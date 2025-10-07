Comode, pratiche, facili da abbinare e da indossare in tutte le occasioni: sono le sneakers e sono l’acquisto furbo da fare adesso e da indossare per tutto l’autunno.
Grazie alla Festa delle Offerte Prime 2025 gli sconti sono eccezionali, anche su tantissime scarpe sportive da indossare da mattina a sera, per una sessione di sport, oppure per una passeggiata in campagna e in città. Dai modelli più basic a quelli più strutturati, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per tutti gli stili.
Quindi approfittiamo ora dei ribassi e facciamo shopping mirato e intelligente: gli sconti della Festa delle Offerte Prime 2025 sono dedicati a chi è iscritto al programma Prime di Amazon e questa è un’ottima occasione per farlo adesso.
Per verificare l’effettivo ammontare degli sconti bisogna cliccare il link.
Indice
Le sneakers da tutti i giorni
Le usiamo in tutte le occasioni e le possiamo sfoggiare ogni giorno: magari osando con mix and match particolari, oppure con un look sporty chic. Sono le sneakers passe-partout che stanno bene con tutto: da pantaloni e camicia, sino a un vestito fantasioso.
Tra i modelli in offerta le Adidas VL Court 3.0 che sono caratterizzate da una calzata regolare, da una chiusura con i lacci e da un’intersuola ammortizzata. Hanno anche la tomaia in pelle rivestita e la fodera in tessuto, lo sconto sul prezzo consigliato è del 32%. Da indossare con un completo elegante per renderlo più cool.
Favolose e molto basic anche le Nike Air Force 1 ’07 Next Nature, hanno uno stile retrò e una favolosa ammortizzazione. Inoltre hanno la tomaia in pelle e stanno benissimo con jeans scuri e camicia, magari con una giacca scamosciata. Lo sconto è del 15% sul prezzo consigliato.
Le Puma R78 Glance sono caratterizzate da una suola morbida, che regala movimenti fluidi ed è un modello che si adatta a tutte le stagioni. Da provare con pantaloni neri e look minimal. Il ribasso ammonta al 25% del prezzo consigliato.
Hanno uno stile molto classico le Reebok Classic Leather: sono bianche, scontate del 46%, hanno le stringhe, materiale interno ed esterno in pelle e la gomma resistente all’abrasione. Le possiamo usare in ufficio ma anche di sera, con un abito, per uno stile elegante ma con un tocco sporty.
Sono di Geox le D Dalyla A che sono traspiranti e leggere, hanno uno stile informale ma al tempo stesso unico grazie a dettagli dorati. E lo sconto sul prezzo consigliato è del 60%.
Le scarpe più sportive
Per tutte noi che amiamo sfoggiare look sportivi e vogliamo essere comode, la risposta arriva dai modelli più cool in commercio.
Tra i tanti, ad esempio, possiamo acquistare delle bellissime Puma Cilia Mode: il ribasso ammonta al 34% rispetto al prezzo consigliato e hanno la suola morbida, progettata per regalarci movimenti fluidi. Da provare con leggings pesanti e giacca sportiva.
Le Skechers D’Lites Fresh Start sono ribassate del 45% sul prezzo consigliato e hanno una struttura favolosa, che le rende perfette per camminare e per essere indossate con jeans, felpa e giacca di pelle. Ma anche con outfit meno casual.
Le Fila Disruptor Wmn ora le acquistiamo con uno sconto del 52% sul prezzo consigliato e hanno la tomaia in similpelle sintetica di alta qualità e l’intersuola in schiuma ammortizzante. E regalano uno stile pazzesco a ogni outfit.
Le Geox D Nebula 2.0 X B hanno la suola molto spessa ma al tempo stesso morbida, aspetto che aiuta a rendere più fluidi i movimenti. E sono il modello perfetto anche per il lavoro, da indossare con un completo elegante. Il ribasso sul prezzo consigliato è del 47%.
Le sneakers con platform per slanciare la figura
Per chi desidera una scarpa da ginnastica che sia comoda e che riesca, al tempo stesso, a slanciare la figura la risposta arriva dai modelli con platform. Li indossiamo con ogni tipologia di outfit e ogni giorno.
Come quello di Adidas delle sneakers Barreda Shoes, ora scontate del 15% sul prezzo consigliato, hanno la calzata regolare, la chiusura con i lacci e la tomaia in materiale sintetico e suede.
Le Vikky Stacked L sono Puma ribassate del 47% sul prezzo consigliato dotate di una comoda soletta SoftFoam+ che regala un comfort e un’ammortizzazione favolosi. Sono super basic e offrono un tocco cool a ogni look, da provare ad abbinare a un completo sportivo.
Le iconiche Adidas VL Court, poi, si trovano anche nella versione bold con suola alta. Hanno la tomaia in materiale sintetico e la chiusura con i lacci. Il ribasso sul prezzo consigliato è del 34%.
Infine, le Karmen L di Puma con suola molto alta, la tomaia in pelle e una soletta interna che regala un’ammortizzazione morbida e favolosa. Lo sconto è del 44% sul prezzo consigliato e le indossiamo da mattina a sera, anche con un look extra-chic.
Vuoi conoscere i migliori sconti, le offerte e i trend da seguire in fatto di moda? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda e al beauty e non perdere nessuna novità.