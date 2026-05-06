Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Ti vedo confuso”. Herbert lo sostituisce e la partita va in fumo

A condurre la prima parte di "Affari Tuoi" è stato Herbert Ballerina, ma la partita è andata in fumo: cosa è successo

IPA Stefano De Martino

Difficile da spiegare a chi non ha visto la puntata di Affari Tuoi del 6 maggio: a giocare è stata Alessia dalla Sardegna, che ha scelto il pacco numero 17. La partita è iniziata con la frase “incoraggiante” di Stefano De Martino: “Speriamo porti bene”, probabilmente riferendosi al 17, un numero notoriamente legato alla sfortuna (ma solo di venerdì). E poi il genio di Herbert Ballerina, che ha condotto i primi tiri prendendo il posto del conduttore, che ha dovuto presentare la sua invenzione: il pastamontagna. Ma procediamo per punti.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 6 maggio

Puntata intensa, quella del 6 maggio 2026 di Affari Tuoi: la protagonista è stata Alessia dalla Sardegna, in studio con la sorella Lina. Presente da ben 22 puntate, a guidare i primi tiri è stato Herbert Ballerina dopo l’annuncio del conduttore, Stefano De Martino: “Ti vedo confuso, è mercoledì, e dovrai condurre tu”. La puntata si è consumata abbastanza velocemente, probabilmente per dare la linea ai David di Donatello 2026 quanto prima.

Conducendo Herbert, è toccato a De Martino presentare l’invenzione surreale – e lo è stata davvero! – della serata: il pastamontagna. E così, il futuro conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 ha indossato questo passamontagna nero con dei rigatoni schiaffati sopra, presentando il significato. “Ho fatto un’invenzione per gli escursionisti, che vanno a fare passeggiate avventurose in montagna. Può capitare ci si perda, non è detto che i soccorsi arrivino subito, se ti viene fame che ti mangi? Ecco una cosa che ti tiene al caldo ma ti salva la vita, il pastamontagna”. Herbert non ha avuto dubbi, si è scusato con il pubblico – in studio risate e applausi per loro – e ha fatto menzione al livello “basso”. Solito delirio da Affari Tuoi, quello che ormai milioni di spettatori amano.

Quanto ha vinto Alessia

La partita si è rivelata fallimentare per Alessia: dopo aver scambiato il pacco iniziale, ha trovato solo 1 euro nel suo e si è ritrovata a giocare con la Regione Fortunata. Dopo aver scartato una serie di pacchi, anche il Dottore ha fatto un’offerta interessante, di ben 42mila euro, quando ancora aveva alcuni pacchi rossi interessanti, come quello da 300mila euro. Che, purtroppo, però, è stato trovato prima della fine del gioco: sono rimasti fuori solo tre pacchi blu, quindi ad Alessia è toccato puntare tutto sulla Regione Fortunata per la sua speranza: riuscire a conquistare l’anticipo per la casa.

Nonostante il tabellone riequilibrato e la speranza di De Martino, che si è lanciato – forse – in troppa positività con “non succede, ma se succede, sento un’aria frizzante”, il conduttore si è detto fan dei colpi di scena dell’ultimo minuto.

Alessia ha scelto la Toscana come la sua Regione Fortunata e, come da tradizione, prima della scelta, sono stati interrogati i presenti in studio. La sua “seconda” Regione Fortunata è l’Abruzzo. Purtroppo, però, la Toscana è stata eliminata: l’Abruzzo è stato scelto perché le sorelle hanno una zia acquisita, “magari ci porta fortuna”. Alla fine la Regione era la Liguria: Alessia torna a casa a mani vuote.