Patrizia De Blanck, gli ultimi mesi e la vicinanza della figlia Giada: “È stato un calvario totale”

Patrizia De Blanck, la Contessa del Popolo, si è spenta l’8 febbraio all’età di 85 anni: negli ultimi mesi, al suo fianco, c’è sempre stata l’amata figlia Giada De Blanck. Non l’ha mai lasciata da sola nemmeno per un momento, in quello che è stato definito un “calvario totale”. L’ultimo compleanno festeggiato a novembre: per l’occasione, Giada aveva organizzato una sorpresa meravigliosa per la mamma. Negli ultimi tempi, da figlia era diventata anche un po’ “madre” a sua volta: un legame unico, che non potrà mai spezzarsi e andrà oltre il tempo.

Patrizia De Blanck, la malattia e gli ultimi mesi

Il moto di cordoglio per la scomparsa di Patrizia De Blanck ha commosso profondamente la figlia Giada: sui social e sul piccolo schermo, sono stati tanti i servizi a lei dedicati, ai ricordi che ha lasciato in televisione e nei programmi in cui è stata ospite e grande protagonista con il suo carattere sempre spigliato e diretto. Anche a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha dedicato uno spazio per ricordarla con ospite Roberto Alessi, che ha parlato degli ultimi tempi condizionati dalla malattia e della vicinanza di Giada.

“Io ogni tanto la sentivo, sapevo che non stava bene. Ultimamente però non mi rispondeva al telefono e ho capito che c’era qualcosa. Sai che a me emozionano sempre le storie d’amore e stamani ho sentito Giada, che ha amato così tanto la madre. Vi assicuro che questa figlia ha fatto di tutto per la madre, le ha regalato gli ultimi anni nel modo migliore, con una dedizione totale”, ha rivelato Alessi in studio.

“Giada mi ha detto che questa madre le ha dato così tanto, che ancora sentirà di averla accanto. Si rimane figli tutta la vita. È stato un calvario totale, perché Giada stamani era in lacrime, ha fatto molta fatica a parlare e in un audio mi ha detto che è stata veramente una cosa terribile. Lei adesso sa che sua madre è in pace e che continuerà a vegliare su di lei”. Per scelta, la famiglia non ha parlato della malattia in pubblico, ritenendola un momento estremamente delicato e privato.

Il legame tra Patrizia De Blanck e la figlia Giada

Giada De Blanck ha fatto una promessa: “Vivrò per due”. In televisione, Giada e Patrizia sono quasi sempre state ospiti insieme nei vari programmi televisivi: l’anno della ribalta, per Patrizia, è stato il 2002, quando era tornata in televisione in veste di ospite fissa a Chiambretti c’è. L’ultima ospitata televisiva di Patrizia De Blanck è stata a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone andato in onda fino al 2023.

In quell’occasione le parole più belle erano sempre state dedicate alla figlia Giada, che le ha salvato la vita tre volte: “Non posso dire che c’è qualcosa che mi manca nella mia vita, perché io ho Giada che riempie tutto, riempie completamente la mia vita. Avrei potuto fare anche un altro figlio, ma non ho voluto, perché Giada mi basta e mi avanza. Lei è una ragazza meravigliosa, stupenda e io sono così tanto fortunata. Mi ha anche salvato la vita tre volte”.

