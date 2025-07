Con i Prime Day anticipati le iconiche sneakers court sono quasi regalate

GettyImages Le Puma in offerta su Amazon

Anche se all’inizio dei Prime Day mancano ancora alcuni giorni, questa offerta riservata ai clienti Prime merita di essere colta ancor prima di aver il tempo di dire sneakers.

Perché nel panorama volatile e volubile del mercato delle sneakers, ci sono modelli che vanno e vengono, e poi ci sono quelle che restano. Le Puma Club II Era fanno parte di quest’ultima categoria. Ispirate alla cultura calcistica anni ’80 e al design minimalista dei campi da gioco, queste sneakers rappresentano l’incontro perfetto tra passato e presente. E la notizia migliore? Oggi sono in offerta su Amazon, a un prezzo che rende il loro stile ancora più irresistibile.

Offerta Puma Puma II Era Unisex Adulto

Puma II Era, le sneakers da avere nella tua collezione di cui non ti pentirai mai

Le Puma Club II Era non cercano di stupire con forme futuristiche o dettagli eccessivi. Al contrario, vincono proprio per la loro semplicità. La tomaia in pelle liscia, con inserti in suede e dettagli puliti, richiama la sobrietà delle scarpe da calcio classiche, quelle che hanno fatto la storia dentro e fuori dal campo. La silhouette bassa e lineare le rende perfette sia con jeans che con pantaloni chino o tute sportive: sono scarpe versatili, senza tempo.

Anche se lo stile guarda al passato, il comfort è assolutamente attuale. L’intersuola è dotata di tecnologia SoftFoam+, una soletta interna che garantisce ammortizzazione e supporto per tutto il giorno. Che tu le indossi per camminare in città, uscire con gli amici o semplicemente per completare un look casual, le Club II Era non ti deluderanno.

Entra nel ”Club”

Il concetto di “Club” per Puma non è una novità. Fa parte del suo DNA, evocando un senso di appartenenza, una comunità unita dalla passione per lo sport, la musica e lo stile. La prima era del Puma Club ha visto modelli come le Puma Clyde e le GV Special diventare simboli di sottoculture, dalle crew di b-boy newyorkesi ai casuals britannici. Oggi, la “Club II Era” si costruisce su quelle fondamenta solide, riportando alla luce gemme d’archivio e celebrando uno stile pulito, senza tempo e intrinsecamente europeo.

Sono disponibili in tantissimi colori e la percentuale di sconto varia in base al colore al prezzo: se sarai fortunata, potrai acquistarle a meno della metà del loro prezzo originale!

