Chi è Giada, la figlia di Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è figlia della Contessa Patrizia De Blanck, per questo nota anche come la "Contessina". Ma oggi la sua vita è lontana dalla tv

Giada De Blanck è la figlia di Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi, diplomatico e console di Panama. Classe 1981, per molti anni ha seguito le orme della madre in tv, tanto da prendere il soprannome di “Contessina”. Dopo un inizio di carriera nel mondo dello spettacolo, ha deciso di cambiare vita: ecco cosa fa oggi Giada.

Giada De Blanck, l’infanzia e l’esordio in tv

Nata a Roma il 18 febbraio 1981, Giada De Blanck è figlia della Contessa Patrizia De Blanck – che si è spenta all’età di 85 anni – e di Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso quando lei aveva solo 7 anni. La sua infanzia e adolescenza sono trascorse con la consapevolezza di avere un cognome importante, legato a una donna aristocratica che vedeva il suo mondo quasi come una prigione, e che ha scelto di vivere la sua vita in modo libero e anticonvenzionale.

Già da ragazza Giada aveva manifestato il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo, ed è per questo che nel 2000 partecipa a Miss Italia, arrivando a un passo dalla finale. L’esperienza le apre le porte del mondo del piccolo schermo, ed è così che comincia a collezionare le prime presenze nei salotti televisivi: nel 2002 diventa presenza fissa del talk Chiambretti c’è su Rai2, ma è nel 2003 che il suo nome diventa noto al grande pubblico.

De Blanck è una delle concorrenti della prima edizione L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura: 57 giorni di gara, durante i quali si infortuna una caviglia: nonostante l’incidente – e 14 punti di sutura – decide comunque di proseguire. Vincerà Walter Nudo, ma Giada arriva seconda, dimostrando una grande tenacia.

La vita lontana dal piccolo schermo

Per diversi anni Giada De Blanck ha continuato a essere una presenza fissa dei salotti televisivi, senza dimenticare qualche esperienza come attrice come quella in Vacanze di Natale a Cortina insieme alla madre. Nel 2013 è però arrivata la svolta: la “Contessina” – soprannome che si era guadagnata proprio durante le sue ospitate nel piccolo schermo – decide di potenzia la sua formazione linguistica, coltiva la comunicazione e inizia a esplorare ruoli organizzativi dietro le quinte.

Il mondo dello spettacolo non le interessa più: da tempo è entrata nel management della Giò Volley Aprilia. Tesserata come dirigente, si occupa di eventi, pubbliche relazioni, prima squadra e sviluppo relazioni con sponsor e territorio.

La vita privata

Nonostante la popolarità, Giada De Blanck non ha mai amato parlare della sua vita privata. Ha avuto una prima storia d’amore importante a 19 anni, con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, con cui si è lasciata poco tempo dopo.

Successivamente ha avuto un’altra relazione con l’imprenditore Adriano Finestauri e si dichiara single dal 2019. Mamma Patrizia aveva parlato anni fa della visione romantica dell’amore della figlia, che sogna ancora di costruire una famiglia: “Giada è la classica brava ragazza, aspetta ancora il principe azzurro”, aveva detto parlando di lei durante la sua esperienza al Grande Fratello.

La morte della madre Patrizia De Blanck

È stata proprio Giada a dare la notizia della scomparsa della madre, con un toccante post su Instagram: “Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo. Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare”.