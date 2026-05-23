Ascolti tv del 22 maggio, Stefano De Martino e Gerry Scotti dominano

La rivalità tra Stefano De Martino con "Affari Tuoi" e Gerry Scotti con "La Ruota della Fortuna" è alle stelle: ecco chi domina negli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

I veri protagonisti in tv di venerdì 22 maggio sono Stefano De Martino e Gerry Scotti che continuano a dominare l’access prime time con una competizione quotidiana che dura da mesi.

Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi era partito in svantaggio rispetto a Gerry Scotti che in autunno era il campione dello share con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Nel corso dei mesi l’ex ballerino di Amici ha saputo risalire la china e adesso la rivalità tra i due è all’ennesima potenza. Per una manciata di punti si ottiene la vittoria e a volte la differenza di audience tra i due presentatori è quasi irrilevante.

Per quanto riguarda la prima serata, Rai 1 ha trasmesso il concerto della Mannoia, Semplicemente Fiorella e Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 abbiamo visto il film, Iddu, l’ultimo padrino, per celebrare la Giornata Nazionale della Legalità.

Su Canale 5 è andato in onda La forza di una donna e su Italia 1 Jurassic Park. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarto Grado con le ultime novità sul delitto di Garlasco, e su La7 Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 22 maggio

La serata televisiva ha visto una competizione accesissima tra le reti principali. Ad aggiudicarsi la vetta degli ascolti è Canale5 grazie al film La Forza di una Donna, che ha conquistato l’attenzione di 2.454.000 spettatori, registrando il 17.9% di share nella fascia oraria compresa tra le 22:02 e le 00:14. Subito dietro si posiziona Rai1 con la replica dello show musicale Semplicemente Fiorella, che interessa 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share in una maratona andata in onda dalle 21:50 fino alle 00:19.

Ottimi riscontri arrivano anche per la cronaca giornalistica di Rete4, dove Quarto Grado ha totalizzato ben 1.312.000 spettatori, traducendosi in un importante 10.8% di share. Sul fronte della satira politica, il Nove si difende egregiamente con Fratelli di Crozza, che è riuscito a radunare davanti al video 979.000 spettatori con il 5.8% di share.

Sulle altre Reti generaliste, Rai2 ha proposto una serata all’insegna del giallo: l’episodio di Delitti in Paradiso ha intrattenuto 869.000 spettatori pari al 5%, mentre lo spin-off Oltre il Paradiso ha mantenuto l’attenzione di 645.000 spettatori pari al 4.7%. Italia1 ha puntato invece sui grandi blockbuster con Jurassic World, che ha incollato allo schermo 832.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 lo spazio all’approfondimento di Propaganda Live ha raggiunto 772.000 spettatori, segnando il 6.2% di share, mentre su Rai3 la proposta cinematografica di Iddu – L’ultimo padrino ha segnato 407.000 spettatori con il 2.5%.

Il resto della programmazione cinematografica e d’intrattenimento ha frammentato il pubblico tra le varie emittenti digitali. Su Rai4 il film Sisu – L’immortale è stato scelto da 464.000 spettatori (2.7%), staccando leggermente Tv8 che con le repliche di MasterChef ha ottenuto 339.000 spettatori (2.5%). Subito dietro, il canale 20 ha visto sintonizzarsi 337.000 spettatori (1.9%) per la pellicola Programmato per uccidere, seguito a brevissima distanza da Iris, dove il thriller Identità violate è stato seguito da 325.000 spettatori pari all’1.9%. Chiude il quadro degli ascolti RaiMovie, con lo sci-fi K-Pax – da un altro mondo che ha siglato 154.000 spettatori equivalenti allo 0.9% di share.

Access Prime Time, dati del 22 maggio

La fascia oraria che precede la prima serata si conferma un terreno di scontro accesissimo, dominato da ascolti record per le ammiraglie. Su Canale5 si registra una performance straordinaria: dopo un brevissimo segmento di 9 minuti denominato Gira La Ruota della Fortuna, che registra 3.542.000 spettatori con il 20.7%, il gioco vero e proprio di La Ruota della Fortuna ha letteralmente dominato la scena. Nella fascia compresa tra le 20:54 e le 21:54, la trasmissione ha infatti raccolto ben 4.494.000 spettatori, toccando uno share del 24.6%.

Dall’altra parte, la risposta di Rai1 è stata altrettanto solida. In apertura di fascia, l’approfondimento di Cinque Minuti ha registrato ben 3.434.000 spettatori pari al 20.7% di share. A seguire, lo storico gioco dei pacchi Affari Tuoi ha incollato davanti al video 4.374.000 spettatori, siglando uno share del 24.1% nell’arco di tempo che va dalle 20:50 alle 21:43.

Ottimi risultati arrivano anche per l’approfondimento politico di La7, dove Otto e Mezzo ha conquistato l’attenzione di 1.505.000 spettatori, raggiungendo l’8.4% di share. Su Rai3 la striscia quotidiana si apre con Il Cavallo e la Torre, seguito da 859.000 spettatori (5.1%), per poi lasciare spazio alla storica soap opera Un Posto al Sole, che ha appassionato ben 1.274.000 spettatori con uno share del 7.1%.

Per quanto riguarda i talk di cronaca e politica, su Rete4 l’appuntamento con 4 di Sera ha convinto 929.000 spettatori nella sua prima parte, ottenendo il 5.5% di share, per poi flettere leggermente nella seconda frazione, che ha totalizzato 744.000 spettatori e il 4.1%. Su Rai2, lo spazio informativo del TG2 Post è stato invece la scelta di 478.000 spettatori, traducendosi in una percentuale del 2.6%.

Sul fronte dell’intrattenimento leggero e dei telefilm, Italia1 ottiene un ottimo riscontro con il crimine di N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha saputo radunare ben 1.043.000 spettatori pari al 5.9% di share. Spostandoci sulle altre reti, il Nove ha proposto il game show The Cage – Prendi e Scappa, raccogliendo l’interesse di 380.000 spettatori con il 2.1%. Infine, l’offerta culinaria di Tv8 con Celebrity Chef è arrivata a totalizzare 353.000 spettatori, fermando l’ago della bilancia al 2% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 maggio

Nella fascia oraria che accompagna i telespettatori verso la cena, Rai1 fa il vuoto dietro di sé grazie ai suoi storici giochi a premi. Le atmosfere de L’Eredità – La Sfida dei 7 partono subito fortissimo, ottenendo ben 2.653.000 spettatori pari al 25.5% di share. Il dato cresce ulteriormente nel segmento principale de L’Eredità, che coinvolge una platea di 3.791.000 spettatori con una percentuale record del 28.6%. Cerca di difendersi l’ammiraglia di Mediaset: su Canale5 l’anteprima Avanti il Primo intrattiene inizialmente 1.571.000 spettatori (16.9%), mentre la successiva puntata vera e propria di Avanti un Altro convince 2.124.000 appassionati, assestandosi su uno share del 17.6%.

Molto solida anche la performance informativa di Rai3, dove l’appuntamento con le notizie regionali dei TGR ha tenuto informati ben 1.784.000 spettatori, conquistando il 13.1% di share. Subito dopo, lo storico frammento satirico di Blob ha segnato 897.000 spettatori (5.9%), lasciando poi spazio a Kong – Con la Testa tra le Nuovole che ha siglato 654.000 ascoltatori con il 4.1%.

Sulle altre reti la proposta si diversifica tra fiction e attualità. Rete4 propone un binomio vincente: la striscia giornalistica 10 Minuti interessa prima 722.000 spettatori (5.6%), e subito dopo la celebre soap opera La Promessa intrattiene un pubblico fedele di 941.000 spettatori, salendo al 6.2% di share. Spostandoci su Rai2, la programmazione si apre con il TGSport Sera, seguito da 346.000 appassionati (3.7%), per poi passare all’azione della serie F.B.I., che ha conquistato 375.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e ha incrementato il proprio pubblico fino a 528.000 spettatori (3.5% di share) nel secondo capitolo.

Su Italia1 l’informazione dello Studio Aperto Mag sigla 345.000 spettatori equivalenti al 3.1% di share, mentre le vicende poliziesche di Hawaii Five-0 vengono seguite da 498.000 telespettatori, raggiungendo il 3.4%. Sulla settima rete dello scacchiere televisivo, La7, lo speciale Ignoto X ha saputo radunare davanti allo schermo 244.000 spettatori pari al 2.2%.

A chiudere il bilancio degli ascolti del preserale ci pensano le reti tematiche nativodigitali. Sul Nove la programmazione prende il via con una replica di Little Big Italy che cattura 210.000 spettatori con il 2.4% di share; a seguire, le contrattazioni nel mercatino di Cash or Trash – Chi Offre di Più? sono state scelte da 397.000 spettatori, portando la rete al 2.7% di share. Infine, su Tv8 la gara culinaria itinerante di 4 Ristoranti ha conquistato la preferenza di 287.000 spettatori, fermando il proprio dato percentuale al 2.1% di share.