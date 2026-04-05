Le donne della Bibbia su Canale 5, trama, numero puntate, cast, location

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Ufficio Stampa Mediaset Le donne della Bibbia

Arriva in prima visione assoluta su Canale 5 la miniserie Le donne della Bibbia, proposta in occasione delle festività pasquali domenica 5 e lunedì 6 aprile in prima serata. La produzione si presenta come una fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata però da un punto di vista inedito: quello delle donne.

Le donne della Bibbia, la trama

Al centro del racconto ci sono cinque figure fondamentali dell’Antico Testamento, le cui vicende personali si intrecciano con i grandi temi della fede. Sara, moglie di Abramo, incarna la promessa divina che si compie nonostante la sterilità e l’età avanzata. Agar, sua serva, rappresenta invece l’esilio e la protezione divina verso chi è emarginato.

Rebecca, donna determinata e lungimirante, influenza il destino della discendenza scegliendo Giacobbe. Le sorelle Lia e Rachele completano il quadro: la prima, madre di sei figli, è alla base delle dodici tribù d’Israele; la seconda diventa simbolo di amore, sofferenza e maternità.

Ognuna di queste donne, è la sintesi di un tema teologico-chiave: un ruolo che va oltre la cronaca familiare, per delineare il modo in cui Dio opera nella storia attraverso l’umanità, spesso superando limiti biologici o convenzioni sociali.

Le donne della Bibbia, quante puntate sono

Le donne della Bibbia è composta da due puntate, due appuntamenti programmati per domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Una scelta editoriale legata al periodo pasquale, che rende la serie particolarmente coerente con il clima di riflessione e spiritualità tipico di queste giornate.

La struttura narrativa è pensata per offrire un racconto compatto ma intenso, in grado di attraversare diverse generazioni e di mettere in luce i momenti chiave della storia biblica. Le due serate permettono così di seguire un arco narrativo completo, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Si tratta di un evento televisivo pensato per un pubblico ampio, che unisce spettacolo e contenuto culturale, offrendo una rilettura accessibile ma rispettosa dei testi sacri.

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Le donne della Bibbia, cast e dove è stata girata

Il cast della miniserie vanta nomi di rilievo internazionale. Minnie Driver (attrice inglese vista di recente in Emily in Paris nel ruolo della Principessa Jane) interpreta Sara, mentre Tom Payne (noto per il ruolo di Jesus nella serie cult The Walking Dead) veste i panni di Giacobbe.

Accanto a loro, James Purefoy nel ruolo di Labano e Natacha Karam, Alexa Davalos, Millie Brady e Blu Hunt nei ruoli delle altre protagoniste.

Particolarmente significativa è la presenza italiana di Corrado Invernizzi, chiamato a interpretare la figura di Dio. Un ruolo simbolico e centrale, che contribuisce a dare profondità al racconto.

Le riprese sono state realizzate tra Roma e Matera, due location che offrono scenari suggestivi e perfettamente in linea con l’ambientazione biblica. Matera, in particolare, con i suoi paesaggi antichi, si conferma ancora una volta set ideale per produzioni di respiro internazionale.

Dietro la macchina da presa, la serie può contare su una solida squadra produttiva guidata da FOX Entertainment Studios, con Carol Mendelsohn tra i produttori esecutivi e Rene Echevarria nel ruolo di showrunner.

Un progetto ambizioso che unisce competenze internazionali e talento italiano, portando sul piccolo schermo una narrazione potente e senza tempo.