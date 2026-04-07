Ascolti tv del 6 aprile, chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della Bibbia

Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani provano a prendersi la prima serata di Rai1 con "Io e te dobbiamo parlare". I risultati degli ascolti del 6 aprile

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IPA Stefano De Martino

Il palinsesto di lunedì 6 aprile 2026 ha ufficialmente concluso le festività pasquali in un lunedì dell’Angelo che ha visto le ammiraglie schierare i “pesi massimi” per intercettare il pubblico di rientro dalle gite fuori porta.

Il clima si scaldato già nel territorio dell’access prime time. La sfida tra Rai1 e Canale5 si è fatta serratissima: da una parte il carisma di Stefano De Martino con i suoi “pacchi” in Affari Tuoi, ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani; dall’altra il fascino intramontabile della La Ruota della Fortuna targata Gerry Scotti.

In prima serata, la proposta è stata ricca. Rai1 ha puntato sulla commedia firmata Siani-Pieraccioni con Io e te dobbiamo parlare, cercando la via della leggerezza, mentre Canale5 ha chiuso il cerchio mistico con la seconda parte della miniserie Le donne della Bibbia.

Non è mancata l’alternativa per chi cercava l’approfondimento o l’adrenalina: dalla riapertura del pavimento di The Floor su Rai2 alle inchieste di Massimo Giletti ne Lo Stato delle Cose su Rai3, passando per il ritmo serrato di Quarta Repubblica e i motori di Transporter 3. Chi avrà convinto il telecomando degli italiani? Lo scopriremo tra pochissimo.

Prima serata, ascolti tv del 6 aprile

La sfida del prime time ha visto un confronto accesissimo tra le ammiraglie, con Rai1 che si è aggiudicata la vetta grazie a Io e te dobbiamo parlare, che ha interessato 2.444.000 spettatori per uno share del 15.7%. Mediaset ha risposto con fermezza su Canale5 attraverso Le Donne della Bibbia, una proposta che ha conquistato 2.042.000 spettatori arrivando a sfiorare il primato con il 15.5% di share.

Nel resto del panorama generalista, Rai3 ha ottenuto un risultato solido con Lo Stato delle Cose, seguito da 1.083.000 persone pari all’8.2%, superando l’offerta cinematografica di Italia1 che, con Transporter 3, ha incollato davanti al video 938.000 spettatori con il 6%. Si registra poi un curioso triplo pareggio percentuale al 5.5% di share: questo valore è stato raggiunto da Rai2 con The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno (787.000 spettatori), da Tv8 con il GialappaShow (738.000 spettatori) e infine da Rete4, dove Quarta Repubblica ha totalizzato 624.000 contatti.

Scendendo nell’analisi, La7 ha raggiunto con La Torre di Babele un pubblico di 535.000 spettatori pari al 3.2%, mentre sul Nove il format Little Big Italy ha radunato 450.000 persone con il 2.9% di share.

Per quanto riguarda i canali tematici, il canale 20 ha svettato grazie a Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita, che ha fatto sintonizzare 288.000 spettatori (1.7%). Iris ha tallonato con Dragon – La storia di Bruce Lee, seguito da 257.000 appassionati pari all’1.6%, mentre in coda troviamo Rai4 con La banda di Chicago, scelta da 238.000 persone (1.4%), e RaiMovie che con il western Rio Lobo ha siglato 227.000 spettatori, mantenendo lo stesso share dell’1.4%.

Access Prime Time, dati del 6 aprile

Passando all’analisi dei dati relativi alla fascia dell’access prime time, la competizione si fa ancora più serrata, con volumi di pubblico decisamente imponenti. Su Canale5 si registra una performance straordinaria: dopo una brevissima anteprima di otto minuti denominata Gira La Ruota della Fortuna, che ha intrattenuto 3.435.000 spettatori (19.6%), il game show La Ruota della Fortuna vero e proprio ha letteralmente dominato la fascia oraria tra le 20:49 e le 21:53, raccogliendo 4.550.000 spettatori pari al 25.1% di share. Rai1 ha risposto con il consueto successo di Affari Tuoi, che nella fascia tra le 20:41 e le 21:38 ha interessato 4.322.000 persone, assicurandosi un solido 24%.

Per quanto riguarda le altre proposte, Rai3 si conferma un punto di riferimento per il pubblico serale: Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 1.038.000 spettatori (5.9%), mentre la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.111.000 fedelissimi, toccando il 6.2%. Su Rete4, l’approfondimento di 4 di Sera ha registrato risultati altalenanti tra le due tranche di programma, raggiungendo 955.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e calando a 680.000 contatti (3.7%) nella seconda.

Interessante il pareggio perfetto tra Italia1 e La7: sia N.C.I.S. – Unità Anticrimine sulla rete giovane Mediaset che Barbero Risponde sulla rete di Urbano Cairo hanno infatti radunato esattamente 909.000 spettatori, siglando per entrambi i canali uno share del 5.1%.

Nelle posizioni successive, il TG2 Post su Rai2 è stato la scelta di 543.000 utenti (3%), tallonato da Tv8 che con Foodish ha interessato 514.000 spettatori (2.9%). Infine, chiudono il quadro RealTime, dove Casa a Prima Vista continua a confermarsi un piccolo cult con 439.000 spettatori (2.5%), e il Nove, che con The Cage – Prendi e Scappa ha raccolto l’attenzione di 398.000 persone, pari al 2.2% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 aprile

Spostando l’attenzione sulla fascia del preserale, Rai1 domina la scena con il consueto appuntamento con L’Eredità: la prima parte, denominata La Sfida dei 7, ha ottenuto 2.440.000 spettatori pari al 21.4%, mentre il gioco principale ha coinvolto ben 3.546.000 persone, toccando uno share del 25.3%. Canale5 ha cercato di contenere il distacco con Caduta Libera, la cui anteprima Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (12.1%), crescendo poi nel segmento principale fino a convincere 1.915.000 persone con il 14.9%.

Sulle altre reti generaliste, Rai3 si conferma molto solida grazie all’informazione regionale dei TGR, che hanno tenuto informati 1.900.000 spettatori (13.3%); a seguire, lo storico appuntamento con Blob ha segnato 910.000 preferenze (5.6%) e Vita da Artista ha siglato 837.000 spettatori (4.8%). Molto bene anche Rete4, dove il segmento 10 Minuti ha interessato 819.000 spettatori (6%) e la soap La Promessa ha sfondato il muro del milione, intrattenendo 1.007.000 persone pari al 6.2%.

Sul fronte Nove, dopo un passaggio di Little Big Italy seguito da 301.000 spettatori (2.7%), il programma Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato scelto da 621.000 utenti, raggiungendo il 3.7% di share. Su Italia1, la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip ha raccolto 295.000 spettatori (2.7%), seguita da Studio Aperto Mag con 215.000 contatti (1.8%) e dagli episodi di C.S.I. – Scena del Crimine, che hanno segnato 477.000 spettatori (3.1%).

Infine, su Rai2 il TGSport Sera ha informato 310.000 persone (3%), lasciando spazio alla serie F.B.I. che ha conquistato 312.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 451.000 (2.8%) nel secondo. Chiudono la panoramica Tv8, con 4 Ristoranti che ha conquistato 305.000 spettatori (2%), e La7, dove Ignoto X ha radunato un pubblico di 260.000 appassionati pari al 2.2%.