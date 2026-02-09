La malattia e le cause della morte di Patrizia De Blanck: “Devastante”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA La Dolce Vita di Patrizia de Blanck, la “contessa del popolo”, tra amori e reality tv

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha lasciato un vuoto improvviso e difficile da colmare. Icona di stile, volto televisivo amatissimo e presenza magnetica, la contessa, venuta a mancare a 85 anni, è stata per anni una figura inconfondibile nel panorama mondano e mediatico italiano.

Nelle ultime ore, l’annuncio della figlia ha scosso il pubblico che l’ha seguita e apprezzata: una lunga lettera affidata ai social in cui parla di una malattia “devastante” e di un dolore profondissimo causato dalle condizioni di salute che hanno accompagnato la fine della sua vita. Mentre i messaggi di cordoglio si moltiplicano, resta il ricordo di una donna libera e mai banale, sempre pronta a mostrarsi per quella che era davvero.

Patrizia De Blanck, le cause della morte

A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, restano ancora molti interrogativi attorno alla morte di Patrizia De Blanck. Non esiste, al momento, una causa ufficiale o chiaramente definita. Le prime informazioni arrivano soprattutto dalle parole di chi le è stata accanto fino alla fine: la figlia Giada De Blanck, che per prima ha aperto uno spiraglio su ciò che la madre ha vissuto negli ultimi mesi.

Nel lungo e commovente messaggio pubblicato sui social per darle l’ultimo saluto, Giada ha raccontato un percorso segnato da una malattia che lei stessa definisce “devastante”, vissuto lontano dai riflettori e nel massimo riserbo. Un racconto doloroso, che fa intuire quanto siano stati difficili gli ultimi momenti della contessa e quanto profondo sia stato il sacrificio di chi le è stata accanto.

“Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare” ha spiegato Giada De Blanck.

Parole che restituiscono la complessità di un addio vissuto in privato, lontano dalle luci della scena pubblica, e che spostano l’attenzione dalla figura mondana di Patrizia De Blanck alla fragilità della sua ultima battaglia.

L’addio dei vip: i messaggi per la contessa

Poco dopo la pubblicazione del post di Giada De Blanck, l’onda di cordoglio si è estesa anche al mondo dello spettacolo e della televisione. La notizia della scomparsa di Patrizia De Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e, in poche ore, sono stati moltissimi i volti noti che hanno voluto unirsi al dolore della famiglia, lasciando un messaggio di saluto alla contessa.

Tra i primi a intervenire c’è stata Alessia Fabiani, così come Giucas Casella, da anni legato a lei anche per frequentazioni professionali e televisive. Proprio Giucas ha affidato ai social un breve ma sentito messaggio: “Le ho voluto tanto bene”.

Anche Patrizia Pellegrino e Pierpaolo Pretelli hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento difficile. Tra i messaggi arrivati nelle ore successive c’è stato anche quello di Monica Setta, che ha scelto di salutare Patrizia e di mandare un pensiero anche a Giada.

