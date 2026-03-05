GF Vip, Giada De Blanck potrebbe entrare nella Casa di Ilary Blasi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giada De Blanck

Giada De Blanck potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La contessina sarebbe stata contattata dalla redazione del programma di Ilary Blasi per partecipare al reality.

Giada De Blanck al Grande Fratello Vip?

A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui Giada De Blanck avrebbe ricevuto un invito da parte della redazione del Grande Fratello Vip. Il programma, che partirà il prossimo 17 marzo, sarebbe ancora a caccia di concorrenti. Giada, che sta ancora facendo i conti con la terribile perdita di sua madre, l’indimenticabile Patrizia De Blanck, avrebbe chiesto del tempo per prendere una decisione.

“Giada De Blanck sta affrontando con una forza e un coraggio davvero inaspettati il momento più difficile della sua vita: la perdita dell’amata madre Patrizia – si legge sul magazine -. Il loro era un rapporto simbiotico ed esclusivo ma la contessina ha giustamente deciso di guardare avanti. A rendere questo periodo meno buio una proposta inaspettata: siamo infatti in grado di svelarvi che è stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip. I responsabili del noto reality la vogliono nel cast della nuova edizione che partirà il 17 marzo con al timone Ilary Blasi. La figlia di Patrizia però è ancora molto titubante e si sta prendendo del tempo per decidere”.

Giada non è nuova ai reality. Per lei il successo era arrivato proprio grazie all’Isola dei Famosi dove aveva conquistato il pubblico grazie alla sua spontaneità, ma anche al rapporto con sua madre, Patrizia De Blanck. Una donna forte e indipendente, senza peli sulla lingua, conosciuta come la “contessa del popolo”. Giada dunque starebbe riflettendo riguardo la possibilità di entrare al GF Vip, dopo che già in passato aveva più volte rifiutato l’offerta.

I concorrenti del GF Vip

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip? L’arrivo di Ilary Blasi al timone del programma, dopo l’addio di Alfonso Signorini e lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona, ha cambiato decisamente le carte in tavola. Fra i nomi emersi in questi giorni quello di Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle e Amici, ma anche quello di Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne molto amato dal pubblico televisivo.

Sarebbero nella lista dei concorrenti anche Raul Dumitras e Lucia Ilardo, concorrenti di Temptation Island capaci di scatenare dibattiti e dividere il pubblico, già famosi sui social. Non mancano poi i nomi di concorrenti che hanno già preso parte allo show, come Adriana Volpe e Antonella Elia, ma anche la comica Francesca Manzini, Paola Caruso e Alessandra Mussolini.

Potrebbero attraversare la porta rossa pure Marco Berry, Evelina Sgarbi, Dario Cassini, Barbara Prezia, Giovanni Calvario, Renato Biancardi, Francesco Faraoni e Ibiza Altea.

E gli opinionisti? Sono stati già confermati i nomi dei due personaggi che accompagneranno Ilary Blasi in questa nuova avventura. Si tratta di Cesara Buonamici, volto familiare del programma, già opinionista in passato, e Selvaggia Lucarelli che si prepara al debutto nel format.