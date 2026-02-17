Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Patrizia De Blanck e la figlia Giada

A pochi giorni dal commovente addio a Patrizia De Blanck, che ha attraversato decenni di spettacolo e televisione italiana lasciando un’impronta indelebile, la figlia Giada De Blanck ha trovato un modo per sentirla ancora vicina. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, oggi pr e manager sportiva, ha scelto di compiere un gesto delicato, quasi poetico, che le permette di mantenere la popolare madre a portata di mano, dentro le mura domestiche, dove hanno condiviso tanto della loro vita fino all’ultimo respiro dell’irriverente contessa.

L’urna con le ceneri di Patrizia De Blanck

Dopo i commoventi funerali a Roma, è stata Giada De Blanck, figlia della contessa scomparsa lo scorso 8 febbraio a 85 anni, a condividere sui social un gesto profondamente personale: il trasferimento delle ceneri nella residenza di famiglia. Un momento intimo, documentato con delicatezza, che racconta il legame indissolubile tra madre e figlia.

Nelle immagini pubblicate, l’urna a forma di cuore occupa il centro della scena, circondata da rose, fiori bianchi e una candela accesa. Accanto, la fotografia di Patrizia De Blanck sorridente. Un ritratto che cattura la sua eleganza senza tempo e l’energia che l’ha sempre contraddistinta.

A completare il quadro, le parole di Giada, che trasformano il gesto in un vero e proprio messaggio d’amore: “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”.

La 45enne, da tempo lontana dai riflettori televisivi, ha deciso di lasciare aperti e gestire i profili social della madre, condividendo video e ricordi d’archivio. Un modo per ringraziare i fan e tutti coloro che hanno inviato messaggi di affetto, e al contempo per mantenere viva la memoria della contessa.

Questa piccola installazione domestica, così intima e simbolica, non è solo un luogo fisico dove custodire i resti di Patrizia, ma diventa un vero e proprio santuario del ricordo. Qui si percepisce la continuità della presenza materna: anche se non c’è più, il legame con Giada rimane forte, tangibile e ben visibile.

Come è morta la contessa Patrizia De Blanck

La morte di Patrizia De Blanck, la contessa del Popolo, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della figlia Giada De Blanck, che negli ultimi mesi è stata al suo fianco con una dedizione totale. Non l’ha mai lasciata sola, accompagnandola in quello che è stato definito un “calvario totale”e facendole vivere gli ultimi tempi con affetto e cura.

Durante una puntata de La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha raccontato di aver parlato con Giada, sottolineando la sua totale dedizione: “Ha fatto di tutto per la madre, le ha regalato gli ultimi anni nel modo migliore. Adesso sa che sua madre è in pace e continuerà a vegliare su di lei”.

La malattia è stata vissuta in grande riservatezza. La famiglia ha scelto di non rivelare i dettagli pubblicamente, preservando la dignità di Patrizia e il momento delicato.

Il legame tra madre e figlia, già evidente nei programmi televisivi in cui comparivano insieme, era speciale: Patrizia spesso parlava di Giada come della persona che le aveva salvato la vita. “Non posso dire che c’è qualcosa che mi manca nella mia vita, perché ho Giada che riempie tutto. Avrei potuto avere un altro figlio, ma Giada mi basta e mi avanza”, confessava la contessa.

Un amore che trascende il tempo e lo spazio, un legame che Giada ha promesso di custodire sempre, vivendo idealmente “per due” e mantenendo viva la memoria di una donna straordinaria. Amatissima dal pubblico e dalla figlia, che continuerà a sentirla vicina in ogni gesto quotidiano.