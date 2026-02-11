Patrizia De Blanck, la richiesta della figlia Giada per il funerale

Giada De Blanck ha annunciato quando e dove si terranno i funerali di mamma Patrizia: per lei, una cerimonia semplice e una richiesta precisa

IPA La Dolce Vita di Patrizia De Blanck, la “contessa del popolo”, tra amori e reality tv

A pochi giorni dalla morte di Patrizia De Blanck, il dolore e la commozione restano forti per la scomparsa della Contessa del Popolo venuta a mancare a 85 anni. A tenere viva la sua memoria con grande affetto è la figlia Giada che, dopo aver raccontato di essere stata accanto alla madre fino alla fine durante una malattia devastante, ora rivela quando e come si svolgerà l’ultimo saluto.

Un funerale semplice per una donna “straordinaria”, ha spiegato Giada: per lei e per la cerimonia, la contessina ha una richiesta molto chiara.

Funerale di Patrizia De Blanck, la richiesta della figlia Giada

La morte di Patrizia De Blanck, venuta a mancare l’8 febbraio 2026, ha lasciato senza parole molti grandi nomi dello spettacolo e tante persone che, nel corso della sua vita, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sua indole e il suo carattere a tratti fuori dalle righe.

Prima tra tutti sua figlia Giada, che con la madre ha sempre avuto un rapporto incredibilmente stretto e che, negli ultimi momenti della sua vita, le è rimasta accanto per alleviare un dolore che lei stessa ha definito devastante.

Tra messaggi di cordoglio e foto che ritraggono la contessa, Giada ha anche annunciato quando e come si svolgeranno i funerali.

Con un post social ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono spesi per ricordare Patrizia: “Questo è per me il messaggio più difficile da scrivere, ma anche quello colmo di maggiore gratitudine. L’affetto che tutti voi avete dimostrato, e continuate a dimostrare, per mia mamma, racconta meglio di qualsiasi parola quanto fosse una donna amata. Oggi la piangono anche coloro che un tempo la contestavano”.

Nel messaggio, poi, Giada spiega come avverrà l’ultimo saluto: “Era una donna straordinaria, di carattere, libera, ma al tempo stesso semplice, nonostante tutto ciò che si potesse pensare di lei. Ed è per questo che ho scelto per lei un funerale semplice, così com’era il suo stile”.

Infine, una richiesta precisa: “Nel rispetto della libertà e del sentire di ciascuno, ho preferito che non ci fossero fiori, ma opere di bene. Chi desidera portare un fiore potrà farlo. Chi invece vorrà compiere un gesto di solidarietà insieme a me sappia che mamma avrebbe preferito questo: all’esterno della chiesa sarà presente un corner per una donazione, di qualsiasi tipo, a favore di un’associazione che si occupa della lotta ai tumori alle ossa nei bambini”. Un modo delicato e rispettoso per salutarla come avrebbe voluto.

Patrizia De Blanck, dove e quando si svolge il funerale

I funerali di Patrizia De Blanck si terranno giovedì 12 febbraio alle ore 11 nella chiesa di Ponte Milvio Gran Madre di Dio a Roma, la sua città natale.

Sarà il momento in cui familiari, amici e chi l’ha conosciuta nel corso degli anni potranno darle l’ultimo saluto. La cerimonia si svolgerà in forma composta, in linea con quanto deciso dalla figlia Giada, che ha voluto condividere pubblicamente le informazioni pratiche per chi desidera partecipare.

E proprio Giada, parlando della mancanza della madre, ha scritto: “Manca a me come l’aria che respiro, ma so che mancherà anche a tutti voi”.

