e una soletta Air Cooled Memory Foam, oltre a un’intersuola con ammortizzazione ad aria Skech-Air.

Ma come abbinare le sneakers colorate? Sfoggiare dalle it girl e dalle influencer su Instagram, queste scarpe sono una tendenza che non passa mai di moda, grazie alla possibilità di sperimentare con tonalità molto particolari e trendy.

Se le sneakers viola ti hanno già stregato è arrivato il momento di indossarle con collant pendant, maglione over dello stesso colore e gonna lunga. Da non perdere gli occhiali da sole oversize da vera diva con maxi lenti.

Ottime da utilizzare anche quando le temperature calano, le Skechers colorate quest’anno si abbinano con gli scaldamuscoli. Rigorosamente di lana e rigorosamente bianchi, da accostare ad una minigonna e camicia over, per un look da veri fashionisti. Cerchi un look più semplice, ma d’effetto? Allora prova camicia bianca e pantaloni sartoriali con sneakers.

Per le it girl e amanti del denim non può mancare l’outfit con gonna in jeans lunga e baby tee bianca. Aggiungi al look una giacca crop top e sneaker viola o fucsia e il gioco è fatto! Per un look che si ispira all’estetica Y2K.

Voglia di provare le Skechers arancioni? Per abbinarle alla perfezione indossa una maglia a righe e un jeans, completando il look con un trench di pelle e con una borsa a mano. Infine se non vuoi sbagliare, valorizzando al massimo le tue sneakers colorate, opta per pantaloni a gamba larga e bluse super leggere.

