Skechers, Adidas e Tommy Hilfiger. Sconti folli sulle sneakers più cool del momento grazie ai Prime Day

Se c’è un accessorio che può definire un intero look, è senza dubbio la sneaker. E questi Prime Day sembrano aver letto nel pensiero di ogni fashionista e appassionato di streetwear, scatenando un’ondata di sconti proprio sui modelli più desiderati. Che tu stia cercando la scarpa da running ultra-tecnologica per le tue corse mattutine, l’iconico modello bianco che si abbina letteralmente con tutto, o quella statement-sneaker dai colori audaci per non passare inosservato, questo è il momento di agire.

Ma che cosa sono i Prime Day? Semplice, l’evento shopping più atteso dell’estate. Dimentica lo stress e le code: il lusso dello shopping intelligente è a portata di clic, con la magia di un pacco Amazon che ti aspetta sulla porta, pronto a essere scartato.

Entrare in questo paradiso dello shopping è facile: l’evento è un privilegio riservato ai membri Prime e brillerà per quattro giorni interi, dalla mezzanotte dell’8 luglio fino alle 23:59 dell’11 luglio.

Se non fai ancora parte del club, questo è il segnale che stavi aspettando.

Pronta a tuffarti nelle offerte sulle sneakers dei brand più amati? Un piccolo consiglio: il prezzo finale è sempre quello che vedi nella pagina del prodotto. Un ultimo clic per la conferma e il gioco è fatto!

Sneakers in offerta durante i Prime Day

Tutta la comodità di Skechers al miglior prezzo in circolazione: un esempio? Il modello Skechers Graceful Get Connected, le sneakers da donna pensate per offrirti leggerezza, stile e sostegno in ogni passo. Grazie alla tomaia in mesh traspirante e al plantare con Memory Foam, si adattano perfettamente al tuo piede garantendo una calzata morbida e confortevole per tutta la giornata. Ideali per camminare, allenarsi o semplicemente affrontare la routine con il massimo del benessere, queste scarpe uniscono design moderno e funzionalità.

Offerta Skechers Skechers Graceful Get Connected

Ami i modelli dal sapore Vintage? Scopri le Skechers OG 85 Gold’n Gurl, le sneaker a collo basso da donna che uniscono il fascino vintage anni ’80 con il comfort moderno. Con una tomaia ibrida di pelle scamosciata, mesh e nylon, queste scarpe offrono stile e resistenza, mentre la soletta Air Cooled Memory Foam garantisce ammortizzazione personalizzata e traspirabilità ad ogni passo.

Offerta Skechers Skechers OG 85 Gold’n Gurl

Anche Saucony asseconda il tuo stile Vintage-cool con un modello amatissimo: le Saucony Jazz Original Vintage. Sono perfette per chi desidera uno stile nostalgico ma alla moda grazie ai contrasti cromatici contemporanei. Ideali per la città e i viagg, offrono supporto ammortizzato, materiali premium ed estetica senza tempo.

Offerta Saucony Saucony Jazz Original Vintage

Se il tuo stile è minimali chic e cerchi una sneaker versatile, che si adatti a jeans, gonne o set sportivi, senza sacrificare comfort e sostenibilità, ecco la soluzione: le Calvin Klein Ess Vulc Low CV MG WN, un modello senza tempo, pulito e lineare che non passa mai di moda.



Calvin Klein Calvin Klein Ess Vulc Low CV MG WN

Sullo stesso stile minimalista e senza tempo ma con una tomaia adatta anche a temperature più rigide, ecco le Puma Smash V2, un classico rivisitato in chiave moderna, perfetto per chi cerca stile, comfort e versatilità ogni giorno. Il design ispirato al tennis anni ’70, con silhouette pulita e intramontabile, la rende ideale da abbinare a outfit casual o più formali.

Offerta Puma Puma Smash V2

Spostandosi di una decina d’anni, in stile tenni anni ’80 troviamo le Puma Carina 2.0, una sneaker comoda nella suola, più fashion-forward della precedente. Amerai la suola in gomma e intersuola leggermente rialzata e l’imbottitura SOFTFOAM+ che garantiscono comfort e ammortizzazione tutto il giorno.

Offerta Puma Carina 2.0

Se il tuo stile è chic ed elegante anche quando hai bisogno di comodità per i tuoi piedi, Tommy Hilfiger è la soluzione: il modello Tommy Hilfiger Signature Sneaker (FW0FW06322) – in pelle premium (69 % naturale e 31 % poliuretano) – è arricchito con dettagli metallizzati e dall’iconico logo TH lato tallone. La suola CUPSOLE da 1,5 cm, robusta ma leggera e la soletta interna imbottita assicurano un comfort duraturo per l’intera giornata.

Offerta Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Signature Sneaker (FW0FW06322)

Sei una runners alle prime esperienze oppure cerchi semplicemente una scarpa comoda e funzionale per tutti i giorni? Le Adidas Galaxy 7 Running Shoes sono la scelta ideale per chi cerca una sneaker sportiva con un eccellente rapporto qualità-prezzo. L’intersuola Cloudfoam assorbe gli urti e garantisce una camminata morbida e confortevole mentre la tomaia in tessuto traspirante e la suola in TPU garantiscono una buona aderenza su asfalto e superfici semi-irregolari.

Offerta Adidas Adidas Galaxy 7 Running Shoes

Se non hai mai avuto un paio di Vans, questo è il momento per farlo: in particolare, il modello Vans Brooklyn unisce l’estetica skate/classic senza dover rinunciare a comfort e qualità. Tomaia robusta, suola waffle, calzata sicura: sono un must per chi vuole una sneaker iconica, confortevole e dal DNA urbano. Ideali per la città e intramontabili nel tempo.

Vans Vans Brooklyn

Il tocco di colore e di stile che stavi aspettando per dare una svolta ai tuoi look primavera-estate arriva da Fila. Scopri le Fila Collene CB Wmn, sneaker dal design moderno e accattivante, ideali per chi cerca uno stile urbano e confortevole. Amerai la tomaia con dettagli color block, ispirata allo stile running anni ’90! Nella Bellissima la variante ”Marshmallow” dai colori che ricordano la celebre caramella.

Fila Fila Collene CB Wmn

