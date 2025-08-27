Le sneakers dell’autunno sono state elette. Sono iconiche, unisex e in suede. E stanno bene su tutto

Le sneakers dell'autunno sono in suede e sono semplicemente favolose (da usare per creare tantissimi look).

Le sneakers dell’autunno sono comode, alla moda e con colori perfetti da abbinare a qualsiasi look. Unisex e super iconiche, sono le Puma Club II Era Suede, morbidissime e realizzate con materiali resistenti e al tempo stesso perfetti per avvolgere il piede, favorendo la camminata.

Fra i modelli Puma più amati, queste sneakers sono caratterizzate da una tomaia in pelle scamosciata e da un design versatile. Non solo belle, queste sneakers regalano anche massima comodità, grazie all’ammortizzazione offerta dalla soletta SoftFoam+.

Raffinate e decisamente cool, le sneakers in suede sono tutto ciò che ti servirà per creare i tuoi outfit autunnali, l’ideale per regalarti un lusso effortless. Queste scarpe infatti hanno la capacità di unire charme e indossabilità, combinando la praticità delle sneakers con l’eleganza raffinata della pelle scamosciata. Un must have per chi desidera unire disinvoltura e stile, semplicemente indossando un paio di scarpe. Un motivo per cui è essenziale investire su questo modello: una scarpa che tirerai fuori dall’armadio e che utilizzerai anno dopo anno, senza la paura che possa passare di moda.

Come abbinare le sneakers in suede dell’autunno

Come abbinare queste sneakers scamosciate Puma Club II Era Suede,? Largo spazio a leggings e jeans skinny, ma anche ad abiti mini e midi, così come a gonne. Abbinando collant in pendant velati oppure calzettoni a contrasto, come pure maxi pellicce, cappotti lunghi o giacche di pelle o in camoscio.

Il bello di queste sneakers è che si possono abbinare in tanti modi differenti, per ideare look che ti aiuteranno ad affrontare le basse temperature dell’autunno senza rinunciare allo charme e alla comodità. Prova, ad esempio, abiti leggeri e fluidi accostati a giacconi in pelle e trench, ma anche pantaloni oversize e maglioni etno chic.

Abbinare le scarpe scamosciate ti consente di giocare con colori, forme e tessuti. Punta, ad esempio, su sneakers dai colori tenui o neutri, abbinate ad abiti casual in tessuti particolari e in contrasto come chino, lino o jeans. Non dimenticare gli accessori, come la cintura, da scegliere nello stesso materiale per donare coerenza. Se desideri un look che sia più classico scegli blazer e denim, mentre se vuoi un outfit più eccentrico punta su texture a contrasto.

Su Amazon le trovi a soli 30 euro e ti porti a casa un paio di sneakers che userai sempre. Non a caso le recensioni a queste scarpe sono tutte particolarmente positive. Chi le ha provate ne apprezza aspetto, comfort e qualità. La silhouette è perfetta e può essere abbinata a numerosi outfit, con una grande vestibilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo, caratterizzata da dettagli ben curati.

I colori a disposizione sono davvero tantissimi. Quelle rosse in suede sono perfette per chi desidera creare un look sporty chic che non passi inosservato, mentre quelle nere, con dettagli colorati, hanno una marcia in più. Sono favolose invece quelle viola o quelle lilla, per creare outfit particolari e unici.

