Le sneaker con plateau sono la rivoluzione di questa primavera: 12 modelli con cui guadagnerai fino a 5 cm

Le sneakers con plateau sono la soluzione per rivoluzionare il tuo armadio in questa stagione con modelli comodi e super alla moda.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le migliori sneakers con plateau su Amazon

Per questa primavera c’è una buona notizia: non dovrai più scegliere tra essere comoda e guadagnare qualche centimetro. Oggi infatti c’è una soluzione definitiva, super fashion e perfetta per la bella stagione. Stiamo parlando delle sneakers con plateau che slanciano la silhouette e sono super trendy. Le trovi su Amazon a prezzi davvero piccoli e in tantissimi modelli differenti, l’ideale per adattarsi ad ogni stile.

Quelle di Queen Helena, ad esempio, sono sneakers bianche stringate con plateau da 5 centimetri. Eleganti e comode, hanno una soletta in vera pelle rimovibile e sostituibile. Sono perfette abbinate a un pantalone palazzo e ad un blazer, ma anche sotto ad un tailleur destrutturato in lino. Il costo? Meno di 50 euro per un paio di scarpe che indosserai per tutta la stagione e oltre!

Ma questo è solamente uno dei tantissimi modelli che puoi acquistare, pagandoli pochissimo.

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Sneakers Adidas Court Platform

Adidas prende lo stile delle scarpe da skate e lo porta su una platform pensata per il quotidiano. La tomaia sintetica di queste sneakers è pulita e liscia, con le iconiche tre strisce in versione lucente. L’intersuola rialzata è robusta e uniforme, costruita per reggere l’uso intenso senza cedere. Il logo sulla linguetta e sulle rifiniture completano un look. È una scarpa da portare tutti i giorni abbinandola a jeans, t-shirt oversize e giacca di jeans. In chiave più femminile indossale con un mini dress floreale a maniche lunghe.

Sneakers Lucky Step

Lucky Step propone uno dei plateau più alti: 6,5 centimetri di suola chunky in materiale antiscivolo e leggero, progettata per non appesantire il passo anche in giornate lunghe. La tomaia multicolore è un omaggio all’estetica retrò degli anni Novanta, con blocchi di colore che si fondono in un look chic da passeggio. La fodera interna traspirante garantisce piedi asciutti anche con il caldo primaverile. È la sneaker giusta per chi vuole un rialzo vero che assomiglia quasi a un tacco, ma distribuito uniformemente e con un carattere estetico.

Tommy Jeans Sneaker Platform

Tommy Jeans firma una platform dal design contemporaneo e rifinito. Il bianco è il colore giusto per questa stagione: pulito, luminoso e capace di alleggerire qualsiasi outfit. La suola spessa è costruita per reggere all’uso quotidiano e la vestibilità con lacci garantisce una calzata personalizzabile. È la scelta per chi vuole una scarpa da portare ovunque, dal brunch della domenica mattina all’ufficio.

Sneakers Platform IF

Una sneaker platform dal carattere sportivo e dalla silhouette moderna, ideale per chi cerca un rialzo deciso abbinato ad un design dinamico. La costruzione robusta ti consente di usarle ovunque dalla camminata in città alla giornata fuori, senza rinunciare all’estetica. Il design pulito consente di usare facilmente questa sneaker in qualsiasi guardaroba con leggings o jogger tecnici per un look sporty chic.

Tommy Jeans Flatform Pearlized

Tommy Jeans firma qui forse la sneaker più originale di questa selezione. La finitura perlata è un dettaglio che rende moderno un modello classico senza stravolgerne l’identità. La suola flatform, uniforme da tallone a punta senza differenza di altezza, garantisce il massimo della stabilità e una sensazione di camminata naturale anche per chi non è abituata al plateau. È la sneaker da sfoggiare quando il look non ha bisogno di altri protagonisti per renderlo più originale e unico!

Sneakers Nulala in tela

Tomaia in tela leggera e traspirante, zeppa che allunga la gamba senza gravare sul piede, le sneakers in tela Nulala sono l’ideale per la primavera. Puoi usarle per tutto il giorno, sentendoti sempre comoda con un rialzo confortevole e senza la pesantezza di una suola chunky. Il design è pulito, un’ottima base su cui costruire look leggeri e colorati. Abbinale ad un abito a fiori midi o a pantaloni di lino.

Sneaker plateau Nulala Sneaker platform in tela

Sneakers Puma Carina

La Puma Carina è una delle sneaker platform più iconiche degli ultimi anni. La ragione è semplice: combina l’estetica skater californiana degli anni Ottanta con una tecnologia di comfort moderna. La soletta SoftFoam+ si adatta alla forma del piede, ammortizzando ogni passo con una morbidezza percettibile già dopo le prime ore di utilizzo. La tomaia in pelle è robusta e ben rifinita, con le perforazioni laterali che garantiscono traspirabilità.

Offerta Sneaker plateau Puma Sneaker platform street

Sneakers Superga

La 2790 Acotw è la versione rialzata del modello iconico di Superga che non ha mai smesso di essere attuale. Il plateau da 4 cm è realizzato in gomma naturale vulcanizzata, la tomaia in tela di cotone è traspirante, leggera e lavabile in lavatrice. È la scarpa da portare tutto il giorno senza che stancarsi mai. La semplicità della tela bianca è la sua forza: con un vestito a righe marine e una borsa di paglia è il classico intramontabile della primavera. Funziona anche in versione urbana con blazer oversize e jeans dritti — la sneaker in tela sdrammatizza il rigore del blazer in modo impeccabile.

Sneaker plateau Superga Sneaker platform linea up and down

Sneakers Fila Disruptor

La Fila Disruptor sono scarpe iconiche e cult che hanno ridefinito un’intera categoria estetica. Dagli anni Novanta hanno dominato il guardaroba femminile e continuano a farlo. La suola è leggerissima nonostante l’aspetto massiccio, la tomaia in ecopelle porta il logo Fila ricamato sulla linguetta, sul tallone e sul fianco. La suola interna rimovibile permette di personalizzare il comfort. È una scarpa che non ha bisogno di presentazioni, di cui ti innamorerai.

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Sneakers Calvin Klein Flatform

Calvin Klein porta la sua filosofia minimalista nel mondo delle platform con una sneaker vulcanizzata dal profilo basso e dalle linee essenziali. La tomaia in cotone riciclato è una scelta etica e tattica al tempo stesso: mantiene la texture naturale e traspirante del materiale originale aggiungendo un valore di sostenibilità che sempre più donne cercano nei brand di moda. È la sneaker che sta bene su tutto e ti consente di essere comoda e chic al tempo stesso.

Sneakers Steve Madden Possession

Con un rialzo di circa 6 centimetri le sneakers Steve Madden Possession hanno la platform più alta del gruppo, nonostante ciò si può indossare per tutto il giorno. La tomaia in mesh traspirante abbinata agli inserti in materiale sintetico la rende leggera e dinamica, mentre la soletta estraibile permette di sostituirla con una plantare personalizzata. La colorazione marrone è la scelta più contemporanea della stagione in chiave chunky con un carattere deciso.