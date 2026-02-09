Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: “Tutto nel silenzio”

IPA Patrizia De Blanck e la figlia Giada

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La “soubrette dal sangue blu” se ne è andata nel silenzio, lottando contro un male silenzioso. A comunicarlo è la figlia, Giada, avuta dalla contessa con Giuseppe Drommi. Una storia personale che ha origini lontane e una vita pubblica nata precocemente e che ha spaziato nei più noti e amati programmi televisivi, diventando un volto conosciuto sia sulla Rai sia in Mediaset.

È morta Patrizia De Blanck, l’addio della figlia Giada

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck“, ha scritto su Instagram la figlia della donna, Giada De Blanck – “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”. Un messaggio doloroso, che ha colto tutti di sorpresa.

“Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare”, ha continuato, “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita”.

“Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato”.

“Speravo come altre volte che avremmo -da guerriere quali siamo sempre state- vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo“.

Giada De Blanck ha spiegato di aver scelto di mantenere la massima privacy nel momento più doloroso: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.

Chi era Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre 1940 ed è figlia di Lloyd Dario. Era l’ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza.

La sua infanzia è strettamente legata alla storia d’oltreoceano. Infatti, quando i rivoluzionari comunisti, guidati da Fidel Castro, conquistarono il potere, nazionalizzarono tutto il patrimonio della sua famiglia, incluse le ville e le piantagioni di canna da zucchero e tabacco. Di conseguenza tutta la sua famiglia venne esiliata da Cuba.

La sua iniziazione al mondo dello spettacolo avvenne precocemente, a 18 anni. Nel 1958 infatti divenne una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Dopo 40 anni lontana dal piccolo schermo, in cui si dedicò a costruire solide amicizie nel 2002 tornò in televisione, prendendo parte come ospite fissa a Chiambretti c’è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre l’anno successivo è ospite fissa di Domenica In condotta da Paolo Bonolis.

Successivamente nel 2005 partecipa come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1, mentre dal 2006 partecipa alla trasmissione radio di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1 con la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton.

Nel 2008 diventa una concorrente della sesta edizione de L’isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale con il 38% dei voti. Nello stesso anno pubblica la sua autobiografia, A letto col diavolo. Nel 2011 interpreta se stessa, insieme alla figlia Giada, nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina.

Negli anni successivi partecipa come opinionista ricorrente ai programmi condotti da Barbara D’Urso: Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Infine nel settembre 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP venendo eliminata nella puntata del 23 novembre 2020.