Chi è Giada Gianni, la fidanzata di Charles Leclerc

Ha fatto impazzire i tifosi italiani regalando alla Ferrari il Gran Premio di Monza, dopo nove anni: Charles Leclerc è il nuovo idolo dei fan del “Cavallino”.

Classe 1997, il pilota monegasco, da quest’anno in Ferrari, promette di puntare a dare grandi soddisfazioni agli appassionati italiani di Formula 1. Giovane, talentuoso e bello, Leclerc è anche seguitissimo sui social e considerato un sex symbol. Attenzione però, perché il campione è fidanzatissimo e basta un giro sul suo profilo Instagram per capire quanto sia innamorato di lei, Giada Gianni, la ragazza di origini italiane che gli ha rubato il cuore.

Nata a Napoli, Giada qualche anno fa si è trasferita con la famiglia, genitori e fratelli, a Monaco, dove è cresciuta. Si è diplomata al “Liceo Albert 1er” e ora, insieme agli studi, si dedica a shooting fotografici per un brand di accessori. D’altronde, il fisico e il fascino per tentare la strada della moda non le mancano affatto.

Ventun’anni, bionda, slanciata e con un sorriso che colpisce, Giada Gianni è al fianco di Charles Leclerc da quattro anni e tutto lascia pensare che sia solo l’inizio. I due infatti sono unitissimi e molto innamorati. Giada accompagna regolarmente il fidanzato alle gare, girando con lui il mondo, seguendo le sue imprese con trepidazione e facendo un tifo scatenato dai box.

Da fidanzata di pilota ama la Formula Uno ovviamente, ma ha anche una passione per la barca a vela ed è una ragazza molto attiva che ama la vita all’aria aperta, il mare e la natura. Un posto speciale nel suo cuore lo occupa sicuramente il labrador Napoleone, a cui la padrona ha dedicato un intero profilo Instagram che aggiorna regolarmente con scatti teneri e divertenti.

Il suo, invece, di profilo Instagram, racconta di una ventenne solare, piena di interessi e amici, ma soprattutto innamorata del suo Charles: sono diverse infatti le foto di coppia che entrambi hanno voluto rendere pubbliche, per la gioia dei loro fan. I compleanni, le gare, le vacanze, i baci: l’amore di Giada per Charles è raccontato in tanti modi diversi. Ed è facile capire attraverso questi scatti quanto questa ragazza italiana acqua e sapone abbia conquistato il cuore del campione.