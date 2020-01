Chi è Alessandro Basile, ex di Uomini e Donne che sposerà la figlia di Staffelli

editato in: da

Alessandro Basile, questo è il nome del futuro marito di Rebecca, la figlia di Valerio Staffelli. Lui è già un volto noto del piccolo schermo e del web: ha infatti partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore e oggi è un influencer molto seguito.

Alessandro Basile, classe 1983, sta per compiere il grande passo: sposerà Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la Notizia. Nel 2015 ha preso parte a Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatore, ma è fuori dagli studi televisivi che ha trovato l’amore. Con il suo fascino e la sua intelligenza, Alessandro riuscì, senza grandi difficoltà, ad attirare l’attenzione di entrambe le troniste dell’epoca: Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Non si fidanzò però con nessuna di loro e dopo la fine del programma intraprese una breve relazione con un’ex corteggiatrice.

Se il percorso nel programma di Maria De Filippi non è stato abbastanza soddisfacente, comunque, tutt’altro si può dire della sua carriera. Nel curriculum, Alessandro può vantare ben due lauree, un lavoro come manager per Stella McCartney e un grande successo sui social e come Dj. Basile ha numerose amicizie nel mondo dello spettacolo, tra cui Francesco Monte. Ed è proprio grazie a queste, probabilmente, che ha conosciuto Rebecca Staffelli, sua futura moglie.

Alessandro, infatti, ha trovato il vero amore al di fuori di Uomini e Donne. Con Rebecca – hanno raccontato loro – è stato fin da subito un colpo di fulmine. Al momento del primo incontro, però, lei era ancora fidanzata. Chiusa la precedente relazione, i due hanno iniziato a frequentarsi. Un amore iniziato nel 2018 e che procede tutt’oggi a gonfie vele. L’ex corteggiatore, ben accolto dalla famiglia Staffelli, ha chiesto adesso a Rebecca di sposarlo. A dare l’annuncio delle imminenti nozze proprio la coppia che, sui social, ha mostrato l’anello di fidanzamento.

Rebecca e Alessandro, inoltre, si sono lasciati già sfuggire qualche dettaglio sulle matrimonio:

Sono felicissima – ha dichiarato Rebecca – e penso sia una gioia che si provi poche volte nella vita, specialmente se si tratta di un gesto fatto da una persona che ami e ti fa sentire importane e speciale. Organizzare non sarà facile, perché non sarà una cosa semplice e tradizionale. Anzi, ci rappresenterà molto.

La data delle nozze non è stata ancora fissata, ma, molto probabilmente, si terranno il prossimo anno. Come ci stupiranno Alessandro e Rebecca?