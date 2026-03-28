Ascolti tv del 27 marzo, Ilary Blasi e Gerry Scotti contro Antonella Clerici e Stefano De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Il venerdì sera è stato dominato da due regine della tv. Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 The Voice Generations, mentre su Canale 5 Ilary Blasi è tornata col Grande Fratello Vip che fa fatica a decollare.

L’ex di Francesco Totti, settimana scorsa, non ha avuto vita facile nello scontro diretto con Antonellina che ha dominato gli ascolti tv. Ma in generale il GF Vip resta sempre un passo indietro.

Il palinsesto ha proposto anche su Rai 2 una nuova puntata di Delitti in paradiso 15 e su Rai 3 il film Erano ragazzi in barca.

Italia 1 ha trasmesso Wonder Woman 1984, mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco. Su La7 abbiamo visto Propaganda Live.

L’access prime time è tornato alla normalità dopo le modifiche causate dalla partita della Nazionale di calcio per la qualificazione ai Mondiali. Così abbiamo ritrovato Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi sfidare Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 27 marzo: Antonella Clerici batte il Gf Vip

Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, su Rai1 è andata in onda la puntata finale di The Voice Generations. Un appuntamento che ha visto la vittoria di Gilda Di Brino e Jessica Cice e che ha totalizzato un ottimo ascolto. Il programma interessa 3.417.000 spettatori pari al 24% di share dalle 21:52 alle 00:14.

Una percentuale che è bastata a scavalcare Ilary Blasi. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista infatti 1.706.000 spettatori con uno share del 14,8% dalle 21:58 alle 1:16.

Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 598.000 spettatori pari al 3,2% e Oltre il Paradiso segna 540.000 spettatori pari al 4,1%. Su Italia1 Wonder Woman 1984 incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 6,3%. Su Rai3 Erano ragazzi in barca registra 620.000 spettatori (3,7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.030.000 spettatori (8,2%). Su La7 Full Monty – Squattrinati organizzati raggiunge 401.000 spettatori e il 2,2%. Su Tv8 MasterChef ottiene 351.000 spettatori (2,5%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.358.000 spettatori con il 7,7%.

Access Prime Time, dati del 27 marzo: sfida De Martino-Scotti

L’Access Prime Time è, come sempre, tavolo di sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Affari Tuoi arriva a 4.803.000 spettatori (24,5%) dalle 20:23 alle 21:34. Un buon risultato, ma non abbastanza. Su Canale5, infatti, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:21 alle 20:39 (3.808.000 – 20,1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.874.000 spettatori pari al 24,8% dalle 20:41 alle 21:51.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.908.000 spettatori (21,6%) dalle 20:07 alle 20:14, mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.051.000 spettatori (5,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (7,6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 915.000 spettatori e il 4,7% nella prima parte e 930.000 spettatori e il 4,7% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde conquista 924.000 spettatori (4,8%). Su Tv8 Foodish arriva a 460.000 spettatori e il 2,3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 492.000 spettatori con il 2,5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.647.000 spettatori pari al 26,3%, mentre L’Eredità coinvolge 5.153.000 spettatori pari al 31%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.342.000 spettatori (18,2%), mentre Caduta Libera convince 2.905.000 spettatori (18,4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 conquista 331.000 spettatori con il 3,1% e, dopo TGSport Sera (352.000 – 2,8%), F.B.I. registra 444.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 575.000 spettatori con il 3,3% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (409.000 – 3,4%), Studio Aperto Mag sigla 390.000 spettatori (2,6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 722.000 spettatori (4%). Su Rai3Gianni Minà – Cercatore di Storie è scelto da 1.123.000 spettatori (7,6%), mentre TGR di 7 minuti informa 1.369.000 spettatori (8,4%). A seguire, dopo Geo (1.116.000 – 6,6%), Blob segna 962.000 spettatori (5,3%) e Vita da Artista sigla 1.275.000 spettatori (6,8%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 936.000 spettatori (5,4%).

Su La7 Uozzap! Classic raduna 179.000 spettatori pari all’1,1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 494.000 spettatori (3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy(248.000 – 2,4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 678.000 spettatori con il 4%.